Beautiful Anticipazioni Puntate dal 27 febbraio al 4 marzo 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle prossime puntate di Beautiful la situazione tra Ridge e Brooke non accennerà a migliorare. La Logan e sua figlia Hope, saranno d'accordo nel concedere una seconda chance a Deacon anche se Ridge continuerà a opporsi alla loro decisione. Intanto Steffy e Thomas non smetteranno di pensare che il loro papà debba tornare a casa da loro e dalla loro mamma, che tornerà all'improvviso a Los Angeles. Il ritorno di Taylor farà molto piacere a Ridge, che confesserà alla sua ex moglie di avere qualche problema con Brooke. Intanto Sheila si prenderà gioco di Deacon che, per riconquistare le sue donne, deciderà di lavorare come tuttofare a Il Giardino.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke separati in casa

Le Anticipazioni di Beautiful dal 20 al 25 febbraio 2023, ci hanno già rivelato che nella prossima settimana, Brooke e Ridge vivranno dei momenti di forte tensione a causa di Deacon. La Logan si opporrà al trasferimento di sua figlia e imporrà a suo marito un ultimatum. Ridge non sopporterà di essere messo alle strette per colpa dello Sharpe e troverà nei suoi figli un valido supporto. Intanto Liam, dopo essersi confrontato con suo padre, tornerà a chiedere a Hope di pensare a quello che sta facendo. La piccola Logan sarà però sempre più convinta a procedere con il suo progetto ma sarà preoccupata di creare problemi al matrimonio di sua madre.

Beautiful Anticipazioni: Brooke confessa a Katie di essere preoccupata per il suo matrimonio

Brooke cercherà di rincuorare Hope e anche Deacon, che il suo matrimonio con Ridge non è in pericolo. La Logan confermerà ai due che il rapporto che stanno ricucendo tra loro, non rischierà di farla separare dal Forrester ma poi, lontano dai due, dovrà ammettere a se stessa che le cose stanno andando proprio male. Si confiderà con Katie, a cui racconterà di come suo marito sia furioso con lei e di come se ne sia andato sbattendo la porta. Katie la spingerà a combattere per permettere a Hope di avere un padre presente e farà riferimento alla loro esperienza personale con Stephen e di come fosse difficile averlo lontano. Brooke le dirà di essere d'accordo con lei ma di sentirsi piuttosto a terra. Non avrebbe mai voluto dover scegliere tra sua figlia e suo marito ma ora, trovandosi tra due fuochi, forse dovrà proprio farlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor torna a Los Angeles. Ridge è felice

Steffy e Thomas, scoperto tutto quello che sta succedendo tra il loro padre e Brooke, hanno consigliato a Ridge di tornare a stare con la loro famiglia, che non ha mai smesso di amarlo. E il destino deciderà di fornire ai due ragazzi un assist speciale. Taylor tornerà a Los Angeles. La Hayes si presenterà alla casa sulla scogliera della figlia e lascerà la giovane Forrester senza parole. Steffy sarà felicissima di rivedere la sua mamma, che si scuserà con lei per non essere stata presente al suo matrimonio e alla nascita di Hayes. La ragazza non sarà per nulla arrabbiata con lei e anzi sarà contentissima nel sentire che Taylor rimarrà per tanto tempo in città. Dovrà però lasciarla sola per tornare a lavoro, da Thomas che la reclamerà a gran voce. La dottoressa rimarrà quindi nella casa al mare, dove poco dopo arriverà Ridge. Lo stilista rivedrà con grande piacere la sua ex moglie, che si renderà immediatamente conto della sua tristezza. Il designer le confesserà di essere in crisi con Brooke e di volerle spiegare meglio la cosa più avanti. I due fratelli Forrester compariranno alla finestra, proprio nel momento in cui i loro genitori si stringeranno in un abbraccio. Sul loro viso si disegnerà un grande sorriso.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Sheila si prede gioco di Deacon

Deacon sarà sicuro di essersi ritagliato un posto nel cuore sia di Hope che di Brooke. Deciso a non rovinare la sua relazione con le due donne, ha scelto di separarsi da Sheila e di trovare alloggio nel magazzino delle scope de Il Giardino. La Carter lo troverà là, mentre si riposerà dopo aver fatto pulizie. La malefica rossa si metterà a ridere nel vedere il suo amico in quelle condizioni ma Deacon non si lascerà prendere in giro e le dirà di aver scelto di fare questo sacrificio, solo per non compromettere la sua reunion con la famiglia. Ma Sheila gli dirà di stare attento.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.