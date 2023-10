Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 27 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 ottobre 2023 - Brooke e Ridge avranno un chiarimento sulla foto postata da Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan si scuserà con il marito per aver permesso alla figlia di far entrare Deacon in azienda e gli assicurerà di aver messo lo Sharpe e la stessa Hope, al loro posto. Il Forrester accetterà le scuse della moglie ma in cuor suo non riuscirà a togliersi dalla mente il bacio con Taylor. Lo stilista non sentirà alcun pentimento ma capirà di essere stato felice di aver condiviso un simile momento con la Hayes. Intanto Hope si sentirà sempre più in colpa per il pasticcio che ha combinato. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 ottobre 2023 - Fekeli sorprende Fikret nel caseificio degli Yaman, intento a distruggere i barili del latte per sabotare il loro affare. L'uomo interroga il nipote, che, sentendosi alle strette, vuota il sacco. Fikert ammette di non essere il figlio del fratello di Fekeli, Musa, bensì di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior. Inoltre, il giovane aggiunge che è giunto a Cukurova proprio per vendicarsi di Demir... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 ottobre 2023 - Pia tremerà di paura. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante avrà un malore e purtroppo per lei, Gregorio scoprirà della sua gravidanza. Cosa succederà ora? Il maggiordomo andrà a riferire tutto ai marchesi e metterà nei guai la poverina? Intanto Maria non vorrà rassegnarsi all’idea che Salvador non tornerà più a casa. Qui la trama completa de La Promessa.

