Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 25 febbraio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge prenderà una decisione che spiazzerà Hope e Brooke. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che negli episodi che andranno in onda dal 20 al 25 febbraio 2023, il Forrester comunicherà alla sua figliastra che se vuole continuare a frequentare Deacon, dovrà lasciare lo chalet e andarsene dalla sua proprietà. Ridge sarà molto chiaro con Hope; non vorrà rivedere lo Sharpe e non vorrà averci niente a che fare, soprattutto dopo aver capito che l'uomo ha ancora un forte interesse per sua moglie. Liam sarà d'accordo con il suocero e spingerà la consorte a cercare una nuova casa e una nuova felicità. Intanto Deacon continuerà a guadagnare punti con Brooke e racconterà a Sheila dei suoi successi mentre Steffy sarà sempre preoccupata per il suo Finn.

Anticipazioni Beautiful: Ridge ha “paura” di Deacon

Le Anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 febbraio 2023 ci hanno rivelato che Ridge troverà Deacon allo chalet e si infurierà con lui e con Hope. Il Forrester non vuole che lo Sharpe frequenti casa sua e cercherà di cacciarlo. Stavolta però, a fermarlo ci penserà Brooke che confesserà al marito di aver deciso di appoggiare sua figlia e di aiutarla a recuperare il rapporto con suo padre. Questa rivelazione farà talmente tanto infuriare lo stilista, da portarlo a chiedere alla consorte se lei provi ancora qualcosa per Deacon. Brooke negherà di essere innamorata o attratta da lui ma dirà di volere solo il bene di sua figlia. Ridge, compresa ormai tutta la situazione, prenderà una decisione piuttosto forte. Visto che sua moglie non gli darà retta e considerato che Deacon è sicuramente deciso a riconquistare non solo Hope ma anche la sua mamma, il designer sarà pronto a mettere in atto un piano per salvare il suo matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Ridge caccia Hope dalla sua proprietà

Ridge si convincerà, e a ragione, che Deacon possa essere un pericolo per il suo matrimonio. Deciderà quindi di raggiungere Hope per parlarle di una decisione appena presa. Una volta davanti alla ragazza, le dirà di andarsene immediatamente dalla sua proprietà. Ridge caccerà Hope da casa sua, pregandola di non avercela con lui ma sottolineando che se lei vorrà ricucire i rapporti di suo padre non potrà farlo sotto il suo stesso tetto. Lo stilista gelerà la sua figliastra ma sarà fermamente convinto che sulla sua proprietà, Deacon Sharpe non potrà più rimetterci piede. La piccola Logan sarà quindi costretta a fare i bagagli e rimarrà piuttosto stupita quando Liam le dirà di essere d'accordo con Ridge e di pensare che trasferirsi in un altro posto, tutto loro, sia una buona soluzione.

Trame Beautiful: Deacon pensa di aver vinto e di aver riconquistato il cuore di Hope e Brooke

Le paure di Ridge saranno più che fondate. Deacon vorrà davvero ricucire i suoi rapporti sia con Hope che con Brooke, per cui prova ancora dei forti sentimenti. Lo Sharpe si convincerà, tra l'altro, di aver fatto centro. Non solo tornerà alla carica con Brooke, ricordandole i tempi passati e la forte passione che li ha uniti ma racconterà a Sheila di essere finalmente riuscito a fare breccia nel cuore delle Logan. La Carter si prenderà gioco di lui ma sarà costretta ad ammettere che il comportamento delle due bionde è davvero cambiato negli ultimi tempi. Sheila sarà persino gelosa di come Deacon sia riuscito a conquistare, in breve tempo, uno spazio nella vita di sua figlia e in quella della sua ex amante.

Beautiful Trame: Deacon rivela a Sheila che Brooke e Ridge potrebbero separarsi

Sheila sgranerà ancora di più gli occhi quando Deacon le dirà di aver scoperto che Ridge ha paura di lui, o meglio teme che la sua presenza possa costituire un problema nel matrimonio con Brooke. Lo Sharpe ne sarà felicissimo e si convincerà che, a poco a poco, riuscirà ad allontanare la bella bionda da suo marito; è solo questione di giorni. E in effetti le cose tra Brooke e Ridge non andranno per nulla bene. Quando il designer informerà la consorte di aver cacciato Hope dallo chalet, lei andrà su tutte le furie.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Sheila si scusa con Finn per Jack

Nelle puntate di Beautiful dal 20 al 25 febbraio 2023 vedremo anche che Steffy sarà ancora molto preoccupata per Finn. La ragazza è sconvolta dalla confessione di Jack e sa che suo marito sta soffrendo moltissimo. La Forrester si sfogherà con Thomas, che cercherà di rassicurarla mentre Finn parlerà di nuovo con Sheila, che gli rivelerà di essere molto dispiaciuta per il segreto che lei e suo padre gli hanno tenuto nascosto per tutto questo tempo. Il bel dottore troverà questo gesto piuttosto dolce e rifletterà sul fatto che se non fosse stato per lei – che ha spinto Jack a parlare – l'inganno sarebbe continuato chissà per quanto tempo ancora. Finn sarà grato a Sheila ma Steffy lo riporterà subito all'ordine. La Carter non fa mai delle cose per amore ma ha sempre in mente qualcosa e loro dovranno guardarsi le spalle.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.