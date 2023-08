Beautiful: da Liam a Thomas, passando per Wyatt. Ecco tutti gli amori di Hope Logan

Anticipazioni TV

Quanti e quali sono stati gli amori di Hope Logan e perché tanto scandalo per il suo tradimento nei confronti di Liam? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla protagonista della Soap Beautiful.

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope sta dando scandalo. Per la prima volta nella sua vita, la piccola e angelica Logan – l’unica donna della sua famiglia a potersi permettere questo appellativo – ha infranto le regole ed ha tradito suo marito. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’integerrima figlia di Brooke, allergica ai tradimenti, avrebbe alla fine rotto con il suo storico amore Liam, per cadere nelle braccia del bad boy Thomas, per raggiungere finalmente la felicità da sempre sperata. Ma perché tanto stupore per questo cambiamento e quali altre storie d’amore ha avuto la giovane stilista della Hope for the Future? Scopriamolo.

Beautiful: Hope ha avuto un unico vero amore, Liam

I fan di Beautiful hanno sempre visto Hope come la ragazza dolce e fedele, esattamente il contrario di sua madre Brooke, dalla vita sentimentale piuttosto movimentata. La giovane Logan, diversamente dalla sua mamma e dalle sue zie, ha sempre avuto occhi solo per il bel Liam, che ha però dovuto dividere con la sua sorellastra Steffy. Lo Spencer è stato e forse lo è tutt’ora il suo vero e unico amore. Si perde ormai nella notte dei tempi, l’inizio della loro travagliata storia d’amore e con l’arrivo di Finn avevamo sperato che l’eterno triangolo tra lei, suo marito e Steffy, fosse finito.

Purtroppo ci sbagliavamo e Hope ha deciso di dare un taglio netto alla sua relazione con Liam ma soprattutto di tradire i due principi fondanti della sua vita, amore e fedeltà, con il bad boy Thomas, il secondo uomo che nella sua vita le ha fatto battere il cuore.

Beautiful: Hope ricomincia da Thomas

Thomas Forrester è sempre stato il cattivo ragazzo di Hope. Il Forrester è stato brevemente sposato con lei ma il loro matrimonio non è mai stato fondato sull’amore, quanto invece sulla necessità di diventare ufficialmente co-genitori di Douglas. Hope ha dovuto sposare Thomas e si è convinta a farlo, per poter adottare il piccolo figlio di Caroline e per poterlo fare ha messo in standby la sua relazione con Liam. Nelle ultime puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti, la Logan sembra davvero essersi invaghita del bel figlio di Ridge e dietro a questa attrazione ci sarebbe il vero amore che il giovane ha sempre provato per lei e che la fa sentire unica e insostituibile. Diversamente da Liam, Thomas non ha mai pensato ad altre donne quando stava con lei – e pure dopo – e questa differenza ha fatto sì che la ragazza si lasciasse andare alla passione e al tradimento.

Beautiful: Wyatt, il secondo marito di Hope

Ma oltre a Thomas e Liam, Hope ha avuto due altri amori. Il primo tra questi, breve e intenso, è stato per il DJ Oliver. La loro relazione è finita molto presto, per colpa di Brooke, e del ragazzo non si è più parlato mentre del secondo marito della Logan se ne parla ancora oggi. Dopo aver divorziato da Liam, sposato dopo diverse peripezie, Hope è convolata a nozze con Wyatt. Sì, state leggendo bene, il secondo consorte della nostra biondina è l’altro Spencer, con cui è rimasta insieme per qualche anno, per poi tornare dal suo primo vero amore.

Liam, Thomas e Wyatt – e Oliver – sono gli uomini di Hope ma solo con Thomas la giovane Logan sembra aver avuto modo di scatenare la sua passione o meglio il suo vizio “di famiglia”. Chissà se il rapporto tra lei e il Forrester sia destinato a diventare qualcosa di serio e a portare a un nuovo matrimonio tra loro.

