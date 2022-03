Buon Compleanno Beautiful: La soap compie 35 anni e si rinnova per altri due anni!

Anticipazioni TV

Ecco come Beautiful festeggia i suoi 35 anni!

In occasione del 35esimo compleanno di Beautiful, non soltanto è stata girata una puntata speciale - dedicata agli amori di Brooke Logan -, bensì la soap opera è stata persino confermata fino al 2024!

Beautiful: La soap compie 35 anni!

Buon compleanno Beautiful! La soap opera americana, tra le più longeve ed amate della storia della TV, compie 35 anni. Il primo episodio di Beautiful, infatti, andò in onda in America il 23 marzo del 1987; in Italia, invece, i telespettatori entrarono nella Casa di Moda di Los Angeles attraverso il piccolo schermo nel 1990. Gli ascolti, nel corso di tutti questi anni, hanno sempre premiato la soap, tanto in patria quanto nel nostro Paese, e, pertanto, uno dei suoi produttori ha annunciato che si continuerà a girare almeno fino al 2024. Tuttavia, non bisogna dare per scontato che, tra due anni, Beautiful chiuderà i battenti: potrebbe essere ancora riconfermata .

Beautiful: Una puntata speciale per un'occasione speciale...

In occasione della suddetta festa, proprio in questi giorni, negli USA verrà trasmessa una puntata speciale della soap, dedicata ai cinque veri amori di Brooke Logan: Eric, Thorne e Ridge Forrester, Nick Marone e Bill Spencer. Gli autori, dunque, sembra abbiano voluto escludere da questa "top 5" Deacon Sharpe, con il quale la bionda ha messo al mondo Hope. In effetti, rivedremo persino gli attori che danno il volto a Thorne e Nick, rispettivamente Winsor Harmon e Jack Wagner, i quali mancano dal set ormai da tempo.

Beautiful: Che fine ha fatto Katie Logan?

Ad oggi, è già stata reso pubblico uno scatto dell'evento in questione, così come quello dei personaggi che fanno parte della nuova sigla. In entrambi i casi, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che manca qualcuno che, ultimamente, eravamo stati abituati a vedere sempre, ossia Katie Logan. Che fine ha fatto la sorella minore di Brooke, la quale, con i suoi problemi di salute ed i molteplici tradimenti subiti dal marito, Bill, ci ha spesso e volentieri fatto emozionare?

