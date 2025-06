Beautiful: Bridget è la più "sfortunata" tra i Forrester? Ecco cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Con il ritorno di Bridget a casa nelle puntate di Beautiful andate in onda su Canale5, ci tornano in mente tutte le disavventure della figlia di Brooke ed Eric. Possibile che la dottoressa non abbia ereditato i geni fortunati della sua famiglia e che lei sia quella destinata a pagare per gli errori dei suoi parenti?

Nel mondo patinato e lussuoso di Beautiful, non tutti i personaggi godono di una sfortuna sfacciata, sia nella vita privata che nella propria carriera. C’è chi come Hope che cade sempre in piedi e c’è chi come Bridget che per trovare un minimo di tranquillità ha dovuto fare i bagagli, allontanarsi da casa e fare un lavoro diverso da quello che la sua famiglia le poteva offrire su un piatto d’argento. Con il ritorno della dottoressa a casa abbiamo cominciato a ripensare alla travagliata storia di questa giovane Forrester diversa da tutti e a cui, lo ammettiamo, siamo piuttosto affezionati. E pensiamo che tra tutti i suoi parenti, lei sia quella più sfortunata e ora vi riveliamo perché crediamo questo.

Beautiful: Bridget la Forrester diversa da tutti

Prima di rivelarvi perché riteniamo Bridget la più “sfortunata” (tra virgolette perché è comunque molto ricca ed è una donna in carriera) della famiglia, vogliamo fare una considerazione sulla bella dottoressa. La figlia di Eric e Bridget è sicuramente la Forrester diversa da tutti, quella che ha preso una strada diversa da quella tracciata dalla sua famiglia ma anche quella che si è dimostrata essere la più determinata. Ci vuole molto coraggio a lasciare gli agi della propria casa e far capire al proprio padre e a tutti i parenti di non essere interessata alla moda ma alla medicina. Abbiamo visto quanto Ridge, Eric e Brooke abbiano insistito con RJ affinché riprendesse in mano la matita e come non siano stati poi così tanto contenti del fatto che lui fosse un travel blogger. E alla fine il ragazzo ha ceduto, ringraziando suo nonno per avergli fatto capire qual è il suo vero futuro.

Bridget è andata avanti per la sua strada, dimostrando a tutti la sua vera vocazione e conquistandosi persino la stima e l’affetto di Stephanie che, diciamolo, tra tutti i figli di Brooke ha sempre preferito lei. Peccato però che questo successo sia stato accompagnato da una serie di drammi che ci fanno pensare a quando la Forrester sia stata disgraziata nella sua vita… almeno sino a quando è rimasta a Los Angeles.

Dal tradimento di Brooke con Deacon alla morte dei suoi figli, ecco le sfortune di Bridget di Beautiful

Eric ha riabbracciato Bridget ma pure Thorne e i due sono stati accolti a braccia aperte da tutta la famiglia. Se del personaggio di Thorne non parliamo spesso per via della sua assenza prolungata dalla Soap, di Bridget ogni tanto torniamo a parlare, anche perché la dottoressa – abitando a New York – è quella che ha più facilità a tornare a casa anche solo per una notte. Non che il jet privato della Forrester – Creations e International – non sia sempre a disposizione ma diciamo che prendere un volo di linea interno al paese è un po’ più facile che attraversare l’Atlantico. Ed è per questo che di Bridget Forrester possiamo discutere un pochino di più, sostenuti dalla sua nutrita serie di disavventure, sin dall’adolescenza.

Bridget tradita da sua madre Brooke

Tra le disavventure più terribili della sua vita non può essere dimenticato il tradimento di Brooke ai danni di sua figlia. La Logan non è mai stata una docile mammina, tutta casa, chiesa, biscotti e sfilate ma ha sempre avuto quella vena selvaggia e indomita, tanto da meritarsi l’appellativo di “sgualdrina della Valley” da parte di Stephanie. E in effetti quello che ha fatto a sua figlia non è proprio una carezza d’amore. Brooke è andata a letto con Deacon, rimanendo incinta di Hope, mentre lo Sharpe era sposato con la sua bambina. Questo momento rimarrà impresso nella storia della Soap ed è una delle prime sfortune che Bridget ha dovuto subire nella sua vita. Sin da giovane la ragazza ha capito di non potersi fidare manco di sua madre e si è ritrovata persino ad aiutarla a partorire la figlia del suo ex consorte e a crescerci insieme. Hope e Bridget hanno persino un buon rapporto, cosa che ci fa pensare che la nostra Forrester sia più una santa che sfortunata, almeno in questo caso.

Bridget madre e moglie disperata

I problemi con i mariti purtroppo non si sono fermati a Deacon. La ragazza ha collezionato una serie di delusioni amorose, compresa quella con Ridge, con cui – complice una caduta in una grossa buca in mezzo al bosco d’inverno – è scattato un bacio. Bridget ha avuto due grandi storie d’amore, una con Dante Damiano, che ha poi avuto un figlio con sua sorella Felicia ed è rimasto con lei per crescerlo e un’altra con Nick Marone, grande amore di sua madre, da cui ha avuto una figlia, purtroppo nata morta.

Dopo due relazioni naufragate, due aborti, una figlia morta prima del tempo e un marito ancora una volta innamorato di sua madre, la Forrester ha trovato pace con Owen Knight, con cui ha avuto suo figlio Logan ma la cui paternità è rimasta incerta per diverse puntate. L’amore ha trionfato? Certo che no, stiamo parlando di Bridget Forrester! Purtroppo anche la relazione con Owen è finita e alla ragazza non è rimasta altra scelta che cominciare a pensare per sé e per suo figlio, trasferendosi a New York per una carriera molto soddisfacente in medicina.

Beautiful: Bridget affermata dottoressa ma con una vita romantica piuttosto complessa

Bridget non ha avuto per nulla fortuna con gli uomini e nemmeno tanto con la sua famiglia ma si è saputa rimettere in piedi alla grande. Ora appare veramente molto serena – ovviamente disperata di dover dire addio al padre – e pare proprio che la sua vita a New York proceda a gonfie vele tra i suoi impegni di medico in carriera e di madre presente e attenta. Owen abita vicino e i due vanno ancora d’accordo per il bene del loro figlio anche se non stanno più insieme. La famiglia d’origine l’accoglie sempre a braccia aperte ma diciamolo, la dottoressa non è sempre accanto a loro e sinceramente non possiamo giudicare male questa decisione, visto quello che ha vissuto in passato. Bridget è quindi sfortunata? Per noi sì, non ha avuto certo una vita facile ma di sicuro è il personaggio più resiliente di tutto Beautiful e a noi piace così tanto che le abbiamo dedicato questo articolo, speranzosi di vederla comparire più spesso… senza drammi però!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.