Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 10 al 16 aprile 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 tra due settimane – precisamente dal 10 al 16 aprile 2023 – la corda si stringerà intorno al collo di Brooke. Douglas rivelerà a suo padre di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Il bambino confesserà che l’uomo che era in compagnia della sua nonnina era Deacon. Per Thomas e Steffy sarà una rivelazione sconvolgente e i due ragazzi faranno di tutto per smascherare la Logan e per ottenere le prove da mostrare a Ridge, per farlo finalmente tornare a casa dalla loro mamma. Intanto Hope otterrà da suo padre la promessa di non rivelare mai a nessuno, quanto successo la notte di Capodanno mentre Sheila, dopo aver origliato la conversazione tra lo Sharpe e sua figlia, avrà la conferma che il suo piano ha funzionato. La Carter non riuscirà però a scoprire del bacio. Grace invece, dopo aver visto Carter baciare Paris, metterà in guardia il Walton, e lo minaccerà di rivelare tutto a Zende e ai Forrester, se lui non lascerà in pace sua figlia.

Anticipazioni Beautiful: Deacon promette a Hope di non dire nulla a Ridge del bacio con Brooke

Le Anticipazioni di Beautiful dal 3 al 9 aprile 2023 ci hanno già raccontato che Brooke rivelerà a Hope di aver baciato Deacon la notte di Capodanno. La ragazza cercherà di rassicurare sua madre che tutto andrà per il meglio e le prometterà che anche Douglas, che l’ha vista, non dirà nulla né a suo padre né a suo nonno. Hope però vorrà comunque assicurarsi che il segreto di sua madre sia davvero al sicuro. Dopo aver lungamente parlato con Liam – che la spingerà ad accertarsi che suo padre non abbia intenzione di spifferare tutto a Ridge – la piccola Logan si dirigerà a Il Giardino per parlare con lo Sharpe. Deacon prometterà a sua figlia di non fare parola con nessuno del bacio dell'ultimo dell’anno e le rivelerà di volere solo il suo bene e quello di sua madre. Intanto Sheila, onnipresente ormai, origlierà la loro conversazione e capirà che il suo piano ha fatto centro. La Carter però – per fortuna di Brooke – non riuscirà a sentire tutto.

Beautiful Anticipazioni: Douglas rivela a Thomas che Brooke ha baciato Deacon

Nelle puntate di Beautiful anche andranno in onda dal 10 al 16 aprile 2023, Douglas non vorrà avere segreti con suo padre. Il bambino, nonostante le raccomandazioni di Brooke, deciderà di raccontare ancora una volta a Thomas di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Il Forrester, incuriosito da questa storia e convinto che suo figlio stia cercando di dirgli qualcos’altro, deciderà di andare in fondo alla questione. Chiederà quindi al bambino di dargli ulteriori dettagli e il piccolo gli confesserà di aver riconosciuto l’uomo che faceva compagnia a Brooke, la notte di Capodanno. Il piccolo rivelerà che si trattava di Deacon.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a raccogliere le prove per incastrare Brooke

Thomas chiederà al figlio se sia o meno sicuro di quanto dice di aver visto e lo pregherà di raccontare tutto anche a Steffy. I due ragazzi rimarranno sconvolti dalla rivelazione del bambino ma per poter agire e incastrare Brooke, non potranno usare solo le parole del piccolo Forrester. Avranno bisogno di prove. Alla bella Ceo verrà in mente di procurarsi i video di sorveglianza di casa di suo padre e chiamerà Charlie per averli. Il sorvegliante, fedelissimo di Steffy e di Ridge, non si tirerà indietro e pur di aiutare i Forrester, entrerà nel circuito chiuso della Villa. Intanto Ridge, deciso a mettere le cose in chiaro con Deacon, affronterà a muso duro lo Sharpe a Il Giardino. Il padre di Hope, furioso per essere di nuovo sotto attacco e preso dall’ira, rischierà di farsi sfuggire qualcosa di troppo. Per fortuna però riuscirà a mantenere la parola data.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Grace minaccia Carter

Grace invece cercherà di convincere Paris a fare sul serio con Zende ma capirà molto presto cosa o meglio chi, sta distraendo sua figlia da un buon partito come il Forrester. La dottoressa scoprirà dell’infatuazione tra Paris e Carter e decisa a far riavvicinare la sua bambina al giovane nipote di Eric, affronterà faccia a faccia il Walton e di minacciarlo. Grace dirà chiaramente all’avvocato di avere intenzione di rivelare tutto a Ridge e alla sua famiglia, se non si allontanerà immediatamente dalla sua secondogenita. Nonostante questo ricatto e nonostante la paura di deludere ancora una volta i Forrester, Carter passerà una serata romantica con Paris ma durante la cena, le chiederà di chiarire la loro situazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.