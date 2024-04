Beautiful Anticipazioni: La furia di Bill si scatena. Lo Spencer giura vendetta e si allea con Sheila!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo a un colpo di scena clamoroso. Le Anticipazioni ci rivelano che Bill si alleerà con Sheila, salvando la Carter dalla prigione e impedendo ai Forrester di incastrarla. Ma scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5.

Nei prossimi episodi di Beautiful, presto in onda su Canale5, vedremo Bill tradire Katie, Brooke e tutti i Forrester, in solo colpo. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che lo Spencer perderà completamente il senno e si alleerà con Sheila, proteggendola dalla polizia e facendola ufficialmente scagionare da ogni accusa. Ma cosa sarà successo al magnate? Possibile che la delusione per essere stato rifiutato da entrambe le sorelle Logan che ama, lo abbia spinto a una vendetta tanto subdola? Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate prossimamente in onda.

Anticipazioni Beautiful: Bill indossa di nuovo la collana con il pugnale

Nelle prossime puntate di Beautiful, Bill sembrerà aver perso la testa. Deluso, amareggiato e soprattutto furioso per essere stato rifiutato – più volte – sia da Brooke che da Katie, lo Spencer giurerà vendetta e deciderà di rimettere al collo la collana con il pugnale, che per anni ha rappresentato il suo lato più oscuro, vendicativo e perfido. A nulla serviranno le parole di Liam, che cercherà di calmarlo. Bill Spencer parrà essere tornato quello di un tempo, ovvero un uomo spietato, deciso a ottenere tutto quello che desidera con la forza. E sarà proprio questo cambiamento a portarlo a prendere una decisione che sconvolgerà tutti.

Beautiful Anticipazioni: Bill si allea con Sheila

Sheila si darà presto alla fuga. Le prove non mentono e Finn e Steffy hanno scoperto che la Carter è ancora viva e presto avranno la certezza che la donna si nasconda da qualche parte molto vicina a loro e che potrebbe tornare alla carica. Non solo, Steffy avrà un incontro ravvicinato con la rossa e la riconoscerà immediatamente. Proprio a causa di questo, la criminale sarà costretta a darsi la fuga e troverà aiuto e sostegno da Bill. Lo Spencer la troverà sulla spiaggia e dopo aver parlato con lei, capirà di avere molto in comune con la sua vita, tanto da spingerlo non solo ad allearsi con lei ma anche ad avere una relazione sentimentale.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill fa scagionare Sheila

I Forrester ma anche Katie e Brooke reagiranno con stupore, terrore e preoccupazione al voltafaccia di Bill. Nessuno si sarebbe immaginato una simile decisione da parte dello Spencer, che si dirà più che mai convinto a proteggere Sheila. Il magnate, grazie alle sue conoscenza, farà scagionare la Carter da ogni accusa a suo carico e Katie, la più preoccupata di tutti, tenterà di farlo ragionare, scusandosi di avergli causato del dolore, rifiutando il suo amore. Ma a nulla varranno le sue scuse e le sue attenzioni, Bill sarà determinato a stare accanto a Sheila e a cominciare con lei una nuova vita. Vi anticipiamo che tutto questo riserverà sorprese su sorprese e colpi di scena inaspettati. Bill mostrerà un lato di sé a oggi sconosciuto e ci lascerà completamente senza parole… positivamente! Sì avete capito bene e state intuendo ancor meglio. Le azioni del padre di Liam, Wyatt e Will avranno presto una spiegazione molto più stupefacente di quanto si possa credere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.