Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 3 al 9 luglio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 luglio 2023, molti nodi verranno al pettine. Negli episodi della Soap - trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale5 alle ore 13.45 – in onda tra due settimane, Steffy ricorderà completamente cosa è successo nel vicolo dietro a Il Giardino. La ragazza rammenterà che a uccidere Finn e a sparare pure lei, è stata Sheila. La Forrester vorrà prendersi la sua vendetta e assicurarsi che la rossa soffra come una pazza per quanto accaduto e chiederà a Taylor e Ridge di aiutarla. Intanto Paris confesserà a Carter di aver raccontato tutto a Zende ma si accorgerà che il Walton è ancora molto legato a Quinn e che forse non riuscirà a dimenticarla. Eric invece continuerà a frequentare Donna, con cui sembrerà aver ritrovato la felicità. Sheila comunicherà a Deacon di volersene andare da Los Angeles ma poi riceverà una chiamata che le cambierà la vita.

Anticipazioni Beautiful: Steffy riacquista completamente la memoria

Per Steffy sono momenti molto difficili. La ragazza, nelle puntate di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2023, affronterà i primi giorni senza il suo Finn e sarà molto triste. A darle una mano ci saranno sia Liam che Taylor e Ridge. La Forrester tenterà di riacquistare la sua memoria ora dopo ora e comincerà a ricordare tutto quando alla casa sulla scogliera, si presenterà Sheila. Negli episodi della Soap americana – in onda da noi su Canale5 – che saranno trasmessi tra due settimane, Steffy rammenterà tutto e avrà la certezza che a uccidere Finn e a sparare a lei, sia stata la Carter.

Beautiful Anticipazioni: Steffy vuole vendicarsi e organizza una trappola per Sheila

Steffy vorrà vendicarsi di Sheila e chiederà a Taylor di aiutarla nel suo piano. L'obiettivo è quello di cogliere in fallo la Carter e di vederla soffrire davanti alle loro accuse. La Forrester pregherà sua madre di chiamare la rossa e di invitarla a casa, fingendo che tutti abbiano cambiato idea e che la vogliano nella loro vita. Sheila, che intanto avrà rivelato a Deacon di aver intenzione di andarsene da Los Angeles – lo Sharpe, ignaro di tutto, cercherà di convincerla a non farlo – abboccherà e si presenterà alla casa sulla scogliera, dove cadrà in una trappola ingegnosa e subdola e verrà attaccata, senza pietà, da Steffy e la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris scopre che Carter ama ancora Quinn

Nelle puntate di Beautiful dal 3 al 9 luglio 2023, Paris rivelerà a Carter di aver detto tutto a Zende e di essere pronta a uscire allo scoperto con lui. La ragazza si accorgerà però che il Walton è restio e che tutto dipende dai suoi sentimenti, ancora molto forti, per Quinn. La Buckingham cercherà di convincerlo a superarli con lei mentre la Fuller consiglierà all'avvocato di trovare una persona diversa dalla sorella di Zoe, che lei non ritiene adatta a lui. Intanto Eric continuerà a frequentare Donna e ad andare a letto con lei, l'unica persona in grado di risvegliare il suo desiderio e l'unica a renderlo felice come non era mai stato. Il Forrester dichiarerà di sentirsi in colpa per il tradimento ma di non poter fare a meno di stare con la Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.