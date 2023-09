Beautiful, cambio di programmazione: la Soap non va in onda domenica 24 settembre 2023

Anticipazioni TV

Cambio di palinsesto su Canale5. La Soap Beautiful non andrà in onda il 24 settembre 2023. Scopriamo perché e cosa ci sarà al suo posto.

Beautiful: la Soap non va in onda domenica 24 settembre 2023

Nuova programmazione per la domenica di Canale5. Il 24 settembre 2023, Beautiful non andrà in onda. Salterà quindi la puntata della Soap, che ci ha fatto compagnia per tutta l’estate e per tutto l’inverno, senza sosta. La sospensione delle vicende della Forrester Creations è motivata dal ritorno, nel daytime, di Amici di Maria de Filippi. Il programma, cominciato da poco, occuperà la fascia oraria dalle 13.57 sino alle 16.30. A seguire ci sarà Silvia Toffanin con il suo Verissimo. Ma questo palinsesto durerà per tutto l’autunno?

Beautiful: quale sarà il futuro della Soap di domenica?

La programmazione autunnale di Canale5 è appena ripresa e sicuramente ci saranno ulteriori cambi di palinsesto. Nel daytime della rete ammiraglia, spariscono Beautiful di domenica ma anche La Promessa, che dalla prossima settimana – dal 25 settembre 2023 – non andrà più in onda. Per quanto riguarda Beautiful, lo stop pare sia solo quello domenicale. Non si esclude che le puntate possano raddoppiare il sabato pomeriggio o che le vicende dei Forrester possano comunque ottenere un loro spazio di domenica, prima di Amici di Maria. Prevediamo quindi che quanto possiamo vedere oggi sulla guida, possa essere modificato. Vi terremo aggiornati.

Beautiful Anticipazioni: ecco le trame del 25 settembre 2023

La programmazione di Beautiful è attualmente sospesa solo di domenica. La Soap tornerà quindi regolarmente il lunedì, sempre alle 13.45. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio in onda il 25 settembre 2023:

Brooke e Ridge hanno scoperto che qualcuno, all’interno del carcere, ha aiutato Sheila a fuggire. I due sono rimasti sorpresi nel sentire nominare Mike Guthrie, un nome a loro molto famigliare. I due non riusciranno a fare subito memoria e non ricorderanno di chi si tratti. Questo darà alla Carter ancora un po’ di vantaggio. Intanto alla Forrester, Quinn ed Eric parleranno del loro divorzio, che dovrà essere il più amichevole possibile. La Fuller pretenderà però di non essere messa in difficoltà dall’ex marito e Wyatt tenterà di riportare un po’ di serenità nel cuore della madre. L’ex signora Forrester, benché ora felice con Carter, non riuscirà a scrollarsi di dosso l’idea di affrontare Donna e di dirgliene quattro. Intanto Charlie e Pam accoglieranno la Logan con molto affetto, felici che sia tornata al fianco di Eric.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.