Beautiful: RJ distrutto dai sensi di colpa per non aver detto prima la verità su Eric. Il Forrester è davvero colpevole?

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful stiamo vedendo RJ combattere con i suoi sensi di colpa per non aver informato prima la sua famiglia della malattia di Eric. Il giovane ha fatto bene o male a mantenere questo segreto? Ecco cosa ne pensiamo.

RJ è distrutto dai sensi di colpa e continuerà a crucciarsi ancora per non aver raccontato alla sua famiglia la verità su Eric prima che fosse troppo tardi. La malattia del Forrester è visibilmente peggiorata e rimangono pochissimi mesi prima di dovergli dire addio. Il giovane stilista ha cominciato a colpevolizzarsi per aver costretto i suoi genitori e i suoi fratelli a passare molto poco tempo con l’adorato patriarca ma Ridge e Brooke hanno cercato di rassicurarlo, certi che il ragazzo abbia fatto la cosa giusta a mantenere il segreto del suo amato nonnino. Ma RJ ha davvero fatto bene a tenere per sé, per così tanti giorni, una simile realtà? Ecco cosa ne pensiamo.

Beautiful: Ecco cosa sta succedendo nella Soap su Canale5

Prima di lasciarci andare ai nostri giudizi, vogliamo riassumere quello che sta succedendo nella Soap. Nelle puntate andate in onda nei giorni scorsi, RJ si è sentito in colpa per aver mantenuto il segreto sulla malattia di Eric e ha rivelato ai suoi genitori di essere da tempo tormentato dall’idea che avrebbe fatto meglio a dire tutto molto prima. Brooke e Ridge lo hanno consolato e gli hanno rivelato di credere fermamente che lui abbia fatto l’interesse del suo adorato nonnino e che abbia fatto molto bene a stargli accanto. Il giovane stilista ha promesso di a stare accanto al patriarca per continuare a lavorare alla sua nuova collezione mentre Donna e Katie vorrebbero che Eric si riposasse e si godesse la vittoria e il ritorno in azienda, senza sforzarsi troppo. E in effetti gli sforzi profusi in questi mesi hanno accelerato i sintomi e hanno costretto il dottor Colby a suggerire un ricovero.

Beautiful: RJ ha fatto bene a non rivelare il segreto di Eric?

Tutti scopriranno molto presto che Eric è peggiorato ma soprattutto la famiglia dovrà affrontare una festa d’addio, organizzata dal patriarca, senza fargli capire di sapere che si tratta di un ultimo momento di pace da passare insieme, prima della sua morte. In quel momento RJ tornerà a sentirsi in colpa per quello che ha fatto ma secondo noi non dovrebbe.

Pensiamo che RJ abbia fatto bene a mantenere il segreto di Eric e questo perché solo così il Forrester ha potuto vivere i suoi ultimi mesi felice ma soprattutto sentendosi stimato e amato. Questo gli ha dato la forza di andare avanti e di affrontare le difficoltà della sua vita ma gli ha dato anche il modo per prendersi una piccola rivincita su suo figlio, che per noi ha sbagliato a costringerlo ad appendere le scarpette al chiodo e a farlo sentire una calza vecchia da buttare. Ridge non ha voluto umiliare il suo amato papà ma con il suo comportamento e la sua insistenza ha ottenuto questo.

Beautiful: RJ ha salvato Eric!

Per noi RJ è stata la persona, insieme a Donna, che ha saputo amare più di tutti il Forrester senior e gli ha dato la possibilità di sentirsi ancora un grande nonostante l’età e la malattia. Il giovane ha avuto tanto rispetto per il nonno e non era scontato accadesse come invece ha fatto Donna Logan, innamorata da sempre del patriarca e pronta a tutto per stargli accanto. Insomma pensiamo che RJ abbia salvato Eric dalla morte spirituale, qualcosa di molto più doloroso per lui. Il figlio di Ridge si è comportato da nipote affezionato e siamo molto orgogliosi di lui!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.