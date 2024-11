Beautiful: Liam e Hope sull'orlo del divorzio ma lo Spencer dovrebbe perdonare la Logan?

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful stiamo assistendo alla fine del matrimonio tra Liam e Hope. Lo Spencer è furioso e nonostante lui di tradimenti ne abbia compiuti diversi nel corso della sua vita, non riesce proprio a perdonare la moglie per aver baciato Thomas. Il figlio di Bill sbaglia? Dovrebbe essere più comprensivo?

Liam e Hope sono al capolinea. Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni (fine novembre 2024), lo Spencer ha affrontato sua moglie e le ha rivelato di non poterla perdonare per quello che ha fatto. Liam vuole il divorzio e lo vuole subito, senza neanche ripararle. Ma l’atteggiamento del figlio di Bill è stato esagerato? Avrebbe dovuto essere più comprensivo con sua moglie, soprattutto lui che di tradimenti ne ha collezionato tantissimi e che ha persino baciato Steffy, poco dopo aver visto la sua consorte tra le braccia di Thomas? Analizziamo la situazione.

Beautiful: Liam ha collezionato errori con Hope

Premettiamo subito che non giustifichiamo il tradimento e di certo non facciamo un applauso a Hope per aver ceduto alla passione con Thomas. Non ci è piaciuto però nemmeno l’atteggiamento di Liam e questo ben prima che le cose tra lui e la Logan degenerassero.

Tra Hope e Liam è una storia infinita di tradimenti. Lo Spencer si è sempre fatto contendere dalla sua attuale moglie e da Steffy, con la quale sembra essere ancora legato. Il figlio di Bill ha fatto tanti errori nei confronti di entrambe le donne della sua vita e ultimamente ne ha collezionati parecchi con la madre di Beth, spingendola a pensare di non avere la sua stima e il suo supporto e persino mettendola davanti a una scelta tra la sua carriera e la sua vita personale. In parte è anche questo particolare che ha messo la coppia in crisi e l'ha portata a vivere momenti di così grande tensione.

Beautiful: Hope vorrebbe che Liam perdonasse lei… stavolta!

Quello che è saltato maggiormente all’occhio in queste puntate, è la preghiera che Hope ha rivolto a Liam. La Logan, dopo essersi scusata con lui, ha chiesto al marito di essere stavolta comprensivo lui con lei. La ragazza ha fatto riferimento a tutte le volte che ha perdonato i suoi tradimenti e a tutte le volte che ha saputo ricominciare da capo, nonostante la presenza costante di Steffy nella loro vita. Insomma la figlia di Brooke si aspettava e si aspetta che il suo consorte possa capire “i momenti di debolezza” e possa trovare la forza per ricominciare da dove avevano lasciato.

Ma Liam, nonostante tutto quello che è successo in passato, non riesce proprio a essere comprensivo come desidera la sua consorte e sente che questo tipo di tradimento non può essere perdonato. Il fatto che Hope abbia baciato proprio Thomas Forrester, l’uomo che ha fatto credere loro che Beth fosse morta, non è un qualcosa che si può perdonare. Ma ha ragione?

Beautiful: Liam ha ragione? Forse sì, forse no!

Liam non può perdonare Hope per aver baciato proprio Thomas. Sicuramente avrebbe chiuso un occhio se si fosse trattato di un altro uomo, un qualsiasi altro uomo. Ma il Forrester proprio no e in parte lo capiamo. Non pensiamo che lo Spencer abbia ragione al 100% ma capiamo il perché di tanto astio. Hope è riuscita a perdonare il Forrester per averla fatta soffrire più di qualunque altra volta nella sua vita ma l’aver riabbracciato Beth e saperla viva, ha come cancellato tutto il male patito in precedenza. Forse è per questo che è riuscita ad andare avanti con la sua vita e a concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua collezione, per cui Thomas è stato fondamentale. In parte il figlio di Ridge ha scontato la sua pena e si è rifatto dei suoi errori ma a Liam non è bastato. Lui lo vorrebbe fuori dalla sua vita per sempre.

Liam non considera un fatto, ovvero che Thomas e Hope saranno sempre legati, volenti o nolenti, da Douglas. Il ragazzino non potrà certo vivere senza suo padre e senza la sua madre adottiva e lo Spencer dovrebbe, secondo noi, non scordarlo mai. Per questo motivo ci è sempre sembrato un po’ eccessivo il suo accanimento con il figlio di Ridge e anche poco accorto. Con questo atteggiamento ha finito per allontanare sua moglie e per farle capire di volere un altro tipo di uomo accanto e non una persona incapace di capire certe dinamiche, solo perché accecato dalla rabbia.

Beautiful: Il tradimento di Hope è più grave di quello di Liam?

Negli ultimi tempi, Liam non ha sicuramente reso la vita facile a Hope e questo è certo. Non l’ha neanche aiutata ad affrontare un momento di crisi sul lavoro e ha, in un certo senso, aiutato Thomas a far breccia nel cuore di sua moglie. Certo la Logan non avrebbe dovuto cedere ai suoi istinti e avrebbe dovuto prima di tutto parlare sinceramente con lo Spencer ma in parte siamo d’accordo con lei sul fatto che suo marito, più di chiunque altro, dovrebbe sapere come ci si sente a tradire. Sì perché, come abbiamo ricordato, il figlio di Bill ha fatto tanti errori con la sua consorte ed è arrivato a tradirla e a essere perdonato da lei più volte. Hope si sarebbe quindi aspettata di essere compresa o comunque ascoltata e un po’ anche noi.

Sì perché è vero che Thomas Forrester è stato la persona che ha fatto più di tutte soffrire la famiglia di Liam ma è anche vero che pure Steffy non è stata una mano santa per Hope. Insomma i tradimenti sono tradimenti, con chiunque esso siano e non sono giustificabili, ma per noi lo Spencer ha fatto due pesi e due misure. Ha considerato l’atto di Hope più grave di tutti quelli che ha commesso lui e questo, sinceramente, non ci sembra giusto. E visto cosa è successo in passato – e pure a Roma – il ragazzo avrebbe dovuto quantomeno prendersi del tempo per sbollire la rabbia, prima di chiedere il divorzio e spingere la madre di sua figlia a provare per lui ancora più risentimento.

Insomma in questa faccenda, per noi, non ci sono tradimenti più gravi o meno gravi, c’è solo una coppia di persone che si sta facendo del male da tempo, senza nemmeno capirlo, e che forse era arrivata – chi per un motivo, chi per un altro – al capolinea.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.