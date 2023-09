Beautiful, ecco chi è davvero Carter Walton: Vita e carriera dell'attore Lawrence Saint-Victor

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa di più su Carter Walton, tra i protagonisti della Soap Beautiful, e sul suo interprete Lawrence Saint-Victor.

Carter Walton è protagonista assoluto di queste ultime puntate di Beautiful. Il suo amore per Quinn, che ha saputo resistere a tutte le difficoltà, ha tenuto banco nelle trame della Soap e ci ha fatto, in un modo o nell’altro, ancora più affezionare a questo affascinante personaggio. Per questo vogliamo sapere ancora di più di lui e del suo interprete, l’attore Lawrence Saint-Victor.

Beautiful: chi è Carter Walton?

Personaggio ormai entrato nel cast fisso di Beautiful, tanto da essere tra i volti nella sigla della Soap, Carter è l’avvocato della Forrester Creations e dei suoi creatori. Il Walton è arrivato a Los Angeles nel 2013, per far visita a suo fratello Marcus, figlio biologico di Donna Logan e di Justin Barber. Appena arrivato in città, ha subito fatto amicizia con i componenti della Forrester, tra cui Maya – legata a Rick – e allo stesso figlio di Eric. Nel corso degli anni, oltre ad aver avuto una relazione con la stessa Maya, ha continuato a diventare sempre più importante per Ridge e per la sua famiglia, tanto da celebrare molti dei matrimoni dei Forrester e a diventare il Direttore Operativo dell’azienda. Il suo ruolo è stato messo in dubbio solo dalla sua relazione con Quinn. Perdonato e ravveduto – anche se poi con la Fuller è scoppiato il vero amore – Carter è attualmente il vero migliore amico di Ridge e lo stilista non farebbe mai un passo, legale, senza prima consultarlo.

Beautiful: Lawrence Saint-Victor è Carter Walton

A prestare il volto a Carter è Lawrence Saint-Victor. L’attore, classe 1982, è arrivato sul set di Beautiful nel 2013. Prima ha militato in un’altra Soap famosa, Sentieri, in cui ha interpretato il ruolo di Remy Boudreau dal 2006 al 2008. Tra i suoi lavori sono annoverate altre serie TV di successo tra le quali Law & Order: Special Victim Unit (2007), Ugly Betty (2009), For Better or Worse (2012). L’artista ha partecipato anche a film come Collar (2011), My Last Day Without You (2011) e Pass the Light (2013).

Prima di cominciare la sua carriera d’attore, Saint-Victor ha frequentato il Conservatorio di teatro e cinema alla SUNY Purchase e ha conseguito una Bachelor in recitazione nel 2006.

Beautiful: vita privata di Lawrence Saint-Victor è Carter Walton

Se Carter Walton ha una vita sentimentale tormentata e continuerà ad averla, il suo interprete Lawrence Saint-Victor ha invece una compagna da anni. Nel 2007 ha sposato Shay Flake, la sua fidanzata del college. I due hanno un figlio di cinque anni, Christian.

Saint-Victor ama profondamente la sua famiglia e ci ha fatto sorridere quando ha pubblicato, sul suo profilo instagram, una foto con sua moglie, per festeggiare il loro sedicesimo anniversario.

L’attore è molto sportivo e non perde occasione di allenarsi in palestra, durante le pause dal set.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.