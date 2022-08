Beautiful dal 22 al 28 agosto 2022: ecco le Trame degli Episodi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, in onda dal 22 al 28 agosto su Canale 5. Le Anticipazioni della soap americana ci rivelano che Brooke farà di tutto per impedire il rinnovo delle promesse nuziali di Eric e Quinn, sospettando che la Fuller sia solo una manipolatrice. Mentre Paris promette a Carter di non rivelare nulla della liaison che l’uomo ha avuto con Quinn, Steffy è preoccupata per Liam e Thomas scopre che Justin non ha intenzione di aiutarli davvero. Nella baita accade qualcosa di inatteso e bellissimo: il bambino di Steffy e Fin sta per nascere.

Bill rassicura Katie nelle nuove puntate di Beautiful

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della soap di Canale 5. Nella baita, Steffy è preoccupata per Hope e per il futuro di Liam, ammettendo di voler a tutti i costi scagionarlo. Secondo la Forrester è tutta colpa di Bill se ora lei e Hope si trovano in questa scomoda posizione e Liam è dietro le sbarre, accusato di aver ucciso Vinny in modo volontario. Il timore è che il Procuratore possa fare di Liam un esempio, impedendogli così di ottenere la libertà e di poter aiutare Steffy a crescere i loro figli, sebbene adesso lei porti in grembo quello di Finn. Nel frattempo, in prigione, Bill cerca di rassicurare Katie e le racconta di aver promesso una cifra esorbitante a Justin in cambio della libertà. Sebbene Bill sembri molto sicuro di sé e di ciò che Justin farà per aiutarlo a pagare la cauzione, Katie non può nascondere la sua enorme preoccupazione e ammette che a casa nessuno riesce più a dormire sapendolo in carcere.

Anticipazioni Beautiful dal 22 al 28 agosto 2022: Justin sta mentendo

Alla Spencer Pubblications, Justin si introduce nello studio di Bill, guarda un’altra volta il video che ritrae l’incidente di Vinny proprio mentre Wyatt entra nella stanza. Lo Spencer non riesce a nascondere la propria ansia: Justin è un bravo avvocato ma si occupa di politica aziendale, certamente non è mai andato in un’aula di Tribunale per scagionare qualcuno dalle prove di omicidio a suo carico. Nonostante ciò, Wyatt chiede rassicurazioni all’avvocato e gli ricorda di occuparsi del padre Bill ma anche del fratello Liam, assicurandosi che entrambi possano lasciare la prigione senza condanne a loro carico. Sul luogo sopraggiunge anche Thomas, che trova Justin impegnato a controllare il video di Vinny e anche lui lo incoraggia a pensare ad una strategia adatta per aiutare Liam e Bill. Thomas, tuttavia, nota l’espressione sempre più cupa dell’avvocato e arriva ad una conclusione assurda e agghiacciante: lui non ha fatto intenzione di scagionare gli Spencer anzi, al contrario, vuole usare questa situazione a proprio favore per prendere le redini dell’azienda.

Beautiful Anticipazioni: Brooke cerca di fermare Eric

Dopo aver parlato con Hope, Steffy si apparta con Finn e sente strani movimenti provenire dal suo pancione. La Forrester, tuttavia, non ha tempo di rifletterci su perché in casa arriva Ridge che racconta ai due che Quinn e Eric rinnoveranno i loro voti, più tardi questo pomeriggio. Una cerimonia alla quale nessuno sembra aver sinceramente voglia di partecipare. Mentre ridono alla prospettiva che qualcuno rovini le nozze, Steffy avverte un forte dolore e Ridge capisce che si tratta di vere contrazioni. Nel frattempo, Brooke raggiunge Eric e si mostra decisamente poco felice della sua scelta, ma lui la zittisce ribadendo di essere innamorato di Quinn e di avere piena fiducia in lei. Nel frattempo, Quinn si reca in ufficio per parlare con Carter che ha accettato di ufficiare la cerimonia del rinnovo nuziale, non pensando a quanto potrebbe essere imbarazzante tutto ciò. Paris ascolta la conversazione e fa su tutte le furie, rimproverando Quinn per aver accettato di promettere nuovamente fedeltà a Eric pur avendolo tradito senza troppe cerimonie proprio con Carter e la Fuller si allarma: Paris farebbe meglio a non partecipare all’evento se teme di lasciarsi sfuggire questo segreto davanti a tutti gli invitati. Mentre Quinn si precipita a casa e Carter affronta l’ira e lo sdegno di Paris, Brooke confessa a Eric di essere ancora innamorata e di non volerlo vedere con la donna che non lo amerà mai nello stesso modo, portando l’uomo a bandirla dalla cerimonia. Quando Eric lascia la stanza, Quinn e Brooke si affrontano in un furibondo faccia a faccia, proprio mentre nella baita a Steffy si rompono le acque!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.