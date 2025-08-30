Beautiful: Wyatt tornerà mai a Los Angeles? Ecco tutta la verità

Anticipazioni TV

Wyatt sta lasciando Los Angeles e le puntate di Beautiful. Il suo personaggio tornerà mai nelle puntate della Soap di Canale5? Scopriamolo.

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda questa settimana, stiamo dando l’addio a Wyatt. Il ragazzo ha deciso di voltare pagina, un po’ deluso dalla sua vita che, ultimamente, non gli ha riservato delle belle sorprese. Il figlio di Bill ha informato la sua famiglia della sua scelta e ha affittato il suo appartamento sulla spiaggia - dove capiterà di tutto – a RJ. La sua partenza avverrà in sordina, con un po’ di rammarico da parte di suo fratello e di suo padre, che ne sentiranno la mancanza per lungo tempo… forse per sempre. Sì perché Wyatt potrebbe non tornare più. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Beautiful: Addio a Wyatt!

Wyatt ha sconvolto Bill rivelandogli di voler cambiare vita, lo abbiamo visto nelle puntate di Beautiful andate in onda nei giorni scorsi. Il secondo figlio di Bill ha deciso di voltare pagina e di cominciare una nuova avventura lontano dalla sua famiglia e dall’azienda che porta il suo cognome. Complice la ormai evidente storia d’amore naufragata con Flo, scomparsa totalmente dai radar, il ragazzo ha capito che non c’è più posto per lui nell’assolata Los Angeles. In realtà ci siamo resi conto da tempo che il personaggio di Wyatt era sempre più in sordina, chiamato in causa solo per dare qualche sporadico consiglio al fratello e ancora più raramente al padre. Wyatt Spencer non ha più una stoyline tutta sua da anni e questo ha portato la produzione ma anche il suo attore, Darin Brooks, a darci un taglio.

Darin Brooks, alias Wyatt Spencer, via da Beautiful

Wyatt lascerà Los Angeles e in realtà questa notizia ve l’avevamo già data il 26 ottobre 2023, quando vi avevamo raccontato della decisione dell'attore Darin Brooks di lasciare la Soap dopo anni di servizio. A distanza di quasi due anni, vi confermiamo che l’addio è davvero definitivo. Nel corso di tutto questo tempo, il personaggio di Wyatt è stato nominato più volte ma vi confermiamo che non è mai tornato a casa e non ha più fatto parte del cast della Soap. Non si sa nemmeno molto su di lui e le informazioni che vengono rivelate dai suoi famigliari confermano che sta bene e che sembra aver trovato, finalmente la sua dimensione. Ma la domanda è: tornerà in futuro?

Beautiful: Wyatt tornerà mai a casa?

I personaggi di Beautiful vanno e vengono e non è certo la prima volta che uno di loro sparisce per anni per poi ritornare. Un esempio su tutti è Taylor, scomparsa e ricomparsa più volte (con addirittura dei recasting). Non ci sentiamo quindi di escludere che Wyatt possa tornare in futuro ma per lui dovrebbero esserci delle nuove trame, sicuramente un nuovo amore o una nuova avventura, che giustifichino la sua presenza. E non pensiamo che questo avvenga a breve, visto che non si è fatto vedere nemmeno quando suo fratello Liam – parliamo delle puntate americane – ha scoperto di essere molto malato e di essere vicino alla morte.

Se in futuro Wyatt avrà una storyline tutta per lui, anche minore ma comunque dedicata a lui, potrebbe tornare e non è detto che sia interpretato da Darin Brooks, lontano dal set da anni. Potrebbe passare molto tempo prima di rivederlo e potrebbe proprio non ricomparire come tanti altri, vedi l’assenza ormai quasi decennale di Rick Forrester. Insomma l’addio a cui stiamo assistendo in questi giorni su Canale5 durerà per diverso tempo o forse per sempre… chissà!

