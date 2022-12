Beautiful Anticipazioni Puntate dal 26 al 31 dicembre 2022: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful che vedremo nella settimana dopo il 25 dicembre, dal 26 al 31 dicembre 2022, assisteremo a grandi confessioni e forse alla nascita di nuovi amori. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Carter e Katie, dopo un incontro molto particolare al loft del Walton, capiranno di avere molte cose in comune mentre Hope capirà che Thomas ha un forte interesse per Paris, che passerà la sua prima notte d'amore con Zende. Intanto Donna sarà molto preoccupata per Eric e deciderà di intervenire. Brooke le consiglierà di farsi avanti con Eric e di dirgli cosa prova veramente per lui. L'intento della Logan sarà quello di vedere la sorella e il Forrester finalmente felici ma anche di sbarazzarsi totalmente di Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Tra Carter e Quinn è tutto finito. Il Walton se la prende con Katie

Le Anticipazioni di Beautiful dal 19 al 24 dicembre 2022 ci hanno già rivelato che Eric, stanco di doversi giustificare con la sua famiglia e forse persuaso che la sua idea alla fine non foss così brillante, chiederà a Quinn di chiudere con Carter. La Fuller gli darà retta e si recherà al loft per dire al Walton che tra loro è finita. L'avvocato cercherà di convincere la donna a cambiare idea e le proporrà persino di fuggire insieme a lui e iniziare una nuova vita. Ma Quinn gli dirà di no e gli ribadirà di essere una donna sposata e di non voler lasciare suo marito. Se ne andrà senza lasciare al povero ragazzo neanche il tempo di un ultimo bacio. Poco dopo questo ultimo incontro, Katie busserà alla porta di Carter per parlare con lui. La Logan vorrà sentire da lui le ragioni che lo hanno spinto a tradire Eric e Ridge e a diventare una persona che non ha mai dimostrato di essere. Il padrone di casa si stizzirà non poco di essere attaccato e dopo aver detto alla sorella di Brooke che lui credeva davvero in quell'amore le chiederà di farsi i fatti suoi e di pensare alla sua vita perfetta. Ma non saprà cosa sta dicendo.

Trame Beautiful: tra Katie e Carter cresce la sintonia

Katie rimarrà di sasso nel sentire che Carter pensi davvero che lei abbia una vita perfetta e un matrimonio perfetto. Il Walton ignora cosa Bill le abbia fatto passare e come l'abbia fatta sentire ogni volta che ha scelto Brooke al suo posto. Per questo, sebbene capisca di essere stata pure lei inopportuna, gli risponderà a tono e gli dirà chiaramente che quello che ha sempre avuto è un amore malato e doloroso. L'avvocato accuserà il colpo, si scuserà e i due finiranno per raccontarsi delle loro relazioni disastrose. Entrambi desiderano una persona al loro fianco che voglia e ami solo loro e come Carter ha pensato che fosse Quinn, Katie – sino a qualche tempo prima – ha creduto fosse Bill. Ma lo Spencer non potrà più fare parte della sua vita. Ma Bill in tutto questo dove sarà? Il magnate continuerà a voler riconquistare la sua ex moglie e chiederà a Brooke di dargli una mano e di mettere una buona parola per lui.

Tra Katie e Carter, nel corso delle puntate, crescerà il feeling. I due si ritroveranno sia in ufficio che a Il Giardino e continueranno a parlare delle loro vite imperfette. Questi incontri, talvolta fortuiti, li avvicineranno tantissimo. Sarà l'inizio di qualcosa?

Beautiful Anticipazioni: Hope scopre che Thomas ha un debole per Carter

Thomas intanto cercherà di calmare i suoi bollenti spiriti verso Paris, che comincerà a fare davvero sul serio con Zende. Dopo essersi assicurata che il ragazzo non sia infastidito dal suo trasferimento a casa del Forrester, si lascerà andare tra le sue braccia e i due faranno l'amore per la prima volta. E mentre la Buckingham sarà impegnata in una serata romantica, Hope raggiungerà Thomas a casa sua e scoprirà con sorpresa che la sorella di Zoe è diventata la sua nuova coinquilina. Poi capirà che il suo ex marito è attratto dalla sua nuova amica e cercherà di indagare. Il figlio di Ridge la rassicurerà e lo farà anche il giorno dopo prima di una riunione per la Hope for the Future a cui Zende e Paris faranno tardi. E sarà proprio allora che Zende, messo in allarme da una frase di Hope, comincerà a pensare di doversi guardare le spalle.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke spinge Donna a rivelare a Eric i suoi sentimenti

A preoccuparsi di Eric non saranno solo Katie e Brooke. Anche Donna vorrà fare qualcosa per il suo “orsetto di miele”. La Logan ribadirà alle sorelle di essere in pena per il suo ex marito e di provare per lui ancora dei forti sentimenti. Nelle puntate di Beautiful dal 26 al 31 dicembre 2022 vedremo Brooke spingere la sorella a farsi avanti con il Forrester e a rivelargli i suoi sentimenti. Lei sarà restia a presentarsi dal designer dicendogli “ti amo ancora” ma purtroppo, mentre starà dicendo proprio questo, verrà ascoltata dall'oggetto dei suoi pensieri. Eric sbiancherà davanti a questa inaspettata rivelazione.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Finn e Hope nel panico

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo anche a una svolta nella storia tra Deacon, Sheila, Hope e Finn. La Carter insisterà ancora con lo Sharpe affinché i due si alleino per zittire i Forrester e recuperare il rapporto con i loro figlio. E alla rossa le si presenterà un'occasione davvero con i fiocchi per incastrare il suo nuovo amico e per ottenere quello che vuole. Mentre starà parlando a Il Giardino con Deacon, Sheila si accorgerà che Finn e Hope avranno preso un tavolo molto vicino al loro. Avvertito il suo compagno, gli dirà di lasciarla fare e dopo essersi assicurata di essere osservata dai due ragazzi, gli piazzerà un bacio sulle labbra, lasciando il Finnegan e la Logan completamente sotto shock.

