Beautiful non va in onda per la Befana: ecco cosa ci sarà al suo posto su Canale5 il 6 gennaio 2023

Breve pausa "natalizia" per Beautiful. La Soap di Canale5 non andrà in onda il giorno della Befana. Ma scopriamo insieme cosa ci sarà il 6 gennaio 2023 al posto della Soap e quando verrà recuperato l'episodio.

Beautiful non andrà in onda il 6 gennaio 2023. La Soap che non è stata interrotta durante il periodo natalizio, si prende una piccola pausa e non sarà trasmessa il giorno della Befana. Al suo posto ci sarà Il Concerto per la Pace - 30 anni in Vaticano. L'appuntamento con le vicende di casa Forrester riprenderanno regolarmente sabato 7 gennaio 2023 ma con una sorpresa.

Beautiful non ci farà compagnia il 6 gennaio 2023 ma recupererà alla grande il giorno dopo. Sabato 7 gennaio 2023 la Soap andrà in onda con un doppio episodio, per chiudere in bellezza la prima settimana del nuovo anno. Saranno due puntate molto importanti per Donna ed Eric, che si troveranno a confronto dopo le sconvolgenti confessioni della Logan. Ma saranno importanti anche per Hope e Finn, a confronto con i loro genitori, che sembrano aver completamente perso la testa. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Nelle puntate di Beautiful del 7 gennaio 2023 vedremo Donna impegnatissima a chiarirsi con Eric. La Logan ha svelato un segreto molto importante sulla sua vita a Brooke ma non si è accorta di essere ascoltata dal diretto interessato. Eric ha così scoperto, senza volerlo, che la sua ex moglie è ancora follemente innamorata di lui e non può che esserne felice. Il Forrester comparirà all'improvviso alle spalle delle due sorelle e Brooke interverrà per mettere una buona parola per la sua sorellina. Poi, capito che lei e il Forrester devono stare soli per chiarirsi, lascerà l'ufficio lasciandoli completamente da soli. Donna confesserà a Eric di non aver dimenticato i momenti bellissimi passati durante il suo matrimonio e di essere ancora molto affezionata a lui. Lo stilista le dirà di essere molto felice per le sue parole e sarà chiaro che tra i due c'è ancora una forte attrazione. Ma questi sentimenti li porteranno da qualche parte o la presenza di Quinn li frenerà? Vi anticipiamo che qualcosa nel Forrester si sbloccherà e lo lascerà davvero senza parole. Intanto Brooke spererà che le cose vadano per il meglio e con lei pure Pam e Charlie, grandi sostenitori della coppia Eric-Donna. Hope e Finn invece cercheranno di capire cosa stiano macchinando i loro genitori, sicuri che tra i due non possa essere nato l'amore, come loro dicono.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.