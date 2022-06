Anticipazioni TV

Brutte notizie da Los Angeles. Il figlio di Jack Wagner, alias Nick Marone, è stato trovato morto. Lutto sul set della soap Beautiful, che da poco aveva festeggiato i suoi 35 anni con la reunion di tutto il cast.

Brutte notizie dal mondo di Beautiful. Il cast della famosa soap, in onda da 35 anni su Canale5, è in lutto. È di poche ore fa la notizia della morte di Harrison Wagner, figlio dell'attore Jack Wagner, alias Nick Marone. Il ragazzo è stato trovato morto in un parcheggio e purtroppo sono ancora ignote le cause della sua morte.

Beautiful in lutto: è morto il figlio di Nick Marone

Non è passato molto tempo da quando siamo tornati a parlare di Nick Marone. Era infatti il marzo 2022 quando tutto il cast di Beautiful, compreso l'ex marito di Bridget e Brooke, si era riunito a Villa Forrester, per festeggiare i 35 anni della soap e il rinnovo per altri due anni. Purtroppo però alla felicità di rivedere l'amato personaggio di Nick – grande amore delle Logan e acerrimo nemico-fratellastro di Ridge – si sostituisce una profonda tristezza. È di poche ore fa la notizia della morte di suo figlio, Harrison Wagner. Il ragazzo, 27enne, è stato trovato senza vita in un parcheggio di Los Angeles, lunedì scorso 6 giugno 2022. Il giovane Wagner, legatissimo a suo padre, era appassionato di musica e dalla sua pagina Instagram emerge il suo stretto legame con la sua famiglia. La sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno e ancora non si conoscono le sue reali cause.

Una notizia che lacera il cuore di tutto il cast di Beautiful e di tutti i fan di Jack Wagner, interprete – come abbiamo ricordato – dell'amato personaggio di Nick Marone ma anche tra i protagonisti di un'altra celebre soap opera americana, General Hospital, dove ha incontrato la sua ex moglie Kristina, madre di Harrison. L'attore, sempre molto attivo sui social, si è chiuso nel suo dolore mentre sono stati Kristina e suo fratello maggiore Peter, a dare il loro ultimo saluto al ragazzo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.