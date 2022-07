Beautiful Anticipazioni Puntate dall'8 al 14 agosto 2022: ecco le Trame degli Episodi

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda tra due settimane. Le Anticipazioni della soap in onda su Canale5, ci rivelano che Bill cercherà di far scagionare Liam presentandosi da Baker. Brooke informerà Steffy e Thomas che Liam ha investito Vinny mentre Eric e Flo scopriranno che Shauna è andata a letto con Carter.

Scopriamo cosa succederà tra due settimane nelle puntate di Beautiful, in onda su Canale5. Le Trame degli episodi in arrivo ci svelano che per Liam e Bill le cose si metteranno malissimo. I due sono finiti entrambi in cella e Hope sarà molto preoccupata per suo marito. Justin dovrà trovare presto una soluzione per salvare sia il suo capo che il giovane Spencer. Intanto Brooke, messa al corrente di quanto successo, dovrà raccontare tutto prima a Ridge e poi a Steffy e Thomas. La Logan cercherà di calmare i giovani Forrester, che rimarranno ovviamente sconvolti dal sapere Liam colpevole della morte di Vinny. Paris invece rivelerà a Flo che sua madre è andata a letto con Carter e pure Eric scoprirà, per caso, cosa è successo tra la Fulton e il suo COO.

Anticipazioni Beautiful: Per Liam e Bill si mette male

Nelle Anticipazioni di Beautiful dal 1° al 6 agosto 2022, vi abbiamo rivelato della scelta di Liam di costituirsi. Scadute le 24h promesse a Bill, il ragazzo si presenterà da Baker, pronto a confessare tutto. E in effetti lo farà, prendendo su di sé tutte le colpe e lasciando suo padre – furioso e desideroso di farlo tacere – completamente fuori dai giochi. Le Trame degli episodi tra due settimane, vedranno Bill decidere di presentarsi lui stesso alla polizia e confessare di essere stato lui a lasciare Vinny sul ciglio della strada e di aver insabbiato tutte le prove. Lo Spencer cercherà di far scagionare suo figlio, rivelando al detective come sono andate davvero le cose. Peccato che Baker decida di ritenere padre e figlio entrambi colpevoli. Per Liam e Bill si metterà molto male. Hanno confessato e tutto senza la presenza di un avvocato. Justin non potrà far altro che tentare l'impossibile per far uscire di prigione almeno uno dei due ma riferirà a entrambi che la loro confessione li ha messi con le spalle al muro. Prometterà però di impegnarsi per trovare un escamotage, che li aiuti.

Beautiful Anticipazioni: Brooke rivela a Steffy e Thomas che Liam ha investito Vinny

Dopo la confessione di Liam e il suo arresto, Hope ha prima affrontato Bill e poi ha trovato consolazione in sua madre. La ragazza ha raccontato tutto a Brooke, disperata. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope vivrà ancora tantissimi incubi. Dopo aver scoperto da Baker stesso che la confessione di Bill non permetterà la scarcerazione di suo marito, la Logan junior temerà di essere rimasta per sempre da sola. Tornerà quindi in carcere per avere notizie fresche e per parlare con Justin, nella speranza che l'avvocato di Bill faccia miracoli. Intanto Brooke avrà il compito di informare la famiglia di quanto appena scoperto. Prima lo rivelerà a Ridge, che rimarrà sconvolto e senza parole, poi insieme a lui affronterà la parte più difficile: dirlo a Steffy e Thomas. I coniugi Forrester saranno consapevoli di dare un grande dolore ai ragazzi. Steffy scoprirà che il padre di sua figlia è in prigione e che rischia di starci a lungo mentre Thomas capirà che l'assassino del suo amico, è l'uomo per cui ha dovuto rinunciare a Hope. Sarà un duro colpo per lo stilista che dovrà ammettere di essere furioso con lo Spencer, come mai nella sua vita. Il giovane comincerà a inveire contro di lui. Come ha potuto nascondere una simile nefandezza e mentirgli in faccia?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Flo ed Eric scoprono di Shauna e Carter

Mentre si consumerà la tragica rivelazione a Steffy e Thomas – con i due ragazzi uno disperato e l'altro fuori di sé dalla rabbia – Paris vorrà parlare ancora una volta con Shauna. La ragazza vuole avere maggiori dettagli dalla Fulton, circa la sua notte di passione con Carter. Ma invece che trovare lei, si imbatterà in sua figlia. Scoperto che Flo non è al corrente di quanto successo e che probabilmente non ha neanche sentito le voci che circolano alla Forrester, Paris la informerà che sua madre ha avuto una notte d'amore con il Walton. Flo sgranerà gli occhi e prometterà di indagare personalmente sulla questione. Intanto Eric, dopo aver rassicurato Carter che le voci che circolano sul suo conto non intaccheranno la stima che ha per lui, origlierà nuovamente una conversazione tra Quinn e Shauna. Sarà in quel momento che scoprirà che il suo COO è andato a letto con una donna che lui stesso conosce e Shauna, per salvare la situazione, gli dirà di essere lei l'amante incriminata. Eric ne rimarrà stupito e a Shauna toccherà affrontare sua figlia, faccia a faccia. Attenzione a questo confronto, ci torneremo presto! Sarà l'incontro tra le Fulton a far precipitare le cose nello strano triangolo amoroso tra Quinn, Carter e Zoe.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.