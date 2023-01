Beautiful Anticipazioni Puntate dal 16 al 21 gennaio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 tra due settimane, precisamente dal 16 al 21 gennaio 2023, vedremo che Quinn scoprirà cosa è successo veramente a Eric e cosa abbia, o meglio chi, abbia risvegliato i suoi istinti sessuali. La Fuller, origlierà un'incauta conversazione tra suo marito e Brooke e capirà che a far eccitare il Forrester è stata Donna. Furiosa, delusa e umiliata, deciderà di prendersi la sua vendetta e di far capire alla Logan e alle sue sorelle chi è davvero la Signora Eric Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Donna rivela alle sorelle di aver fatto eccitare Eric

Le Anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 gennaio 2023, ci hanno già rivelato che Eric sarà molto grato a Donna per aver risvegliato il suo istinto sessuale. Il Forrester ringrazierà moltissimo la Logan ma le dirà di dover e voler tornare da sua moglie. Donna ne rimarrà piuttosto delusa ma si convincerà che il bene del suo amato orsacchiotto sia a Villa Forrester, insieme alla sua legittima consorte. Brooke e Katie si accorgeranno che tra la loro sorellina e il suo ex marito è successo qualcosa e nelle puntate in onda su Canale5 dal 16 al 21 gennaio 2023 scopriranno – da Donna stessa – che Eric si è eccitato, per ben due volte, in sua compagnia. Le sorelle Logan saranno entusiaste di questa novità, soprattutto Brooke, che ribadirà di essere sempre stata convinta che Quinn non sia la persona giusta per il loro caro stilista e che sia sempre stata lei la causa reale della sua impotenza.

Beautiful Anticipazioni: Brooke corre da Eric per convincerlo a stare con Donna

Donna confesserà alle sorelle di aver condiviso due momenti molto intimi con Eric e rivelerà a entrambe di aver sentito importanti cambiamenti in lui. Pregherà però le ragazze di tenere per loro questa informazione ma purtroppo non otterrà il loro silenzio: Brooke correrà dal Forrester per dirgli di essere al corrente di tutto e per spingerlo a tornare con Donna, lasciando per sempre Quinn. Il designer le confesserà di essersi sentito benissimo con la sua ex ma di voler continuare a stare con la moglie. Successivamente le confesserà di essere pronto a raccontare tutto alla Fuller che però lo verrà a scoprire molto prima di quanto lui avesse sperato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn giura di liberarsi di Donna

Brooke ed Eric parleranno e si confideranno nel salone della grande villa. La Logan, così come il Forrester, saranno convinti di essere soli ma in realtà Quinn sarà in allerta. La Fuller comparirà sulle scale e sentirà tutto. Verrà quindi a scoprire che Donna è riuscita a eccitare il marito e andrà su tutte le furie. Il giorno dopo, alla Forrester Creations, deciderà di affrontare faccia a faccia la sua rivale e non riuscendo minimamente a credere alla sua innocenza, la minaccerà di fargliela pagare e le dirà che mai e poi mai si avvicinerà a suo marito. Anzi non lo vedrà più? Che cosa avrà in mente?

Anticipazioni e Trame Beautiful: Katie informa Carter di Eric e Donna

Brooke confesserà a Eric di essere a conoscenza di quello che è successo tra lui e Donna e non riuscirà quindi a tenere la bocca chiusa, come richiesto da sua sorella. Ma neanche Katie si farà i fatti suoi! La donna racconterà tutto a Carter, convinta che il Walton debba saperlo. Sebbene non stimi Quinn, la Logan sa quanto l'avvocato tenga a lei e le sembrerà giusto dirgli di Eric e Donna e fargli credere di avere qualche possibilità. Ma Carter non sembrerà poi così entusiasta e dirà alla sua nuova amica di aver ritrovato la serenità, accanto a lei. La sua compagnia è infatti un vero balsamo per il cuore. Intanto Thomas continuerà a essere geloso di Zende e Paris.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.