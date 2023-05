Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 29 maggio al 4 giugno 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le puntate di Beautiful che andranno in onda dal 29 maggio a 4 giugno 2023 saranno determinanti per Steffy, Finn e Sheila e anche molto sanguinose. La Forrester, dopo aver scoperto che Brooke si è ubriacata a causa della Carter, deciderà di affrontarla faccia a faccia, per dirle che mai e poi mai le permetterà di avvicinarsi alla sua famiglia. Sheila, con le spalle al muro e ormai convinta che sua nuora le sia solo d'intralcio, deciderà di liberarsi di lei. Tirerà fuori una pistola e le sparerà, colpendo però Finn, sopraggiunto in quel momento, preoccupato che sua moglie non gli rispondesse. Intanto Taylor rivelerà a Ridge di essere molto preoccupata per la pazzia della loro nemica comune e Brooke continuerà a pensare che qualcuno, forse Steffy e Thomas, la stia boicottando.

Beautiful Anticipazioni: Steffy affronta di nuovo Sheila

Le Anticipazioni di Beautiful dal 22 al 28 maggio 2023 ci hanno già rivelato che Steffy pedinerà Thomas e lo scoprirà in compagnia di Sheila. La ragazza si convincerà che suo fratello ne stia combinando una delle sue e capirà molto presto, origliando una telefonata, che a far ubriacare Brooke è stata la Carter e che il giovane Forrester ne è già al corrente. Nelle puntate della Soap dal 29 maggio a 4 giugno 2023, la ragazza deciderà di affrontare la sua nemica prima e poi suo fratello, per mettere in chiaro la situazione e per impedire loro di fare del male alla famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Sheila spara a Steffy e a Finn

Steffy affronterà Sheila nel vicolo de Il Giardino e le intimerà di lasciare in pace tutti. Le dirà di essere a conoscenza della verità sulla notte di Capodanno e di essere pronta a dirlo a tutti, affinché la odino, Finn per primo. La Carter andrà su tutte le furie e minaccerà la Forrester più volte. Non vedendola cedere, tirerà fuori una pistola ma il colpo andrà a finire dritto nel petto di Finn, sopraggiunto per salvare la moglie. Per mettersi in salvo, la pazza sparerà anche a Steffy, impedendole di chiamare i soccorsi. I due innamorati giaceranno a terra, vicino ai cassonetti della spazzatura e verranno trovati da Deacon, che chiamerà il 911.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor preoccupata per la pazzia incurabile di Sheila

Alla Forrester Creations, Thomas continuerà a spingere Taylor a dichiarare il suo amore per suo padre. La Hayes non vorrà dire nulla per non mettere in difficoltà Ridge, a cui darà tutto il suo appoggio. Ridge gliene sarà grato e i due cominceranno a parlare sia del loro rapporto che della grande stima che hanno per i loro figli. Il Forrester e la sua ex moglie si diranno molto soddisfatti di come Thomas sia cambiato e di come Steffy sia una leader di successo e una madre meravigliosa. Taylor si rabbuierà pensando a Sheila e a come la loro bambina si sia trovata ad averla come suocera. La dottoressa confesserà allo stilista le sue preoccupazioni in merito alla Carter, che probabilmente non riuscirà mai a guarire dalla sua pazzia. Intanto Brooke continuerà a pensare che qualcuno la stia boicottando mentre Liam e Bill, allo chalet, parleranno di quanto il giovane Spencer sia fortunato ad avere avuto Hope e Steffy come madri delle sue figlie.

