Beautiful: ecco come sono Brooke, Taylor e Sheila nella vita reale

Anticipazioni TV

Brooke, Taylor e Sheila sono le signore indiscusse della Soap Opera di Canale5, Beautiful. Ma come sono nella vita reale? Ecco la vera vita di Katherine Kelly Lang, Krista Allen e Kimberlin Brown.

Glamour, sempre al centro dell’attenzione e a volte spietate. Sono così Brooke, Taylor e Sheila, le signore indiscusse di Beautiful. Le tre protagoniste della Soap di Canale5 sono interpretate dalle attrici Katherine Kelly Lang, Krista Allen e Kimberlin Brown, che – nella vita reale – sono molto diverse dai loro personaggi. Scopriamo insieme chi sono veramente.

Beautiful: Katherine Kelly Lang è Brooke

Brooke Logan non ha bisogno di molte presentazioni ma in realtà nemmeno la sua attrice Katherine Kelly Lang, che la interpreta dal 1987. L’artista condivide con il suo personaggio il glamour, l’amore per la moda, per i viaggi e per l’Italia, dove è da poco stata in vacanza. La Lang ha un rapporto molto stretto con l’attrice Ashley Jones, che interpreta sua figlia Bridget, con cui condivide molto momenti di pausa dal set. Un po’ diversa invece la situazione sentimentale dell’attrice rispetto a quella del suo personaggio. La Lang si è sposata due volte – e due volte ha divorziato – e ha avuto tre figli, due dal primo marito e uno dal secondo ma ha anche due nipoti, figli della figlia e una figliastra. Sino ai primi mesi del 2024 era fidanzata con Dominique Zoida, più giovane di lei di sedici anni, che però non appare nelle sue ultime foto sui social.

Curiosità: diversamente da Brooke, Katherine Kelly Lang è molto legata a Sheila o meglio alla sua interprete Kimberlin Brown, così come a Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy.

Beautiful: Krista Allen è/era Taylor Hayes

Nelle puntate italiane di Beautiful, Taylor è interpretata da Krista Allen, che però – come vi abbiamo già rivelato – è stata licenziata e da poco sostituita da una nuova Taylor, interpretata da Rebecca Buding. Della nuova dottoressa Hayes avremo tempo di parlare mentre ora vogliamo raccontarvi chi è veramente Krista Allen.

Il personaggio di Taylor Hayes è stato per anni peperuto e decisamente pronto a sfidare Brooke. Negli anni la psichiatra ha avuto diversi crolli nervosi, che l’hanno portata a fare pure uso di alcol. Ultimamente Taylor è tornata con un atteggiamento più tranquillo e pacato, tanto da fare pace addirittura con la sua eterna rivale. Krista Allen è invece un’amica rock. Amante dei viaggi e dei beagle, passa molto tempo in compagnia del figlio Jake ma anche a suonare la chitarra, di cui è appassionata. La Allen non disdegna i motori, soprattutto quelli delle due ruote.

Beautiful: Kimberlin Brown è Sheila

Sheila è il personaggio più pericoloso incontrato in questi anni nelle trame di Beautiful. La Carter è interpretata dalla spumeggiante Kimberlin Brown. L’attrice interprete dell’assassina senza scrupoli non poteva non essere una donna peperuta e piena di energia. La Brown è molto attiva sui social, dove non si risparmia con video in compagnia della sua famiglia ma anche con molti dei suoi compagni sul set. L’attrice gioca molto con la sua sensualità, così come fa Sheila, soprattutto con Deacon e, curiosità molto particolare, è molto affezionata a Jacqueline MacInnes Wood, ovvero Steffy ma anche a Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke. La sua vena ironica e pronta al divertimento, ci ha fatto persino cadere in trappola. Era stata lei, su Instagram, a dare l'annuncio della fine del suo lavoro nella Soap e aveva dato l’addio a Sheila. Ma si trattava di un inganno, visto che la rossa è tornata viva e vegeta e più che mai pronta a prendersi il posto che le spetta nella vita dello Sharpe e pure in quella di suo figlio Finn.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.