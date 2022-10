Beautiful: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 17 al 22 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful. Le Anticipazioni della Soap, per gli episodi in onda su Canale5 tra due settimane – precisamente dal 17 al 22 ottobre 2022 – ci rivelano che per Quinn e Carter sarà la fine. I due saranno costretti a separarsi a causa della decisione di Eric di strappare i documenti del divorzio e di perdonare sua moglie. La Fuller tornerà quindi a Villa Forrester con tanto di ritratto riappeso sul camino. Saranno settimane molto particolari anche per Finn. Dopo aver scoperto che Sheila Carter, la sua mamma naturale, è la nemica numero uno dei Forrester, il ragazzo vivrà dei momenti molto tristi. Consapevole di non potersi avvicinare a lei per amore di Steffy, il dottore sarà costretto – suo malgrado – a rinunciare al suo sogno di conoscere meglio la sua mamma. Deluso e amareggiato, troverà conforto in Paris. Intanto Jack, furioso con Sheila, si presenterà nella camera d'albergo della donna per intimarle di stare lontana da suo figlio. Ma un patto potrebbe ribaltare tutta la situazione e dare alla Carter un grande vantaggio. Ma vediamo insieme nel dettaglio quello che ci aspetta negli episodi della Soap Americana.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non vuole che Finn conosca meglio sua madre

Negli episodi di Beautiful di questa settimana abbiamo assistito al ritorno di Sheila Carter. La nemica numero 1 dei Forrester si è presentata al matrimonio di Steffy con una notizia bomba: è lei la madre naturale di Finn. Le Anticipazioni di Beautiful dal 10 al 15 ottobre 2022 ci rivelano che la Forrester, sconvolta da quanto sta succedendo, pregherà il marito di non farsi abbindolare dalla Carter e di prendere da lei le distanze. Steffy racconterà al neo-marito tutte le malefatte di Sheila e gli dirà che in nessun modo dovranno avere a che fare con lei. Nelle puntate della Soap in onda dal 17 al 22 ottobre 2022 vedremo che il bel dottore, nonostante i racconti di sua moglie, continuerà a desiderare di conoscere meglio la sua mamma. Questo lo porterà a soffrire moltissimo e a trovarsi davanti a un bivio. Rivedere sua madre o mantenere la sua promessa con la sua consorte, di non permetterle di avvicinarsi alla loro famiglia. A dargli una mano e a sostenerlo in questo momento, ci sarà Paris. La ragazza sembrerà l'unica a capirlo e i due si avvicineranno... pericolosamente.

Anticipazioni Beautiful: Carter rinuncia a Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful dal 10 al 15 ottobre 2022 ci rivelano che Eric cambierà idea. Il Forrester, scosso dal ritorno di Sheila, deciderà di perdonare sua moglie e di tentare di salvare il suo matrimonio. Questa notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno, proprio quando i documenti del divorzio avrebbero dovuto essere solamente firmati. Quinn rimarrà completamente spiazzata da questa novità e si troverà in grande difficoltà. Cosa fare ora con Carter, di cui – è innegabile – si è innamorata? La Fuller riferirà all'avvocato quando deciso da suo marito e lui, con il cuore spezzato, le dirà di essere disposto a rinunciare a lei. Nelle puntate di Beautiful dal 17 al 22 ottobre 2022 vedremo Carter farsi da parte e permettere alla sua amata di tornare a casa. Una rinuncia che commuoverà la signora Forrester e che chiuderà – definitivamente? - la loro storia. Ma, ve lo anticipiamo, nonostante queste romantiche decisioni, qualcosa potrebbe andare storto per Eric. Il patriarca della grande famiglia di stilisti potrebbe scoprire di avere qualche problemino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: ecco cosa succederà nelle Puntate dal 17 al 22 ottobre 2022

L'arrivo di Sheila ha sconvolto non solo Steffy e la sua famiglia ma anche Jack. Il signor Finnegan ha molti segreti ancora da rivelare e nelle puntate della Soap in arrivo su Canale5, vedremo che molti nodi verranno al pettine. Le Anticipazioni di Beautiful dal 17 al 22 ottobre 2022 ci rivelano che Jack deciderà di affrontare faccia a faccia Sheila e di intimarle di lasciare in pace Finn. Proprio in questi episodi scopriremo che tra lui e la Carter c'è stato molto più di una semplice conoscenza. I due erano amanti. Jack è il padre naturale di Finn e ha mentito sia a suo figlio che a sua moglie Li. Una verità che Sheila conosce molto bene e che userà a suo vantaggio. La bad girl, decisa a non mollare la presa ora che ha ritrovato il suo bambino, minaccerà il suo ex amante di raccontare tutto alla sua famiglia se lui non intercederà in suo favore. Il Finnegan dovrà organizzare un incontro con Finn e Hayes – senza che i Forrester lo vengano a sapere – altrimenti lei correrà a raccontare tutto a Li. Il suocero di Steffy sarà costretto a capitolare ma si farà promettere che una volta ottenuto questo, la donna se ne andrà. Sheila Carter gli giurerà di mantenere la promessa. Ma possiamo davvero fidarci? Lascerà davvero Los Angeles ora che ha di nuovo in pugno Eric e i suoi?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.