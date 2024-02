Beautiful: figli segreti e ritrovati per Bill Spencer. Ecco come ha scoperto di essere diventato padre di Liam e Wyatt

Anticipazioni TV

Con l'arrivo di Luna a Los Angeles si è tornato a parlare di come Bill Spencer ha scoperto di essere diventato padre. Ma vi ricordate quando Liam e Wyatt si sono presentati da lui, rivelando di essere suoi figli? Ecco cosa è successo nelle puntate della Soap di Canale5.

Bill Spencer non è certamente l’esempio di padre che ci aspetteremmo. Il magnate non solo ha messo in pericolo più volte la vita dei suoi figli, rubando loro persino le mogli, ma ha anche scoperto di essere padre quando i suoi rampolli erano già grandi. Vi ricordate come è successo? Rivediamo insieme il momento in cui Dollar Bill ha capito di avere due eredi che manco sapeva di avere.

Beautiful: ecco come Bill scopre di essere padre di Liam

Partiamo dal primogenito e dal primo figlio che Bill scopre di aver avuto. Stiamo parlando di Liam, il vero erede della Spencer Pubblications ma anche quello, che più di tutti, ha subito le angherie di suo padre. Sì perché non ci possiamo scordare che Liam abbia dovuto dividere, per diverso tempo, sua moglie Steffy con il suo papà e che la paternità di Kelly, prima della sua nascita, fosse un vero dilemma. Ma veniamo a noi:

Bill scopre di essere il padre di Liam nel 2011-2012. Liam si presenta a Los Angeles per cercare il suo vero padre, che lui crede essere – inizialmente – un Forrester. Il ragazzo, per stare vicino a Ridge e alla sua famiglia, si fa assumere alla Spencer Publications. Peccato però che nel corso della storia, capisca che il su papà non possa essere né Eric né Ridge e che forse sua madre Kelly, morta poco prima della sua partenza, potrebbe avere avuto una relazione con Thorne o con Bill. È Katie a spingere il suo allora marito Bill, a fare un test del DNA e ad assumersi le sue responsabilità. Si scopre così che il giovane Cooper, questo il cognome con cui Liam arriva a LA, è il frutto di un amore giovanile, dei tempi del college. Dollar Bill inizialmente rifiuta questa verità ma con il tempo di affeziona al ragazzo, anche se per anni i due si sono trovati l’uno contro l’altro sia per motivi d’affari che per amore.

Beautiful: Bill padre per la seconda volta, ecco arrivare Wyatt

L’arrivo di Wyatt è stato ben più drammatico di quello di Liam. Bill scopre che una sua vecchia fiamma, Quinn Fuller, non ha seguito i suoi consigli. Invece di abortire, come lui le aveva chiesto, dandole persino dei soldi, la donna ha deciso di tenere il bambino e di crescerlo da sola. Wyatt scopre questa terribile verità, dopo che Hope – consigliata da Rick – gli fa presente che il giovane che ha incontrato nel bosco, potrebbe essere davvero il secondo figlio non riconosciuto del magnate. Il ragazzo affronta così sua madre, che dopo un incontro con Bill, gli rivela tutta la verità.

La scoperta che suo padre non lo voleva e che Quinn ha sempre voluto tenere per sé di aver avuto un bambino, allontana il giovane sia da Bill che da sua madre. È Liam a prendere in mano la situazione e a spingere suo padre ad accogliere nella loro casa pure il nuovo arrivato. I tre, riconciliatisi, vanno a vivere nella stessa casa, dopo che Katie ha cacciato Bill.

Beautiful: Will l’unico figlio cresciuto da Bill

L’unico figlio che Bill ha cresciuto e ha riconosciuto sin dalla nascita, è Will. Il piccolo, che ora studia in una scuola privata e per questo non è presente nelle trame, è figlio dello Spencer e di Katie. Il piccolo di casa Spencer non è molto presente nelle vite dei suoi genitori ma neanche dei suoi fratelli. Nonostante tutto, è l’unico erede di Dollar Bill ad aver avuto un rapporto con il papà fin da subito, anche se – vista la sua età – Bill non ha ancora grandi progetti imprenditoriali per lui.

Luna invece pare non essere figlia di Bill. Il mistero sulla paternità della ragazza sembra essere stato fugato e la giovane potrebbe essere figlia di Jack e quindi sorella di Finn.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.