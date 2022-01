Beautiful: Ecco che cosa è successo nel 2021 e che cosa succederà nel 2022

Anticipazioni TV

Passioni ardenti, liti furibonde, colpi di scena indimenticabili e tanto altro ancora nelle puntate di Beautiful che sono andate in onda nel corso del 2021. Ricordiamo insieme i momenti salienti della soap americana, in attesa delle nuove puntate in arrivo su Canale 5 nel 2022.

Un anno pieno di colpi di scena mozzafiato il 2021 appena trascorso in compagnia di Beautiful. La soap americana proseguirà come di consueto con la messa in onda del lunedì, il 3 gennaio prossimo; noi, intanto, ricordiamo i momenti più importanti vissuti insieme quest'anno in quel di Los Angeles, e scopriamo quelli che vivremo nell'anno che è iniziato oggi.

Beautiful: Ecco che cosa è successo nel 2021

Benché non sarà semplice riassumere brevemente ciò che è successo nel 2021 a Beautiful, proviamo a ricordare insieme le storie che più ci hanno appassionato.

Dopo lo scambio di culle, Wyatt perdona Flo e torna insieme a lei!

Il 2021 è iniziato felicemente per Hope e Liam: i due hanno scoperto che il dottor Reese aveva fatto credere loro che la figlia fosse nata morta, ed invece l'aveva data in adozione a Steffy. Phoebe, quindi, è in realtà Beth. La piccola torna tra le braccia della madre biologica, la Logan; la Forrester, invece, è inconsolabile. Oltre allo spietato medico, erano a conoscenza dello scambio di culle addirittura Flo, Zoe e Thomas; i tre vengono allontanati dalla casa di moda, e da tutti. Wyatt, ad esempio, lascia la compagna e si rimette insieme a Sally, chiedendole di sposarlo. Per riscattarsi, però, la Fulton dona il suo rene a Katie, in fin di vita. E mentre il secondogenito di Bill sta rivalutando la bionda, la rossa lo chiama erroneamente con il nome del fratello, Liam, del quale è sempre stata innamorata. Lo Spencer, allora, ritira la proposta di matrimonio, e si riavvicina a Flo: i due finiscono con il rifidanzarsi.

Sally finge di essere affetta da un male incurabile...

Sally non è disposta a restare con le mani in mano. Nel frattempo, tuttavia, le viene diagnosticata una malattia incurabile. Quando l'amato lo viene a sapere, d'accordo con la figlia di Shauna, decide di riprendere da dove si erano interrotti con la loro relazione amorosa: il suo intento è quello di rendere gradevoli gli ultimi giorni sulla Terra della stilista. In verità, la Spectra era in combutta con la dottoressa Escobar, la quale le avrebbe retto il gioco in questa inquietante messinscena, e lei in cambio le avrebbe assicurato un posto alla Forrester Creation. La prima a sospettare e conseguentemente a smascherarle è proprio Flo. Nel momento in cui anche Wyatt lo viene a sapere, la finta malata vuota il sacco: il suo obiettivo era di far pena al ragazzo, sedurlo, farsi mettere incinta ed infine guarire miracolosamente; a quel punto, lo Spencer non avrebbe più avuto il cuore di abbandonarla. A Sally, una delusione per chiunque, non resta che andarsene con la coda fra le gambe.

Thomas inizia ad essere ossessionato da Hope!

Hope e Liam sono al settimo cielo per essersi ricongiunti con Beth; tuttavia, il forte istinto materno della giovane la spinge a volersi occupare anche di Douglas, il quale è orfano di madre ed ha un padre inaffidabile, disposto a strumentalizzarlo pur di raggiungere i suoi loschi scopi. D'altra parte, il bambino considera la Logan una mamma. Per ottenere la custodia di Douglas, la figlia di Brooke e Deacon sfrutta l'ascendente che ha su Thomas e finge di voler stare con lui. Il Forrester è ossessionato da Hope, ma quando si accorge che lo sta ingannando, scoppia una lite furibonda... che si conclude con lo stilista che cade in una vasca contenente l'acido fluoridrico della casa di moda. La ragazza si sente in colpa, e ne parla soltanto con la madre. Nonostante le apparenze, Thomas non è morto - era caduto in una piscina d'acqua -, e continua ad essere fissato con la Logan: pretende che lui, lei ed il figlio siano una famiglia.

Thomas abbandona sull'altare Zoe e si dà alla fuga...

