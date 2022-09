Beautiful dal 19 al 25 settembre 2022: ecco le Trame degli Episodi della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap in onda su Canale5, in onda dal 19 al 25 settembre 2022.

Le prossime due settimane saranno decisive per il rapporto tra Steffy e Finn ma anche per quello tra Quinn e Carter. Le Anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 settembre 2022 ci rivelano che le due coppie saranno chiamate a fare delle scelte molto importanti, che potrebbero cambiare le loro vite. Steffy per esempio, deciderà di sposare Finn e finalmente conoscerà i suoi genitori. La Fuller invece avrà la conferma di essere ormai stata esclusa dalla famiglia ma si prenderà una piccola rivincita su Brooke. A Los Angeles arriveranno poi Jack e Li Finnegan, la famiglia di Finn, che dovrà confessare alla sua futura moglie un segreto che le teneva nascosto e di cui si vergognava.

Anticipazioni Beautiful: Steffy accetta di sposare Finn

Nelle puntate di Beautiful in onda tra due settimane, vedremo una Steffy molto agitata dopo averrifiutato di convolare a nozze con Finn, prima di aver conosciuto i suoi genitori. La ragazza vuole andarci piano ma una conversazione, molto lunga con suo padre Ridge, le farà capire di aver sbagliato. Tutti si sono accorti di quanto sia innamorata del suo dottore e di quanto sia felice. Le Anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 settembre 2022 ci rivelano che Steffy si convincerà a diventare la moglie del suo amato compagno e correrà a informarlo della decisione appena presa, cogliendolo letteralmente di sorpresa. Finn sarà contentissimo che la sua fidanzata abbia finalmente preso questa decisione ma prima c’è un segreto che deve rivelarle.

Beautiful Anticipazioni: Steffy scopre che Finn è stato adottato

Le Anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 settembre 2022 ci rivelano che prima che Finn possa rivelarle qualcosa sul suo passato, Jack – il papà del Finnegan – busserà alla porta della casa sulla scogliera. Steffy sarà molto contenta di conoscere il suo futuro suocero e il suo fidanzato le rivelerà che il segreto che le tiene nascosto da quando si sono conosciuti, è che lui è stato adottato. Steffy tirerà un sospiro di sollievo. La notizia appena scoperta rende il suo compagno un uomo ancora più bello e affascinante. Poco dopo, la Forrester potrà conoscere sua suocera Li, orgogliosa del suo ragazzo e contenta di essere diventata nonna. Jack invece sarà molto pensieroso. Suo figlio sta per sposarsi e ha appena confessato di essere adottato ma un altro segreto incombe su di lui. I due futuri sposi si affretteranno a raggiungere la Forrester Creations, per fare le presentazioni ufficiali e per annunciare a tutti il loro matrimonio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy sceglie Hope come sua damigella d’onore

Nelle puntate di Beautiful in onda tra due settimane, Steffy annuncerà a tutta la sua famiglia – compresa Taylor ancora all’estero – di volersi sposare con Finn e di volerlo fare il giorno dopo. Eric le offrirà Villa Forrester come da tradizione e la ragazza sarà entusiasta. Chiederà però al nonno un enorme regalo: avere sua nonna affianco. Steffy vorrà il quadro di Stephanie al suo antico posto, sul camino, e il Forrester senior sarà molto contento di accontentare la sua nipotina. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la stilista avrà un’altra richiesta e stavolta dovrà farla a Hope. Si recherà quindi allo chalet per chiedere alla Logan di farle da damigella d’onore. Questo sarà un modo per suggellare la loro nuova unione, come famiglia allargata. Hope accetterà con felicità e Liam sarà orgoglioso delle sue donne.

Beautiful: ecco cosa accadrà tra due settimane

Nelle Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 17 settembre 2022 vi abbiamo già rivelato che Eric vorrà licenziare Quinn dalla Forrester ma Carter riuscirà a convincerlo a non rinunciare alla linea di gioielli creata dalla Fuller. Questo suo intervento rinsalderà il rapporto tra il Walton e l’ex signora Forrester. I due non riusciranno a stare separati l’uno dall’altra e finiranno a letto insieme tante volte. Quinn sarà poi molto delusa dal non essere coinvolta nel matrimonio tra Steffy e Finn e capirà di non essere davvero più parte della famiglia Forrester. Ma prima di firmare le carte del divorzio, avrà un altro incontro con Eric. La donna si prenderà una piccola rivincita nei confronti di Brooke. Dirà infatti al suo futuro ex marito di non avere scuse per averlo tradito ma di non essere la sola colpevole di questa separazione. Dirà a Eric di non aver gradito che suo marito permettesse a Brooke di essere così presente nella loro vita e di averle permesso di mettere becco nel loro matrimonio, troppe volte. Questa dichiarazione lascerà il Forrester pensieroso mentre irriterà ancora di più la Logan, che chiederà a Carter di sbarazzarsi di Quinn una volta per tutte e il più velocemente possibile. Se solo sapesse che cosa succede tutte le notti nel loft del Walton…

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.