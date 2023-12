Beautiful: John McCook, Eric Forrester nella Soap, confessa un dettaglio molto importante sul suo personaggio. Ecco qual è

Anticipazioni TV

John McCook, Eric Forrester in Beautiful, ha rivelato un dettaglio molto importante sulla vita del suo personaggio e che potrebbe avere un grosso peso nelle trame della Soap. Scopriamo di cosa si tratta.

Siamo tutti con il fiato sospeso e in attesa di scoprire se Eric rimarrà in vita e quali saranno le sue condizioni dopo la delicata operazione a cui è stato sottoposto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci daranno presto il responso e per ora possiamo solo sperare di non dover dire addio al Forrester, come è successo con Stephanie. John McCook, l’attore che interpreta Eric, ha però confessato un dettaglio molto importante sul suo personaggio. Un rammarico o meglio un rimpianto, che il designer potrebbe avere e che potrebbe spingerlo a riaprire gli occhi e a cambiare per sempre le trame della Soap.

Beautiful Anticipazioni: John McCook confessa un dettaglio importante su Eric Forrester

John McCook è l’attore che da sempre interpreta Eric e negli ultimi tempi ha rilasciato diverse interviste senza però lasciarsi scappare informazioni sul destino del Forrester. L’attore si è limitato a ringraziare i fan per il supporto e a dire che interpretare un personaggio molto malato, non è stato facile. Ma in uno dei suoi ultimi interventi, ha dichiarato che c’è qualcosa in sospeso, che sia lui che il suo Eric, avrebbero voluto si risolvesse. L’artista ha rivelato che ci potrebbe essere un buco nella trama di Beautiful anzi meglio dire un rimpianto, che potrebbe avere un peso molto grande nelle prossime puntate della Soap: Eric non ha sposato Donna!

Anticipazioni Beautiful: Eric e Donna non si sono sposati

Beautiful ci ha abituato che a una separazione succede sempre un matrimonio, soprattutto se la coppia in questione è legata da tempo. Questo non è però successo tra Eric e Donna. Dopo lo scioglimento dei voti con Quinn, il Forrester non ha chiesto la mano della bella Logan e i due hanno vissuto insieme, come fidanzatini mielosi, sino alla tragedia. Il Forrester ha quindi lasciato la tutela legale sulla sua salute al figlio Ridge, non potendo, per legge, lasciarla a una persona non legata a lui da vincoli di parentela. John McCook, l’attore di Eric, ha parlato proprio di questo e ha sostenuto che le nozze tra il suo personaggio e quello interpretato da Jennifer Gareis avrebbero dovuto diventare marito e moglie, ben prima della notizia della malattia del designer.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric si risveglierà per sposare Donna?

Eric e Donna hanno condiviso un amore sincero e molto tenero, sin dall’inizio. La Logan è indubbiamente la donna che il Forrester ha amato più di ogni altra, dopo Stephanie ovviamente. Questo particolare, ormai ben noto ai fan, ha fatto nascere un grande rimpianto sia in John McCook che in Jennifer Gareis. Secondo gli attori, Eric ha sicuramente il grande rimpianto di non essersi sposato con la sua orsettina di miele ma non ha potuto comunicarlo, a causa delle condizioni precarie di salute.

Non abbiamo ancora idea se Eric si risveglierà dalla terapia intensiva e se lo farà per tornare dalla sua Donna e farla diventare sua moglie. Ci speriamo, anche perché la loro coppia, per quanto fin troppo romantica, ci piace.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.