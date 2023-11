Beautiful Anticipazioni Americane: Liam diventerà lo stalker di Steffy?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno tremare. Liam potrebbe aver perso completamente la testa e aver sviluppato una vera e propria ossessione per Steffy. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Le ultime puntate americane di Beautiful ci hanno fatto molto preoccupare. Liam sembra aver perso completamente la testa e possa diventare pericoloso sia per Steffy, che per la sua famiglia ma anche per se stesso. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme e capiamo se lo Spencer possa andare alla deriva.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam vuole proteggere Steffy

Vi abbiamo già anticipato che Liam è ossessionato da Steffy e dal desiderio di vederla al sicuro da Sheila. Lo Spencer ha l’unico obiettivo di proteggere l’ex moglie dalla Carter e per farlo vuole liberarsi di Finn. Il figlio di Bill è convinto che se la Forrester starà ancora accanto al marito, rischierà grosso. Ci penserà lui a spingerla a lasciare il bel dottore e lo ha persino giurato a Ridge. Steffy non ha però mostrato alcuna intenzione di volersi allontanare dall’amato compagno e ha rispedito a casa il biondino.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ossessionato da Steffy

Liam è tornato in ufficio ma non è sembrato per nulla preoccupato dal rifiuto di Steffy, anzi. Lo Spencer, seduto dietro alla sua scrivania, ha cominciato a guardare la foto che lo ritrae accanto alla Forrester – che ha rimesso sul suo tavolo da lavoro, al posto di quella di Hope – e ha iniziato a guardarla, sibilando che presto il loro amore tornerà quello di un tempo. Un atteggiamento piuttosto strano e preoccupante, che sembra far presagire qualcosa di terribile, ovvero un’ossessione insana.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam stalker di Steffy?

Liam potrebbe non rinunciare alla relazione con Steffy e volere a tutti i costi riprendersi la sua ex moglie. Ma tutto questo potrebbe diventare molto preoccupante e insano. Insomma Liam potrebbe maturare un’ossessione per la Forrester e diventare talmente tanto oppressivo da renderlo uno stalker. Liam insomma potrebbe diventare pericoloso e preoccupare tutta la sua famiglia.

E potrebbe pure scatenare Thomas, stavolta nelle vesti di cavaliere dal cavallo bianco, al salvataggio di sua sorella dal cavaliere nero. Il Forrester, che non ha alcuna simpatia per l’ex marito di Hope – anche se i documenti del divorzio attualmente non sono ancora firmati - potrebbe doverlo davvero fermare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.