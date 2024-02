Beautiful: Brooke ha chiamato i servizi sociali? Ecco la verità e cosa succederà nelle prossime puntate della Soap

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo la verità sulla chiamata ai servizi sociali, che ha messo Thomas e Ridge sull'attenti. Sarà stata Brooke a fare la telefonata, oppure no? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Canale5.

La settimana volge al termine e nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 5 al 10 febbraio 2024, vedremo Brooke fare i conti con la fine del suo matrimonio con Ridge. A portare i due a separarsi è stata la chiamata ai servizi sociali, che il Forrester è convinto abbia fatto la sua consorte. Ma qual è la verità? Brooke ha davvero voluto mettere Thomas così tanto in pericolo?

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Thomas da sempre in guerra

Brooke e Thomas sono in guerra ormai da anni. La loro inimicizia si perde nella notte dei tempi e i due proprio non riescono a trovare un momento di pace. Da quando poi il Forrester ha cominciato a provare dei sentimenti per Hope, le cose si sono complicate ulteriormente. Brooke gli ha dichiarato guerra ufficialmente e questo astio che la donna ha per il suo figliastro non sta giocando a suo favore. Ridge ha infatti pensato che sua moglie abbia davvero chiamato i servizi sociali per incastrare suo figlio.

Anticipazioni Beautiful: Brooke nei guai

Quello che ha messo Brooke con le spalle al muro sono state le sue stesse dichiarazioni. La Logan ha infatti rivelato al marito di essere molto preoccupata per sua figlia e per suo nipote Douglas ma ha soprattutto minacciato Ridge di chiamare i servizi sociali se lui non avesse preso immediati provvedimenti. Le sue sono rimaste però parole al vento. Vi riveliamo che la bionda non ha fatto alcuna telefonata ed è rimasta fedele a suo marito, decidendo di non pugnalare alle spalle né lui né il suo primogenito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas ha incastrato Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo che a fare la chiamata è stato Thomas. Il ragazzo si è servito dell’applicazione di distorsione vocale sul telefono di Douglas, per fingere che Brooke avesse fatto la telefonata e così facendo incastrare la sua matrigna. Un’azione che sino a ora sta ottenendo il risultato sperato, visto che Ridge si è convinto che sua moglie sia colpevole ed è tornato tra le braccia di Taylor.

Ma cosa finirà questa storia? Vi facciamo un piccolo spoiler: Douglas scoprirà che suo padre ha usato la sua app e che ha incastrato nonna Brooke. Il piccolo lo confesserà a Steffy, la quale non vorrà che il matrimonio di suo padre e sua madre si fondi su una menzogna e deciderà di fermarli prima che sia troppo tardi, confessando tutto e smascherando Thomas. Le conseguenze saranno terribili ma quelle ancora non ve le anticipiamo, vogliamo preservare l’effetto sorpresa!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.