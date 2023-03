Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 27 marzo al 2 aprile 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le puntate della Soap in onda dal 27 marzo al 2 aprile 2023 saranno ricche di tensione. Il Capodanno disastroso di Brooke avrà delle ripercussioni su tutta la famiglia. La Logan si assenterà dal lavoro, dando adito a varie voci di corridoio e scatenando la curiosità di Steffy e Taylor. La giovane Forrester spingerà ancora una volta la madre a farsi avanti con Ridge e a liberarlo dai problemi che le Logan gli stanno creando e gli hanno sempre creato. La Hayes cercherà di tenere a bada la figlia e lo stesso farà Hope che, preoccupata che la sua sorellastra e la psichiatra stiano escogitando qualcosa per mettere la sua mamma in difficoltà, le rimetterà al loro posto. La ragazza cercherà anche di capire cosa sia successo tra Brooke e Deacon e perché la donna non voglia più rivedere lo Sharpe a casa sua. Intanto Zende comincerà a sospettare che Paris sia interessata a un altro uomo mentre la Buckingham sarà felicissima dell'arrivo di sua madre Grace a Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful: Brooke tormentata dai sensi di colpa. Steffy torna alla carica

Le Anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 marzo 2023 ci hanno già rivelato che Brooke scoprirà di essersi ubriacata e di aver baciato Deacon. Per la Logan sarà terribile anche perché non capirà cosa possa averla spinta tra le braccia dello Sharpe. Deciderà di tornare alle sedute degli alcolisti anonimi ma di non rivelare né a Hope né a Ridge quanto successo con lo Sharpe. Questa bugia finirà però con creare grande scompiglio sia tra le Logan che tra le Forrester. Steffy, al corrente che stia succedendo qualcosa a Brooke e preoccupata che questo possa far soffrire nuovamente suo padre, spingerà Taylor a lottare per la loro famiglia e a tornare insieme al suo ex marito. La dottoressa, sebbene ammetta di amare ancora lo stilista, cercherà di non ascoltare le parole della giovane CEO.

Beautiful Anticipazioni: Hope rimette al suo posto Steffy e indaga su sua madre

I piani di Steffy non saranno certo un mistero per Hope. La ragazza ha capito sin da subito che la sua sorellastra vorrebbe che Ridge tornasse con Taylor e visto quello che sta passando ora Brooke, si affretterà a rimetterla al suo posto. La affronterà più volte, dicendole di farsi gli affari suoi e di non tramare contro sua madre e si rivolgerà pure a Taylor, chiedendole cortesemente di non farsi avanti e di non creare problemi. Hope però vorrà anche capire perché la sua mamma abbia improvvisamente deciso di non permettere più a Deacon di frequentare la sua casa. Si chiederà cosa sia successo la notte di Capodanno e se possa essere accaduto qualcosa di strano tra lei o lo Sharpe o se Ridge abbia calcato la mano affinché sua moglie si liberasse del suo nemico. La piccola Logan interrogherà Brooke ma senza avere alcuna risposta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende in ansia per Paris

La mancata proposta di matrimonio e la dichiarazione di Paris di volersi godere ancora la vita e di non volersi sposare, hanno messo in allarme Zende. Il ragazzo, deluso da quanto successo, non vorrà mollare la presa e penserà di riprovare a chiedere in sposa la sua fidanzata. Si domanderà però anche cosa possa essere successo quella sera e se Paris abbia qualcun altro per la testa. Il Forrester si confronterà e confiderà con Carter, che cercherà di rassicurarlo ma senza ovviamente rivelargli di essere stato lui ad avvertire la Buckigham di quanto stava per accaderle e di aver scambiato un bacio con lei. Paris intanto sarà felicissima di riabbracciare sua madre. Grace arriverà a Los Angeles dicendo alla figlia di aver deciso di trovare lavoro là. La dottoressa si complimenterà con lei per il suo lavoro e per aver iniziato una relazione con uomo tanto carino e dolce come Zende. Non le sfuggiranno però i grandi sorrisi e i complimenti che il Walton rivolgerà a Paris e forse il suo intuito di mamma potrebbe farle capire qualcosa in più.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Deacon rivela a Brooke di amarla ancora

La notte di Capodanno non tormenterà solo Brooke. Deacon non riuscirà a togliersi dalla testa il fatto di aver baciato Brooke e di aver dormito accanto a lei. Dopo essere stato pungolato da Sheila - che scoprirà che qualcosa di molto grosso è accaduto durante la serata dell'ultimo dell'anno e ne sarà piuttosto soddisfatta – lo Sharpe tornerà alla Villa per parlare con la Logan. Una volta faccia a faccia con lei, le dirà di amarla ancora e la spingerà a non allontanarlo anche solo per non destare ulteriori sospetti. Tutti infatti si chiederanno perché lei abbia cambiato così repentinamente idea su di lui e potrebbero scoprire cosa è successo. Deacon le confesserà di essere molto felice di averla baciata e le dirà pure di non volerla perdere mai e poi mai. Brooke però gli chiederà di andarsene e di dimenticare tutto. Intanto alla Forrester Creations, Steffy continuerà a dire a suo padre di tornare dalla loro famiglia e di dimenticare le problematiche Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.