Beautiful: chi è davvero Bridget Forrester? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla figlia di Brooke

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Bridget Forrester, la figlia maggiore di Brooke, tra le protagoniste delle puntate di Beautiful in onda attualmente su Canale5.

Bridget Forrester è sicuramente uno dei personaggi più sfortunati in amore del mondo di Beautiful. La figlia maggiore di Brooke, nonché sua secondogenita, è ritornata a Los Angeles e la stiamo vedendo ora nelle puntate che stanno andando in onda su Canale5. È lei la dottoressa che si sta occupando di Steffy e lei che è riuscita a salvare la vita della Forrester (che sarebbe sua nipote) e sarà lei ad aiutare la sua famiglia a farle tornare la memoria. Ma chi è davvero Bridget? Ricordiamo la sua storia.

Beautiful: Bridget di chi è figlia?

Gli affezionati a Beautiful come noi si ricorderanno che il primo dilemma che ha colpito la biondissima dottoressa riguarda proprio la sua paternità. Brooke l’ha infatti concepita dopo aver passato una notte di passione sia con Eric – già padre di suo figlio Rick – che con Ridge. Per colpa di Sheila Carter – che aveva falsificato il test del DNA per far separare Eric da Brooke – la ragazza è stata per lunghi anni creduta la figlia di Ridge, per poi scoprire per caso di essere invece una delle rampolle del pater familias Eric.

Beautiful: tutti gli amori di Bridget

Con un’infanzia come la sua, decisamente poco serena, Bridget avrebbe sicuramente meritato una vita amorosa più romantica e serena. Purtroppo per lei però, il destino – e gli sceneggiatori di Beautiful – ha sempre pensato diversamente. La ragazza ha sposato Deacon a Las Vegas ma come sappiamo, lo Sharpe l’ha tradita con Brooke, generando Hope. Bridget si è poi legata ad altri uomini tra cui Oscar Marone e Dante Damiano, precedentemente legato a Felicia, sua sorella. Le relazioni con questi due baldi giovanotti sono però naufragate e la Forrester si è sposata, per ben tre volte, a Nick Marone. I loro matrimoni sono però naufragati per vari motivi, tra cui la morte della loro figlioletta Nicole e la notte d’amore tra Nick e Katie. Durante le loro terze e ultime nozze, Bridget compie per la prima volta un tradimento e va a letto con Owen, il patrigno di suo marito, di cui rimane incinta.

Bridget tornerà mai nel cast fisso di Beautiful?

Dopo essere rimasta incinta di Owen e aver divorziato da Nick, Bridget ha deciso di lasciare Los Angeles e di svolgere la sua professione di medico lontano da mamma e papà. Della ragazza e della sua vita sentimentale si sa ormai molto poco. Non sembra essersi legata a nessuno e che neanche voglia farlo. I suoi ritorni a casa coincidono sempre con alcune feste importanti per la famiglia ma le sue apparizioni sono sempre meno… anche se sempre di più di quelle di suo fratello Rick. Attualmente non è previsto un suo ritorno nel cast fisso della Soap e sembra che le sue apparizioni saranno sempre sporadiche.

Tutto questo sembra non pesare all’attrice Ashley Jones, che la interpreta dal 2004. L’artista si è detta molto fiera del suo personaggio, che lei ritiene il più integro e il più empatico della Soap. Il fatto che Bridget stia rincorrendo i suoi sogni e si stia occupando degli altri, come brillante medico, lontano dai fasti della famiglia, la rende una donna forte e indipendente, capace di grandi slanci d’amore e di perdono.

Una curiosità: Bridget è stata interpretata da ben quattro attrici: Agnes Bruckner che l’ha interpretata da adolescente, dal 1997 al 2000, Jennifer Finnigan che è stata la Forrester dal 2000 al 2004, Emily Harrison che le ha prestato il volto solo nel 2004 e infine Ashley Jones.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.