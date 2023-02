Beautiful Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 febbraio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap che andranno in onda dal 13 al 18 febbraio 2023, tra Ridge, Brooke e Hope la tensione sarà alle stelle. Tutta colpa, ancora, di Deacon, che la piccola Logan vuole a tutti i costi avere accanto. Questa sua decisione metterà anche Liam e Steffy in una situazione complicata. Lo Spencer e la Forrester vorrebbero che Hope ragionasse meglio sulle sue decisioni e non mettesse in pericolo la loro famiglia, accettando lo Sharpe. Deacon invece continuerà ad assicurare a sua figlia e alla sua ex di essere cambiato e di avere intenzione di dimostrarlo il prima possibile. Brooke comincerà a credergli e per il bene di sua figlia, sarà pronta persino a mettersi contro suo marito.

Hope invita Deacon per il Ringraziamento: ecco le Anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 febbraio 2023

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda la settimana dal 13 al 18 febbraio 2023, vedremo i Forrester festeggiare il Ringraziamento. L'incontro con tutta la famiglia darà la possibilità a tutti di raccontare le ultime notizie. Finn, come ci hanno già rivelato le Anticipazioni dal 6 all'11 febbraio 2023, scoprirà che suo padre biologico è Jack, l'uomo che lo ha cresciuto e non avrà nessuna intenzione di perdonarlo. Il ragazzo racconterà tutto durante il pranzo a Villa Forrester e Hope e Liam sbiancheranno. Dopo aver pranzato, Hope deciderà di chiamare Deacon per passare qualche ora insieme. La ragazza vorrà che suo padre sia presente in questo giorno di festa ma dovrà vederlo di nascosto. Gli chiederà quindi di raggiungerla allo chalet. Lo Sharpe sarà felicissimo di essere stato invitato – prima di raggiungere casa della ragazza, lo vedremo lamentarsi con Sheila di non essere insieme a quella che lui considera la sua famiglia – e ringrazierà la sua bambina.

Beautiful Trame: Ridge cerca di convincere Brooke a stare dalla sua parte

Deacon, come detto, sarà felicissimo di passare del tempo con sua figlia e la ragazza gli dirà di essere prontissima a ricostruire con lui una famiglia. Hope gli prometterà di combattere per lui e che niente e nessuno, nemmeno sua madre, la ostacoleranno. La ragazza dovrà però abbandonare il loro incontro per portare a termine dei suoi lavori. Si scuserà con il padre e gli dirà di rimanere tranquillamente a casa sua per tutto il tempo che vorrà. Intanto tra Brooke e Ridge scoppierà un'altra lite a causa dello Sharpe. Il Forrester non riuscirà a dimenticare che la sua consorte ha preso le difese del suo ex e la cosa non gli è piaciuta per nulla. Lo stilista vorrebbe che sia Brooke che la sua figliastra si convincessero che Deacon è una persona pericolosa e che non merita di essere creduta. Ma non ottenendo ancora nessun appoggio dalla moglie, deciderà di parlare direttamente e stavolta da solo con Hope. Ma una volta arrivato allo chalet, scoprirà che al suo interno c'è il suo rivale.

Anticipazioni Beautiful: Ridge caccia di casa Deacon

Ridge sarà furioso nel vedere che Deacon è allo chalet. Il Forrester gli intimerà immediatamente di andarsene e di sparire dalla sua vista e dalla sua proprietà. Ma prima che possa sbatterlo fuori, a calci, interverrà Brooke. La Logan prenderà la difese dello Sharpe, invitando il marito alla calma. La bionda cercherà di dire al consorte che Deacon merita una possibilità e che loro due, devono concedergliela per amore di Hope. Lo stilista rabbrividirà nel sentire queste parole e al solo pensiero di rivedere la faccia di Deacon davanti a lui, lo farà infuriare. Cercherà quindi di far cambiare idea alla moglie ma senza risultato. Sconfitto e piuttosto irritato, andrà in ufficio, dove troverà Liam e Steffy, ancora scossi dall'incontro con Hope. La Logan junior, come sua madre, avrà ribadito ai due la sua intenzione di continuare a frequentare sua padre e avrà rimesso la Forrester al suo posto, dicendole di farsi gli affari proprio. Liam, Ridge e Steffy si troveranno d'accordo sul fatto che la situazione sta diventando fin troppo esplosiva.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon assicura a Brooke e Hope di essere cambiato

Ridge sembrerà non riuscire a convincere né Hope né Brooke. Il Forrester sembrerà davvero con le spalle al muro e la cosa che lo preoccuperà di più, sarà l'atteggiamento della sua consorte, fin troppo accogliente nei confronti del suo ex. Le Logan, madre e figlia, in effetti cominceranno davvero a credere che Deacon sia cambiato e lui cercherà di rassicurarle di essere pronto a tutto pur di riaverle e costruire con loro una famiglia. Tutto questo creerà grandi problemi, ve lo assicuriamo. Intanto Paris e Carter avranno modo di parlare ancora di Zende e stavolta nelle loro conversazione entrerà anche l'argomento Katie. La Buckingham farà capire al Walton di aver intuito che l'avvocato ha un debole per la sorella di Brooke e gli prometterà di sostenerlo e aiutarlo qualora ne avesse bisogno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.