TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful: Wyatt tornerà mai a Los Angeles? Ecco tutta la verità
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful: Wyatt tornerà mai a Los Angeles? Ecco tutta la verità

Silvia Farris

Wyatt sta lasciando Los Angeles e le puntate di Beautiful. Il suo personaggio tornerà mai nelle puntate della Soap di Canale5? Scopriamolo.

Beautiful: Wyatt tornerà mai a Los Angeles? Ecco tutta la verità

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda questa settimana, stiamo dando l’addio a Wyatt. Il ragazzo ha deciso di voltare pagina, un po’ deluso dalla sua vita che, ultimamente, non gli ha riservato delle belle sorprese. Il figlio di Bill ha informato la sua famiglia della sua scelta e ha affittato il suo appartamento sulla spiaggia - dove capiterà di tutto – a RJ. La sua partenza avverrà in sordina, con un po’ di rammarico da parte di suo fratello e di suo padre, che ne sentiranno la mancanza per lungo tempo… forse per sempre. Sì perché Wyatt potrebbe non tornare più. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Beautiful: Addio a Wyatt!

Wyatt ha sconvolto Bill rivelandogli di voler cambiare vita, lo abbiamo visto nelle puntate di Beautiful andate in onda nei giorni scorsi. Il secondo figlio di Bill ha deciso di voltare pagina e di cominciare una nuova avventura lontano dalla sua famiglia e dall’azienda che porta il suo cognome. Complice la ormai evidente storia d’amore naufragata con Flo, scomparsa totalmente dai radar, il ragazzo ha capito che non c’è più posto per lui nell’assolata Los Angeles. In realtà ci siamo resi conto da tempo che il personaggio di Wyatt era sempre più in sordina, chiamato in causa solo per dare qualche sporadico consiglio al fratello e ancora più raramente al padre. Wyatt Spencer non ha più una stoyline tutta sua da anni e questo ha portato la produzione ma anche il suo attore, Darin Brooks, a darci un taglio.

Darin Brooks, alias Wyatt Spencer, via da Beautiful

Wyatt lascerà Los Angeles e in realtà questa notizia ve l’avevamo già data il 26 ottobre 2023, quando vi avevamo raccontato della decisione dell'attore Darin Brooks di lasciare la Soap dopo anni di servizio. A distanza di quasi due anni, vi confermiamo che l’addio è davvero definitivo. Nel corso di tutto questo tempo, il personaggio di Wyatt è stato nominato più volte ma vi confermiamo che non è mai tornato a casa e non ha più fatto parte del cast della Soap. Non si sa nemmeno molto su di lui e le informazioni che vengono rivelate dai suoi famigliari confermano che sta bene e che sembra aver trovato, finalmente la sua dimensione. Ma la domanda è: tornerà in futuro?

Leggi anche Beautiful Anticipazioni: Addio a Wyatt Spencer. Darin Brooks è ufficialmente fuori dalle trame della Soap

Beautiful: Wyatt tornerà mai a casa?

I personaggi di Beautiful vanno e vengono e non è certo la prima volta che uno di loro sparisce per anni per poi ritornare. Un esempio su tutti è Taylor, scomparsa e ricomparsa più volte (con addirittura dei recasting). Non ci sentiamo quindi di escludere che Wyatt possa tornare in futuro ma per lui dovrebbero esserci delle nuove trame, sicuramente un nuovo amore o una nuova avventura, che giustifichino la sua presenza. E non pensiamo che questo avvenga a breve, visto che non si è fatto vedere nemmeno quando suo fratello Liam – parliamo delle puntate americane – ha scoperto di essere molto malato e di essere vicino alla morte.

Se in futuro Wyatt avrà una storyline tutta per lui, anche minore ma comunque dedicata a lui, potrebbe tornare e non è detto che sia interpretato da Darin Brooks, lontano dal set da anni. Potrebbe passare molto tempo prima di rivederlo e potrebbe proprio non ricomparire come tanti altri, vedi l’assenza ormai quasi decennale di Rick Forrester. Insomma l’addio a cui stiamo assistendo in questi giorni su Canale5 durerà per diverso tempo o forse per sempre… chissà!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Katia Follesa: Chi è Vincenzo Ferrera? Età, Mare Fuori, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica
news VIP Katia Follesa: Chi è Vincenzo Ferrera? Età, Mare Fuori, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'attrice comica
Innocence Anticipazioni 30 agosto 2025: Ilker rinuncia alla fuga ed Ela sconvolge tutti in tribunale!
anticipazioni TV Innocence Anticipazioni 30 agosto 2025: Ilker rinuncia alla fuga ed Ela sconvolge tutti in tribunale!
Beautiful, If you Love, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, If you Love, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2025
Grande Fratello, brutto incidente per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: l'ex gieffino in lacrime racconta tutto
news VIP Grande Fratello, brutto incidente per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: l'ex gieffino in lacrime racconta tutto
Grande Fratello, Raffaello Tonon sull'amicizia con Luca Onestini: "Da quando lo conosco mi sono reso conto che..."
news VIP Grande Fratello, Raffaello Tonon sull'amicizia con Luca Onestini: "Da quando lo conosco mi sono reso conto che..."
Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma
news VIP Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?
Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose
news VIP Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV