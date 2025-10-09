Beautiful: Hope Logan si sposa... ma non nella Soap, ecco le foto del matrimonio di Annika Noelle

Anticipazioni TV

Annika Noelle, interprete di Hope Logan, si è sposata. L'attrice ha realizzato il suo sogno d'amore con il suo compagno proprio quando il suo personaggio ha appena rotto con Carter e rinunciato alle nozze con lui. Ecco cosa sta succedendo.

Grandi e belle novità per Hope Logan sia nelle puntate (americane) di Beautiful sia nella vita reale. Annika Noelle, interprete della figlia di Brooke dal 2018, è convolata a nozze con il suo compagno, dopo aver annunciato il loro matrimonio lo scorso novembre 2024. Tutto questo accade quando il personaggio interpretato dall’attrice neo sposina, ha deciso di rompere il suo fidanzamento con Carter e di cominciare a pensare alla sua relazione con Liam. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap? Scopriamolo ma prima godiamoci un po’ di foto del grande evento della bella Noelle.

Beautiful: Annika Noelle, alias Hope Logan, si è sposata!

Belle notizie in arrivo per un membro del cast di Beautiful. Annika Noelle, alias Hope Logan dal 2018, si è sposata con il suo compagno, John Patrick Amedori, con una cerimonia in mezzo alla natura e con abiti da sposi coordinati. L’attrice ne ha dato notizia nei giorni scorsi, rivelando che la data del matrimonio è stata il 5 ottobre 2025. L’artista aveva annunciato il suo grande evento nel novembre scorso (2024) con un servizio fotografico destinato a un noto quotidiano americano e aveva festeggiato il suo addio al nubilato, con amici ma anche colleghi, lo scorso settembre.

Dopo meno di un mese ecco arrivare il grande giorno, seguito da splendide foto che la Noelle ha condiviso sul suo profilo Instagram e che vi mostriamo qui sotto.

Hope si sposa ma solo nella vita reale invece nelle puntate di Beautiful accade che…

Hope si è sposata o meglio lo ha fatto la sua interprete. Per il personaggio di Beautiful è previsto un futuro un po’ diverso almeno prossimamente. Carter e Hope si sono lasciati dopo aver pensato, per diversi mesi, di sposarsi. La “colpa” è della Logan, ancora palesemente legata a Liam. Capito che la sua compagna non era più convinta di voler procedere come deciso, il Walton ha rotto il loro fidanzamento, consigliando alla sua amata di chiarire con lo Spencer una volta per tutte. Hope si è quindi ritrovata di nuovo single e libera di riabbracciare la sua famiglia con un dettaglio in più: ha ottenuto di nuovo la Hope for The Future. Questo è stato un regalo da parte del suo ex fidanzato – quando ancora non avevano rotto – che è riuscito a convincere Ridge a dare un’altra opportunità alla sua amata e questo dettaglio potrebbe essere molto pericoloso per la madre di Beth.

Beautiful Anticipazioni Americane: Perché Hope è secondo noi in pericolo?

Hope è in pericolo, almeno così pensiamo noi. Sì perché la rottura con Carter farà sicuramente infuriare Ridge, che ha concesso la riapertura della Hope for The future come dono di nozze al suo migliore amico, che stava per coronare il suo sogno d’amore con la figlia di Brooke. Ma ora che il fidanzamento è rotto, il Forrester si pentirà di aver dato un’altra opportunità alla sua figliastra, di cui – è ormai indubbio dopo quanto successo tra loro – non ha più una grande stima. E le cose peggioreranno quando tornerà Steffy, che si troverà a dover gestire una decisione che suo padre ha preso senza nemmeno consultarla e sappiamo quanto la ragazza sia sensibile su questo argomento.

Insomma Hope si troverà a gestire una nuova vita con solo Liam dalla sua parte (forse addirittura di nuovo confuso a causa di Steffy) e con una Brooke che non vorrà scontentare il suo maritino, che ha riconquistato da poco. La piccola Logan dovrà vedersela, ce lo sentiamo, con i Forrester e per lei non sarà facile, non ora che non ha più Carter dalla sua parte.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.