Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 17 al 23 aprile 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda tra due settimane, dal 17 al 23 aprile 2023, la terra tremerà sotto i piedi di Brooke. Steffy e Thomas, grazie all'aiuto di Charlie, avranno recuperato e visto i filmati di sorveglianza di casa Forrester e avranno scoperto che la Logan ha tradito il loro padre. Sconvolti e determinati a prendersi la loro vendetta, per proteggere Ridge, decideranno di informare Taylor di quanto appena scoperto. Questa volta la Hayes sarà costretta a intervenire in prima persona e a mettersi, sebbene non abbia mai voluto, in mezzo al matrimonio tra il suo ex e Brooke. Deciderà di mettere in guardia lo stilista e di informarlo del tradimento della moglie. Mentre Taylor cercherà di convincere Ridge di quanto appena appreso, Steffy affronterà la sua matrigna mentre Carter romperà con Paris, Sheila scoprirà che tra Deacon e la sua nemica è successo qualcosa in più di una sbronza e Hope cercherà ancora un modo per proteggere sua madre, decisa a dire la verità al suo consorte.

Anticipazioni Beautiful: Steffy informa Taylor del tradimento di Brooke

Le Anticipazioni di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2023 ci hanno rivelato che Steffy e Thomas scopriranno il tradimento di Brooke con Deacon. I due ragazzi, messi in allarme da Douglas, chiederanno a Charlie di intrufolarsi nel sistema di videosorveglianza di casa Forrester, per scoprire se davvero tra lo Sharpe e Brooke sia successo qualcosa. I fratelli vedranno con i loro occhi che Deacon uscirà da casa della Logan solo la mattina dopo Capodanno e avranno la certezza che l'uomo abbia passato la notte insieme alla loro matrigna. Nelle puntate della Soap dal 17 al 23 aprile 2023 invece, Steffy non perderà tempo e racconterà tutto a sua madre. Taylor ne sarà sconvolta e sebbene abbia più volte deciso di non intervenire e mettersi in mezzo in faccende che non la riguardano, deciderà di informare immediatamente Ridge di quanto appena emerso. La Hayes vorrà essere sincera con il suo ex marito e metterlo in guardia da sua moglie che, ancora una volta, non sembrerà essere stata sincera con lui. Intanto Carter romperà con Paris. Il Walton, condizionato dalle minacce di Grace, deciderà di allontanarsi dalla ragazze, per salvare la carriera di entrambi e il rapporto che tutti e due hanno con i Forrester.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Taylor rivela a Ridge che Brooke lo ha tradito

Taylor deciderà di raccontare tutto a Ridge, desiderosa di proteggerlo e di non permettere a Brooke di ferirlo ancora una volta. La dottoressa approfitterà di un loro incontro per dirgli tutto e scoprirà che lo stilista è al corrente solo di una parte di quanto accaduto a Capodanno. Il Forrester le rivelerà che sua moglie gli ha confessato di essersi ubriacata e le dirà che, per questo motivo, ha deciso di ricominciare a frequentare gli alcolisti anonimi. Taylor sarà costretta ad aggiungere che quella sera, Brooke non era sola e che al suo fianco, c'era Deacon, che non solo ha passato la notte con lei ma l'ha pure baciata. La psichiatra farà riferimento al racconto di Douglas ma Ridge non sembrerà crederle. Sarà infatti convinto che la sua consorte non lo avrebbe mai fatto e per averne certezza, lascerà la casa sulla scogliera per affrontare la Logan, faccia a faccia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a dire la verità a Ridge mentre Sheila

Mentre Taylor rivelerà a Ridge del tradimento di Brooke, quest'ultima sarà pronta a raccontare tutta la verità al marito. La Logan riferirà a Hope di avere intenzione di non mentire più al Forrester e gli manderà un messaggio, per chiedergli di tornare a casa al più presto, in modo che possano parlare. Intanto Sheila, a colloquio con Deacon, capirà – da alcune parole dello Sharpe – che tra lui e Brooke è successo qualcosa di più di una semplice sbronza in compagnia e si compiacerà del suo piano. Dopo essersi liberato della malefica rossa, Deacon raggiungerà lo chalet, dove verrà informato da Hope e Liam che la sua amata bionda ha intenzione di confessare. Il barista, come sua figlia e suo genero, sarà molto preoccupato per lei e farà bene

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke confessa a Ridge la verità

Brooke attenderà trepidante il ritorno di Ridge a casa ma prima di affrontare faccia a faccia il marito, si troverà ad avere una spiacevole conversazione con Steffy. La ragazza, furiosa con lei, arriverà a casa Forrester per insultare la sua matrigna e per prometterle che molto presto il suo matrimonio con il padre finirà. La giovane CEO non si tratterrà dal minacciare apertamente la Logan, sicura che le parole di Taylor faranno il resto e sanciranno definitivamente la disfatta di Brooke e del suo regno della menzogna. Soddisfatta di aver messo i puntini sulle “i” e pronta a rivedere la sua famiglia finalmente riunita, Steffy se ne andrà poco prima che Ridge entri nella sua dimora. Brooke lo accoglierà con un sorriso ma anche con il gravoso peso di dovergli confessare una cosa, che ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Gli dirà di non aver solo bevuto ma di aver passato la serata con Deacon e di averlo baciato, sicuramente in preda all'alcol. Lo stilista confermerà di averlo già scoperto ma non da lei e di essere furioso per essere stato di nuovo tradito dalla donna che dice di amarlo. Sarà la fine? Gli incubi di Brooke Logan si realizzeranno?

