Beautiful: L'ascesa di Carter Walton. Da avvocato di successo a direttore della Forrester Creations!

Anticipazioni TV

Carter è uno dei protagonisti di Beautiful di cui si parla più spesso nelle puntate americane della Soap. Il Walton è protagonista di un vero e proprio colpo di stato ai danni di Ridge e di strana ne ha fatta tanta, passando da avvocato a nuovo direttore della Forrester Creations.

Carter Walton è diventato uno dei protagonisti di Beautiful. Non lo avremmo mai immaginato o meglio non avremmo mai pensato che l’avvocato e migliore amico di Ridge potesse arrivare a diventare uno dei “cattivi” della Soap e al centro delle trame della serie. E invece è successo. Negli Stati Uniti, il legale è riuscito a mettere le mani sull’azienda dei Forrester e ha cominciato una relazione con Hope, lasciandoci completamente senza parole sia per questo amore sbocciato così all’improvviso sia per il colpo di stato terribile che ha messo in moto sostenuto dalla Logan. Ma come è successo? Come si è arrivati a tanto?

Beautiful: Carter, il fratello di Marcus

Carter arriva a Los Angeles, nel 2013, per raggiungere suo fratello Marcus, figlio in realtà di Donna e di Justin Barber. Il ragazzo si trova immediatamente molto bene nella città degli angeli e comincia a lavorare come legale alla Forrester Creations, al fianco di Rick, al tempo direttore della maison non propriamente amato. Il Walton fa presto amicizia con i Forrester, venendo accolto come uno di famiglia e sostenuto da Ridge, tanto da rimanere a lavorare nell’azienda anche quando Marcus decide di allontanarsi dalla città, per vivere la propria vita lontano dai suoi genitori naturali. Da allora la sua presenza è stata una costante al fianco di tutti gli appartenenti alla famiglia degli stilisti.

Beautiful: Carter, il celebrante di tutti i matrimoni Forrester

Carter diventa una spalla per tutti i Forrester, quell’amico con le competenze legali, a cui appoggiarsi quando ce n’è bisogno. Al ragazzo – che intanto ha avuto una relazione con Maya, la moglie di Rick – viene perdonata ogni cosa e lui sa sempre riconquistarsi la fiducia dei Forrester. Per questo non solo viene chiamato per celebrare praticamente tutti i matrimoni Forrester ma gli viene pure concessa una bella promozione. Passa dall’essere l’avvocato della maison di moda a direttore operativo della stessa.

Nel mentre comincia una relazione – poi naufragata – con Quinn, la moglie di Eric e pure in quel caso Ridge e suo padre sono pronti a concedergli una seconda chance, convinti che il ragazzo non abbia voluto tradirli ma si sia sinceramente innamorato della Fuller.

Beautiful, puntate americane: Il colpo di stato di Carter

Il ruolo di direttore operativo dà a Carter un margine di manovra molto limitato. Il Walton può prendere delle decisioni ma solo dopo aver avuto il consenso dei due Ceo, Ridge e Steffy. Il suo ruolo comincia a stargli stretto quando viene bocciata la sua proposta di far diventare la Forrester Creations una holding di lusso. Il NO ricevuto dai Forrester e la decisione di chiudere la Hope For The Future, licenziando persino la sua stilista – con cui ha iniziato una strana relazione – lo portano a ribellarsi per la prima volta nella sua vita e a decidere di frodare Ridge e di mettersi a capo della Forrester.

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che è finita per Ridge e Steffy. Carter è riuscito a mettere a segno un colpo di stato e ha costretto i Forrester a essere alle sue dipendenze. Ora che lui è legalmente il manager della Forrester, potrà decidere tutto e presto scopriremo come evolveranno le cose per lui e per tutti i suoi “ex amici. Quello che è certo è che il Walton è passato dall’essere un semplice personaggio di passaggio a vero e proprio traghettatore di trame della Soap, lasciandoci completamente senza parole e desiderosi di sapere se questo suo voltafaccia lo porterà a dover lasciare per sempre Los Angeles, una volta che – e se succederà – Ridge avrà la sua vendetta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.