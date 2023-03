Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 3 al 9 aprile 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 aprile 2023, Hope scoprirà che Brooke ha baciato Deacon. A mettere in allarme la Logan e a portarla ad affrontare di nuovo sua madre, sarà Douglas. Il bambino racconterà ancora una volta di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale e stavolta Liam coinvolgerà sua moglie, per capire cosa stia davvero succedendo. Brooke sarà quindi costretta a dire la verità alla figlia ma le farà promettere di non farne menzione con Ridge, per paura che il Forrester possa abbandonarla per sempre. Intanto Steffy e Thomas cercheranno di convincere i loro genitori a tornare insieme ma né il Forrester né la Hayes saranno convinti che questa sia la giusta strada, nonostante ribadiscano di volersi ancora molto bene. Intanto Sheila tornerà a domandarsi se la sua vendetta abbia funzionato o meno.

Anticipazioni Beautiful: Taylor va da Brooke per sapere se vada tutto bene

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 3 al 9 aprile 2023, alla Forrester Creations continueranno ad alimentarsi e a circolare le voci che a Brooke debba essere successo qualcosa. Taylor, messa in allarme dal comportamento fin troppo sulla difensiva di Hope, deciderà di parlare con la sua nemica e di assicurarle il suo aiuto. La Hayes sembrerà più che convinta di volerle dare una mano, come amica, e cercherà di rassicurarla di non volerle essere ostile e di non essere tornata a Los Angeles per portarle via il marito. La Logan, benché riconoscente, non vorrà però rivelarle nulla e quanto Ridge tornerà a casa, lo pregherà di mantenere il suo segreto anche con la sua ex moglie. Brooke non vorrà mostrarsi debole davanti a Steffy e alla sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful Anticipazioni: Douglas racconta a Hope quello che ha visto

Mentre Brooke continuerà a struggersi per quello che ha fatto, Douglas tornerà a raccontare a Liam di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. La strana insistenza del ragazzino su questo argomento, farà capire allo Spencer che il piccolo non si sta riferendo ad alcuna favola ma intende invece rivelare qualcosa su Brooke. Chiamerà quindi Hope e spingerà il Forrester junior a confidarsi con la sua mamma. La Logan, sicura che Douglas sia un bambino sveglio e intelligente, comprenderà che qualcosa di molto grosso deve essere successo la notte di Capodanno. Ringraziato suo figlio, deciderà di affrontare faccia a faccia la sua mamma, per scoprire chi fosse l'uomo con cui si è baciata.

Beautiful Anticipazioni: Hope scopre che Brooke e Deacon si sono baciati

Arrivata a casa della madre, Hope le racconterà che Douglas l'ha vista baciarsi con un uomo con il cappello da Babbo Natale. Vedendola sbiancare, la piccola Logan avrà la conferma che quando detto da suo figlio è reale e che la sua mamma non è stata del tutto sincera. Brooke sarà costretta a confessarle di aver passato la notte a bere con Deacon e che, in preda ai fumi dell'alcol, i due si sono baciati, finendo per addormentarsi insieme sul letto. Hope cercherà di rassicurarla, minimizzando l'accaduto e dicendo che tutto questo è successo per caso, senza una reale volontà di tradire Ridge. Ma la signora di Beautiful dirà chiaramente di essere sicura che suo marito non la perdonerebbe mai. Odia troppo Deacon.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor confessa a Ridge di non essere tornata a causa di Brooke

Le Anticipazioni di Beautiful dal 27 marzo al 2 aprile 2023 ci hanno già rivelato che Steffy dichiarerà guerra alle Logan e che spronerà la madre a riprendersi il suo posto nel cuore di Ridge. Negli episodi che andranno in onda dal 3 al 9 aprile 2023, la Forrester e suo fratello continueranno a spingere i genitori a tornare insieme ma né la Hayes né lo stilista daranno loro retta. Taylor però si lascerà sfuggire qualche dettaglio in più. La dottoressa rivelerà al marito di aver pensato alla loro relazione per tanto tempo e di aver fantasticato su come le cose sarebbero potute andare tra loro, se Sheila non le avesse sparato. Poi, in un momento di grande sincerità, gli dirà di non essere tornata prima a Los Angeles, a causa di Brooke e del loro matrimonio. Non voleva infatti né vederlo felice con un'altra donna né creare malumori con la sua presenza. Ridge rimarrà sbigottito ma la rassicurerà di essere solo molto felice che lei sia là per lui e per la loro famiglia. Intanto tra Carter e Paris scoppierà la passione, dopo che Zende - capite le vere intenzioni della Buckingham - accetterà di uscire con un'affascinante modella della Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.