Beautiful, le parentele che non ti aspetti: un’attrice della Soap è la sorella di una star degli anni 90...

Per noi Heather Tom è colei che presta il corpo e il volto a Katie Logan di Beautiful, ma per chi negli anni '90 guardava la tv e al cinema amava i family movie, l’attrice è la sorella di una celebrity dell'epoca.

Katherine "Katie" Elizabeth Logan è uno dei personaggi forse più sfortunati, o meglio più travagliati di Beautiful. In tanti anni di soap, la sorellina piccola di Brooke che da ragazzina aveva i brufoli e amava, non corrisposta, Rocco Carner, ha ricevuto un colpo di pistola dritto nel cuore, ha avuto un aborto ed è precipitata nella spirale dell'alcolismo. Probabilmente tutti questi guai l'hanno portata a sviluppare una grande cattiveria e a rovinare innanzitutto due matrimoni.

In tanti anni di Beautiful, Katie Logan non è stata interpretata sempre dalla stessa attrice. Dal 1987 al 2004 ha avuto il volto di Nancy Sloan. Poi, nel 2007, il testimone è passato a Heather Tom. Quest'ultima ha convinto tutti con la sua performance, tanto che nel 2011, 2012 e 2013 ha vinto l'Emmy Award come miglior attrice non protagonista. Dobbiamo meravigliarci? Certo che no, anche perché Heather Tom appartiene a una famiglia baciata dal talento. Suo fratello David è il Billy Abbott di Febbre d'amore, soap in cui ha recitato anche Heather (nel ruolo di Victoria Newman), aggiudicandosi 3 Emmy. Tuttavia, è sua sorella Nicholle la più famosa dei tre. La conoscete? Se guardavate la tv negli anni '90, certamente sì.

La carriera di Nicholle Tom: i fulgidi anni '90

Anche se, a differenza della sorella Heather Tom, non ha vinto nemmeno un premio, Nicholle Tom ha avuto una carriera più fulgida e più cinematografica. Nicholle nasce il 23 marzo del 1978 a Hinsdale, in Illinois, insieme al fratello gemello David. Ha già una sorella, che è la nostra Heather, Katie di Beautiful, appunto. Nel 1991 Nicholle debutta in tv interpretando un piccolo ruolo nella sitcom Willy, il principe di Bel-Air, e nel 1992 è in tre episodi del telefilm cult degli anni '90 Beverly Hills 90201. Il suo personaggio è Sue Scanlon, sorella di quel Scott Scanlon che è il migliore amico di David e che, ahinoi, si spara accidentalmente con la pistola del padre durante un party e muore. Di lì a poco Nicholle entra nel favoloso mondo del cinema e recita nella commedia canina Beethoven in Beethoven 2, dov'è la piccola Ryce Newton. Non partecipa agli altri sequel perché non ha più l'età giusta, anche se nella serie animata Beethoven presta comunque la voce al suo personaggio. Nel 1993 la giovane attrice si accosta a uno dei ruoli più importanti della sua carriera televisiva, quello di Maggie Sheffield dell'arcinota serie tv La tata, andata in onda fino al 1999. Nel 1998 Nicholle fa un'altra interessante esperienza nell'universo del doppiaggio, prestando la voce a Clara Kent/Supergirl prima in Batman - Cavaliere della Notte, poi in Superman e poi in Justice League Unlimited, che sono tre serie animate.

Nicholle Tom nel terzo millennio

Nel 2000 Nicholle Tom interpreta Sarah Bryann nel family movie della Fox Tutta colpa di un angelo ed è Tracy in Panic, film con William H. Macy e Neve Campbell. Nel 2001, invece, l'attrice impersona una giovanissima giornalista in Pretty Princess. In 2006 la troviamo nella serie tv The Minor Accomplishments of Jackie Woodman, e più in là in Loose Ends e Burn Notice. Nel 2008 Nicholle è la protagonista del film tv Maternal Obsession. Seguono diverse apparizioni in celebri serie tv: da Cold Case a Criminal Minds, da About a Boy a The Mentalist, da Castle a Gotham. Del curriculum cinematografico di Nicholle Tom fanno parte infine: la commedia romantica Bottom Ups, l'horror psicologico Private Number e il film drammatico The Sterling Chase, per citare solo i titoli importanti. Nicholle Tom ha scoperto che voleva fare l'attrice a 10 anni. E' molto fiera del successo dei suoi fratelli e in futuro vorrebbe fare più televisione che cinema. L'unico suo fidanzato di cui abbiamo notizia è il mago Justin Willman, alias Kredible Willman, con cui l'attrice ha convissuto per tre anni e mezzo.