Per infastidire Dougals, e di conseguenza Hope, Thomas corteggia Zoe. Quest'ultima, rea di aver taciuto il misfatto del padre, il dottor Reese, era stata licenziata alla Forrester Creation; il fratello di Steffy le promette che le farà riavere il posto di lavoro. In effetti, la Buckingham torna a ricoprire il ruolo di modella alla casa di moda, ma a reinserirla sono stati Liam e Steffy. I due, infatti, sono sicuri che la giovane potrà essere loro utile ad inchiodare il Forrester, sempre più fuori controllo. Il ragazzo arriva addirittura a chiedere a Zoe di sposarlo, e confida al figlioletto che potrà impedire queste nozze soltanto se convincerà la bionda che tanto amano a decidersi a formare una famiglia con loro. Una volta arrivati all'altare, il Forrester viene smascherato, e si vede costretto a fuggire. - Apparentemente - redento, rimetterà piede a Los Angeles quando la sorella finirà in coma. Adesso, lo stilista, in seguito ad una commozione celebrale, è preda delle allucinazioni, e parla con un manichino che ha le fattezze la Logan!

Steffy, dopo l'incidente, sviluppa una dipendenza da oppiacei!

Steffy, in sella alla sua moto, viene investita dall'automobile di Bill. Si è trattato di un incidente, pertanto l'uomo non viene arrestato. La giovane finisce in coma, e, al suo risveglio, conosce il dottore che si è preso cura di lei: l'affascinante ed affabile John Finnegan. Quest'ultimo, pian piano, s'innamora della Forrester, la quale lo ricambia, ed allora prende la decisione di smettere di essere il suo medico, altrimenti sarebbe poco professionale da parte sua. La figlia di Taylor e Ridge, sofferente, inizialmente restia ad assumere gli antidolorifici, diventa ben presto dipendente dagli oppiacei. Ormai drogata e fuori di sé, si vede portare via Kelly: Liam non può permettere che metta la figlioletta in pericolo. Steffy crolla, ed accetta di farsi ricoverare in una struttura in cui l'aiuteranno a disintossicarsi. Ora, la mamma di Kelly sta bene, è a casa con la bambina... e con Finn, dato che i due hanno scelto di dare avvio ad una relazione amorosa in piena regola!

Brooke e Ridge rischiano di lasciarsi per sempre a causa di Quinn e Shauna...

Che cosa è accaduto, invece, alla storica coppia formata da Ridge e Brooke in questo 2021? I due, al solito, hanno dato vita ad un vero e proprio tira e molla. Indignata per l'atteggiamento di Thomas, la donna ha chiesto al marito di allontanarlo: è pericoloso. Il Forrester non è d'accordo, perché è fermamente convinto che il figlio debba essere aiutato, non abbandonato. Ad approfittare della crisi coniugale è Shauna, da sempre follemente innamorata dall'uomo. In un momento di debolezza, Ridge cede e si abbandona ad un lungo bacio con la donna. Quinn, la migliore amica della Fulton, inizia a fare il tifo per loro. Intanto, la Logan continua a non perdonare Thomas, ed allora lei ed il consorte firmano le carte del divorzio. Brooke si accorge anche del fatto che la rivale in amore stia con il fiato sul collo al Forrester, spalleggiata dalla designer, e raggiunge Eric per parlargli male di entrambe. La Fuller la minaccia, giurando vendetta!

Eric dice addio a Quinn!

Una volta venuta a galla la verità su Thomas, Brooke e Ridge si riappacificano... almeno fino a quando lo stilista non vede con i suoi occhi la moglie baciarsi con Bill! Il Forrester sferra un pugno all'acerrimo nemico, e poi parte per Las Vegas con Shauna. Nella città del divertimento, gli amanti si sposano. Al suo rientro a Los Angeles, l'uomo è pentito, e stordito: era ubriaco quando ha detto "Sì" alla madre di Flo. Ridge e la Logan non riescono a trovare un punto d'incontro, dato che a metterci lo zampino ci sono la Fulton e Quinn, le quale complottano affinché la storica coppia scoppi definitivamente, così che la prima possa avere una chance concreta con l'amato. Il Forrester è sul punto di ufficializzare le nozze con Shauna, quando viene fuori del complotto. Il padre di Steffy e Thomas, allora, riaccoglie tra le sue braccia l'unica donna di cui sia mai stato innamorato, mentre Eric, disgustato, dice addio alla machiavellica consorte.

Dal triangolo al quadrato amoroso: Carter, Zoe, Zende e Paris...

Per concludere, abbiamo anche assistito alla formazione di un triangolo amoroso, che, ormai, si è trasformato in un quadrato: Zoe sta con Carter, ma è attratta da Zende... così come la sorella, Paris, da poco giunta a Los Angeles!

Beautiful in onda l'1 e il 2 gennaio 2022

Nessuna pausa natalizia per Beautiful! La soap americana, infatti, prosegue con la consueta messa in onda, nonostante questi giorni di festa. Dunque, niente paura: Brooke, Ridge e gli altri continueranno a tenerci compagnia.

Beautiful: Che cosa succederà nel 2022?

Sarà sicuramente un 2022 esaltante per Beautiful. Scopriamo insieme che cosa succederà quest'anno!

