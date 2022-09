Beautiful e Una Vita, Cambio Programmazione: ecco cosa succede alle Soap di Sabato e di Domenica

Anticipazioni TV

Nuovo palinsesto per l'autunno di Canale5. Per le Soap Beautiful e Una Vita si tratta di un grande cambiamento. Ecco cosa succederà nel daytime del sabato.

Lascia o raddoppia? Raddoppia anzi triplica! Per le Soap di Canale5, Beautiful e Una Vita, è previsto un cambio di palinsesto. L'appuntamento del sabato con le vicende della Forrester Creations e di Acacias 38 andrà in onda con una tripla e doppia puntata. Una scelta necessaria per dare spazio, la domenica, ai consueti programmi autunnali di Mediaset. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà dal 17 settembre 2022.

Beautiful e Una Vita il sabato in onda con triplo e doppio episodio

Per i prossimi mesi, probabilmente sino a novembre, Beautiful e Una Vita subiranno dei grossi cambiamenti di palinsesto. Il primo, quello che partirà da sabato 17 settembre 2022 – ovvero da domani – vedrà le Soap triplicare e raddoppiare il proprio appuntamento. Le vicende della Forrester Creations andranno in onda con tre episodi a partire dalle 13.50, per finire alle 15.05 circa e lasciare spazio a Calle Acacias

Una Vita andrà in onda invece con un doppio episodio e per la Soap Spagnola pare che questa sia la scelta definitiva per il sabato pomeriggio. Si partirà dalle 15.05 per arrivare alle 16.35 circa e lasciare spazio a Silvia Toffanin con Verissimo.

Beautiful e Una Vita non andranno in onda di domenica: ecco perché

La scelta del triplo e doppio episodio di Beautiful e Una Vita per il sabato, è giustificata dal cambiamento di palinsesto anche nella domenica pomeriggio. Siamo ormai entrati nella fase autunnale della programmazione televisiva e tutti i consueti programmi cominceranno man mano a riprendere. Nella fascia di solito occupata dalle Soap, domenica 18 settembre 2022, ci sarà il ritorno di Amici di Maria De Filippi e si proseguirà con la puntata domenicale di Verissimo. Per quanto riguarda le vicende di Calle Acacias, la doppia puntata si rende quasi necessaria per rispettare i tempi previsti per la conclusione totale della serie, prevista per novembre prossimo. Non andando più in onda la domenica e non potendo acquistare alcun altro spazio durante la settimana - “causa” ritorno di Uomini e Donne e del già citato Amici, ecco che la scelta migliore è quella di riservare un più ampio spazio nel sabato pomeriggio.

Una Vita finale previsto per Novembre: ecco il destino della Soap e quello di Terra Amara

Le puntate finali di Una Vita sono previste per novembre 2022. Se avete consultato la guida Mediaset, vi sarete accorti che da lunedì 19 settembre 2022 non andranno più in onda gli episodi di Terra Amara. La Soap turca è stata momentaneamente sospesa e sarà molto probabilmente ripresa proprio a conclusione delle vicende di Acacias 38. Non sappiamo quale sarà il suo orario di messa in onda e se prenderà esattamente il posto della Soap Spagnola ma secondo le ultime notizie dovrebbe comunque concludere la tripletta di Canale5.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10