Beautiful Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 agosto 2022: ecco le Trame degli Episodi

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda tra due settimane. Le Anticipazioni della soap in onda su Canale5, ci rivelano che Thomas sembra prendere sul serio la richiesta di Liam di occuparsi di Hope poi, riparato il suo cellulare, scopre che il suo amico Vinny si è suicidato.

Ci aspettano due settimane di fuoco negli episodi di Beautiful. Nelle prossime puntate della soap di Canale5, molti nodi verranno al pettine. Le Anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2022 ci rivelano che Brooke cercherà di mettere in guardia Hope da Thomas, dopo che Liam ha chiesto al ragazzo di occuparsi di lei e dei suoi figli. La Logan senior non si fida per nulla del suo figliastro, nonostante il Forrester abbia dimostrato più volte di aver accantonato la sua ossessione per la sua ex moglie. Intanto Katie andrà a far visita a Bill, preoccupata che il piccolo Will cresca senza suo padre e suo fratello. Thomas, sconvolto dalla richiesta di Liam, cercherà di far capire a Hope di essere pronto a darle una mano e finirà per abbracciarla talmente stretta, da mettere in allarme la ragazza. Che sua madre non abbia ragione? Più tardi il giovane stilista, riparato il suo cellulare, scoprirà alcuni messaggi inviati da Vinny ed emergerà una verità sconvolgente: il Walker non è stato ucciso, si è suicidato, gettandosi sotto la macchina degli Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Brooke mette in guardia Hope da Thomas

Nelle Anticipazioni di Beautiful dall’8 al 13 agosto 2022, vi abbiamo già anticipato che Liam – disperato e convinto di non uscire di prigione tanto presto – chiederà a Thomas di occuparsi di Hope e dei bambini. La richiesta dello Spencer lascerà tutta la famiglia senza parole; persino Steffy non riuscirà a capire come il suo ex marito possa essersi rivolto al suo nemico. Ma a chi non andrà giù questa novità sarà soprattutto Brooke. La Logan non si fida ancora totalmente del Forrester e crede che il ragazzo, ora che Liam è fuori gioco, cercherà di approfittare della situazione. E ora che lo Spencer gli ha lasciato campo libero, affidandogli la moglie, è convinta che Thomas tornerà alla carica con sua figlia. Cercherà quindi di mettere in guardia la sua bambina. Deve stare attenta e non lasciare che il giovane si faccia troppo vicino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie va a trovare Bill in prigione

Bill e Liam si sono messi nei guai da soli, confessando a Baker quanto successo quella notte. Lo Spencer senior è però sicuro e non perderà mai la certezza, che Justin lo tirerà fuori da là. Dollar Bill è convinto che con il denaro si compri tutto, persino la libertà dopo un’accusa di omicidio ma sarà costretto ad aspettare qualche giorno in cella. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che durante questa “fresca permanenza” riceverà la visita di Katie. La Logan, preoccupata per lui, lo andrà a trovare per sapere come sta. L’incontro tra i due sarà molto tenero e farà emergere il lato tenero dello Spencer, pronto a tutto per salvare i suoi figli.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha paura che Thomas possa tornare alla carica

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas rimarrà piuttosto scosso dalla richiesta di Liam di occuparsi di Hope e dei bambini. Il ragazzo non saprà come comportarsi con la sua ex moglie e non vorrà che, visto i trascorsi, qualcuno cominci a sospettare di lui. Thomas è consapevole che nessuno, nella famiglia di Brooke, accetterà che lui stia vicino a Hope e che tutti temeranno che possa tornare ad avere un’ossessione per lei. Il giovane è però sinceramente cambiato e intenderà dimostrarlo. Lo stilista dovrà convincere per prima Hope delle sue buone intenzioni ma l’affetto che nutre per l’ex moglie, lo spingerà a fare qualcosa che metterà la ragazza sull’attenti. Mentre si troveranno da soli, a casa, il Forrester si lascerà andare e abbraccerà Hope stringendola fin troppo forte e dolcemente tra le sue braccia. La figlia di Brooke comincerà a sospettare che le parole di sua madre possano corrispondere a verità e si scioglierà immediatamente dalle sue braccia.

Trame di Beautiful sino al 21 agosto 2022: Thomas scopre che Vinny si è suicidato

Thomas cercherà, come abbiamo detto, di dimostrare a Hope di essere cambiato. Il ragazzo troverà subito l’occasione per farlo, quando riuscirà a riparare il suo cellulare. Le Anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2022 ci rivelano che il Forrester rimetterà mano al suo telefono, dopo non averlo potuto utilizzare per diversi giorni. Sarà riaccendendo l’apparecchio che scoprirà alcuni messaggi di Vinny. Negli sms, con tanto di video, il Walker ha informato il suo amico di volerlo aiutare a riconquistare Hope e di volerlo fare definitivamente. Thomas verrà a sapere, con orrore, che il suo amico si è gettato sotto la macchina di Liam appositamente per far accusare lo Spencer di omicidio. La verità su quella notte verrà fuori come un calcio nella pancia: Vinny si è suicidato. Lo stilista vorrà correre immediatamente da Baker e informarlo di quanto scoperto. Liam sarà così velocemente scagionato e potrà tornare dalla sua famiglia. Peccato però che qualcuno la penserà diversamente da lui e farà di tutto per impedirgli di salvare gli Spencer.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.