Steffy è incinta, ma non sa di chi...

Nel 2022 a Beautiful ne vedremo delle belle. Anzitutto, Liam, convinto che Thomas ed Hope si siano baciati - in realtà lui stava amoreggiando con la bambola! - andrà a chiedere consolazione a Steffy. Complice un bicchiere di troppo, i due ex coniugi passeranno la notte insieme. Di comune accordo, decideranno di non farne parola con nessuno... almeno fino a quando la giovane non scoprirà di essere in dolce attesa. Ma di chi? Dell'ex marito oppure dell'attuale fidanzato, Finn? Il test del DNA parlerà chiaro: il figlio che porta in grembo è dello Spencer. In verità, Vinny aveva manomesso il risultato, sperando così di vedere il primogenito di Bill tornare insieme alla Forrester. Il suo obiettivo, infatti, era far sì che il suo migliore amico, Thomas, avesse una chance con la sua amata, la Logan. Dunque, il padre del nascituro è il dottore, il quale non soltanto perdonerà la compagna per il tradimento, bensì le proporrà di sposarlo!

Vinny si suicida per Thomas!

Il diabolico piano del Walker, però, proseguirà: pur di accontentare l'amico, il giovane si lancerà sotto l'automobile di Liam, lasciandosi uccidere. Quest'ultimo, convinto di averlo investito e, quindi, di essere colpevole di omicidio, si costituirà, nonostante la riluttanza paterna. Lo stesso Bill, presente al momento dell'incidente, finirà dietro le sbarre insieme al primogenito. Thomas, però, troverà un video sul suo telefono - che scagionerebbe entrambi - in cui Vinny dichiara che si sarebbe suicidato, perché il suo sacrificio avrebbe offerto a lui una possibilità con Hope. Il figlio di Taylor e Ridge consegnerà la prova al legale degli Spencer, Justin, il quale, inaspettatamente, lo sequestrerà! Il suo obiettivo non è di aiutare padre e figlio ad uscire di prigione, ma far sì che ci marciscano per diventare il re dell'impero messo su da Bill! La Logan, tuttavia, scoverà il Forrester ingabbiato, lo libererà ed i due andranno a liberare gli Spencer. Finalmente Thomas si riscatterà, e finalmente Hope e Liam si riabbracceranno.

Quinn e Carter diventano amanti...

Intanto, Carter, scoperto il flirt tra Zoe e Zende, troncherà la relazione amorosa con la prima. La Buckingham sarà affranta, e Quinn, allo stesso modo respinta dal marito, proverà ad aiutarla. Peccato che, alla fine, sentendosi entrambi soli e tristi, l'avvocato e la designer finiranno con il diventare amanti... proprio quando Eric deciderà di perdonare la Fuller - per il complotto ai danni di Ridge e Brooke - e riaccoglierla in casa. La mora dagli occhi di ghiaccio, seppur a malincuore, dirà addio al Walton, e si preparerà alle seconde nozze con il coniuge. La Logan, la quale nel frattempo ha scoperto della liaison tra Quinn e l'officiante del matrimonio, si vendicherà e la sbugiarderà pubblicamente. Nonostante la delusione, il capofamiglia dei Forrester si terrà al suo fianco l'amata... consentendole persino di continuare a frequentare Carter! Perché? L'anziano uomo è ormai impotente, e non può più soddisfarla sessualmente. In verità, sarà Donna a risvegliare in Eric qualcosa...

Tornano Sheila, Deacon e Taylor!

Il 2022 ha in serbo per Ridge e Brooke altri problemi. Rimetteranno piede a Los Angeles Sheila, Deacon e Taylor! La prima si scoprirà essere la madre biologica di Finn, e Steffy ne resterà sconvolta. La giovane sarà categorica: la Dark Lady, una pazza furiosa, è pericolosa, e quindi deve stare alla larga dal marito e dal figlioletto! La Carter, invece, non ha alcuna intenzione di mantenere le distanze da figlio e nipote, e fingerà che la Forrester ha tentato di ammazzarla. Il suo piano, dopotutto, è di distruggere gli odiati Forrester... come per lo Sharpe, con il quale inizialmente si alleerà. In seguito, il Bad Boy capirà che ciò che desidera davvero è ricucire il legame con la figlia, Hope, la quale è disposta a qualunque cosa, addirittura ad allontanare tutti gli altri, pur di non rinunciare alla presenza del padre. Liam e Ridge non vorranno che la Logan consenta a Deacon di far parte delle loro vite, ma lei sarà irremovibile. Lo stilista, preoccupato e geloso, minaccerà di sfrattare la figliastra se non si libererà del genitore. Brooke si schiererà dalla parte di Hope, e comincerà a guardare con altri occhi il Forrester... che, intanto, riabbraccerà felicemente l'ex moglie, la Hayes! Sarà la fine per questa storica coppia?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.