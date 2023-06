Beautiful: ecco chi sono gli altri figli di Sheila Carter

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Sheila Carter, la bad girl della Soap di Canale5, Beautiful. Chi sono gli altri suoi figli? Come si chiamano i fratelli di Finn e dove sono finiti?

Sheila Carter è ormai tornata nel cast fisso di Beautiful. Ma sin dal momento del suo ritorno ci stiamo domandando: oltre a Finn chi sono i suoi figli? Nelle puntate che abbiamo visto in questi giorni Sheila ha più volte ribadito di aver voluto tantissimo ricostruire il suo rapporto con il suo ultimo figlio e di aver desiderato più e più volte di poter riavere una famiglia. Non ha però fatto alcuna menzione riguardo l’altra sua prole, che evidentemente la ha allontanata. Ma da chi è composta? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Sheila Carter arriva a Los Angeles dopo essere fuggita da Geoa City

Sheila Carter è sicuramente la cattiva d’eccezione della Soap Beautiful. Forse però non tutti sanno che il personaggio della Carter arriva a Los Angeles dopo essere scappata da Genoa City e da un’altra Soap Opera, conosciuta in Italia con il titolo Febbre d’Amore. Ed è proprio in questa serie che Sheila rimane incinta del suo primo figlio e mostra tutta la sua cattiveria. La prima gravidanza della Carter non va però in porto e la rossa, dopo aver imbrogliato il suo amante e aver persino rubato un bambino, è costretta a fuggire dalla città, fingendosi morta.

Trame Beautiful: Sheila inganna Eric

Ma veniamo a Beautiful e a Los Angeles, dove Sheila si innamora di Eric. La rossa tenta in tutti i modi di legare il Forrester a lei, arrivando persino a falsificare il certificato del DNA di Bridget per far credere al suo amato che la bambina fosse di Ridge e ovviamente rimanendo incinta… di un altro. Non riuscendo infatti ad avere un figlio da Eric - che si scoprirà aver fatto una vasectomia e per questo motivo incapace di avere figli - ha una relazione con Connor Davies, per poi essere smascherata e sottoposta a cure psichiatriche.

Ecco chi sono gli altri figli di Sheila: Beautiful Trame

Dopo questi tentativi di diventare madre, tutti e due falliti, Sheila riesce a dare alla luce la sua prima figlia Mary, che cresce sotto falsa identità per evitare che il padre della bambina (lo psichiatra della rossa) potesse avere l'affido esclusivo. Dopo anni di tranelli e dopo essere tornate entrambe a Los Angeles, le due si sono perse di vista anche se sembra che abbiano tenuto almeno un contatto telefonico. Anni dopo, quando la sua pazzia porta la rossa a tenere in ostaggio Ridge e Nick Marone, la donna si ripresenta a Los Angeles con una neonata, Diana, che dichiara essere figlia di Massimo Marone e quindi sorellastra di Ridge Forrester. Ancora ora non abbiamo certezza che questa piccola, che dovrebbe essere diventata ormai adulta, sia realmente la figlia di Sheila e Massimo (che hanno però davvero avuto una notte d’amore). Questo mistero è rimasto insoluto e forse lo rimarrà.

Figli quasi certi di Sheila sembrano invece essere i gemelli Ryder e Daisy Callahan, nati dalla relazione della rossa con Tom Fisher, il suocero di Lauren di Febbre d’amore. Anche in questo caso, tranelli e trame intricate potrebbero mettere in dubbio la maternità della Carter. A conti fatti gli unici veri eredi della rossa sarebbero Finn e Mary, la cui maternità e paternità non sarebbe in discussione… almeno per ora.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.