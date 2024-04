Beautiful Anticipazioni: Ridge sparisce nel nulla. E' colpa di Brooke e Taylor?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge sparirà nel nulla. Nessuno saprà perché ha lasciato la città e quando tornerà. Taylor e Brooke cominceranno a pensare di essere state loro a "cacciare" il Forrester. Ma sarà così? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, prossimamente in onda su Canale5.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Taylor e Brooke penseranno di aver distrutto emotivamente Ridge e di averlo costretto a lasciare Los Angeles. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Forrester sparirà nel nulla. Di lui, per diversi giorni, non si saprà niente e sia la sua famiglia che le due donne della sua vita, che gli avranno dato il benservito, saranno preoccupate per lui. Ma dove si sarà cacciato davvero lo stilista? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Taylor danno il benservito a Ridge

Brooke e Taylor hanno deposto l’ascia di guerra e hanno deciso di non lasciarsi più condizionare dalle scelte di Ridge. Nelle prossime puntate di Beautiful, le due donne informeranno lo stilista di non voler più stare con lui e di voler decidere loro per tutti, per la prima volta. Il Forrester ne rimarrà totalmente sconvolto ma non potrà fare nulla per cambiare tutto questo. La Hayes e la Logan, avranno fatto la loro scelta e tra loro comincerà un’inaspettata amicizia. Nessuna delle due si immaginerà però di distruggere così tanto Ridge, tanto da fargli lasciare Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni: Ridge scompare nel nulla

Taylor e Brooke si preoccuperanno e non poco quando Ridge scomparirà nel nulla. Le due donne non riusciranno a comprendere perché il Forrester abbia lasciato la città senza dire nulla e penseranno di essere loro le responsabili di questa inaspettata fuga. Le due saranno pure infastidite da questo comportamento e accuseranno il loro ex marito di non aver avuto il coraggio di affrontarle di nuovo. Ma la verità sarà ben diversa da quella che sia la Hayes che la Logan penseranno. Ridge Forrester fingerà di andarsene per stanare Sheila!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge si nasconde per stanare Sheila insieme a Baker

Sheila Carter sarà stanata e presto tornerà a piede libero grazie all’alleanza con Bill. Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale5, vedremo lo Spencer cominciare una relazione con la rossa e riuscirà a convincerla di aver scelto lei come sua compagna di vita, perché l’unica in grado di capirlo. Ma il padre di Liam, ve lo anticipiamo, starà solo fingendo e ci sarà un piano ben orchestrato dietro alle sue azioni. Questo piano sarà organizzato proprio da Ridge, che fingerà di sparire – approfittando della situazione con Taylor e Brooke – per nascondersi e seguire passo passo le mosse della criminale e aiutare, da lontano Bill.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Ridge e Bill alleati. Ecco dove si nasconde il Forrester

Nei prossimi episodi di Beautiful scopriremo che Bill e Ridge si saranno alleati per stanare Sheila e per liberarsi di lei una volta per tutte. Capiremo quindi che Ridge non avrà mai lasciato Los Angeles e sarà rimasto a osservare la criminale, in un bunker della polizia, pieno di schermi legati a delle telecamere posizionate a Villa Spencer. La verità verrà presto a galla e lascerà sia Taylor che Brooke senza parole e piacevolmente colpite dalla grande idea del loro ex marito, che avrà persino deciso di firmare una tregua con il suo nemico di sempre, pur di riportare la pace nella sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.