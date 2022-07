Beautiful Anticipazioni Puntate dal 1° al 7 agosto 2022: ecco le Trame degli Episodi

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda tra due settimane. Le Anticipazioni della soap in onda su Canale5, ci rivelano che Liam si convincerà ad andare alla polizia per costituirsi mentre Brooke comincerà a essere preoccupata per sua figlia.

Liam e Hope si godono gli ultimi momenti liberi per il loro amore. Le Anticipazioni di Beautiful dal 1° al 7 agosto 2022, ci rivelano che i due ragazzi decideranno – di comune accordo – di recarsi dalla polizia e raccontare cosa è davvero successo a Vinny. Liam sceglierà di seguire la sua coscienza e di non dar retta al padre che, sino all'ultimo, cercherà di convincerlo a tenere la bocca chiusa. Bill continuerà a volere che suo figlio non riveli nulla e che pensi solo a ricostruire la sua famiglia. Il suo atteggiamento diventerà ancora più nervoso, cosa che non solo lo porterà ad aggredire Wyatt – deciso solo ad aiutare suo padre – ma a mettere in allarme persino Brooke. La Logan che ha sperato sino all'ultimo che il nervosismo del suo ex marito fosse legato solo al lavoro, inizierà a capire che Liam e Bill devono aver combinato qualcosa di grosso e che la felicità della sua bambina è in pericolo. Intanto continuerà la farsa tra Carter, Quinn e Shauna. Zoe sarà ancora una volta ingannata ma sarà felice di aver riconquistato il Walton.

Anticipazioni Beautiful: Liam decide di costituirsi. Hope gli starà accanto

Nelle Anticipazioni di Beautiful dal 25 al 30 luglio 2022 vi abbiamo anticipato che Bill scoprirà che Liam ha rivelato tutta la verità a Hope. Lo Spencer sarà furioso e imporrà il silenzio ai due ragazzi. Il magnate chiederà a entrambi di riflettere molto bene sulle loro scelte e di ragionare sul fatto che se la polizia scoprisse come sono andare davvero le cose, la loro famiglia sarà distrutta per sempre. Liam e Hope accetteranno di rifletterci almeno 24h, dopo le quali prenderanno una decisione. Le Anticipazioni dall'1° al 7 agosto 2022 ci dicono che marito e moglie sceglieranno di costituirsi. Liam sarà infatti consapevole che non può continuare a nascondere di avere ucciso Vinny e sebbene si sia trattato di un incidente, la sua coscienza ribolle. I sensi di colpa non lo lasceranno mai in pace e nemmeno Hope potrebbe vivere serena, dopo aver scoperto tutto. Di comune accordo decideranno quindi di passare un'altra giornata di passione insieme, al termine della quale si presenteranno da Baker, pronti ad affrontare le conseguenze.

Beautiful Anticipazioni: Bill aggredisce Wyatt e preoccupa Brooke

Chi proprio non riuscirà a calmarsi sarà Bill. Dopo aver scoperto che suo figlio non ha saputo tenere la bocca chiusa, lo Spencer tornerà in ufficio pieno di rabbia. La sua ira si sfogherà contro il povero Wyatt, ancora molto preoccupato per suo fratello e suo padre. Il ragazzo, non vedendo Liam a lavoro, chiederà spiegazioni al padre che, al culmine della disperazione, gli dirà di stare zitto e di farsi i fatti suoi. Ma Wyatt non sarà il solo a osservare lo strano comportamento di Bill Spencer. Anche Brooke si renderà conto che il suo ex marito nasconde qualcosa e che si tratta di qualcosa di molto ma molto preoccupante. Tornata alla Spencer Publications per informare Bill di avere intenzione di organizzare una festa per Liam e Hope, la Logan ascolterà uno strano sfogo del pubblicitario, che le farà temere che la felicità di sua figlia sia in pericolo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris aggredisce Shauna

Brooke sarà molto preoccupata per sua figlia, dopo che Bill le avrà fatto intuire che Liam possa aver combinato qualche guaio. La preoccupazione della Logan sarà pari a quella di Paris. La ragazza, dopo aver scoperto di Shauna e Carter, deciderà di mettere le cose in chiaro con la Fulton. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le due si troveranno faccia a faccia e la Buckingham intimerà a Shauna di farsi da parte e di non provare mai più a far soffrire sua sorella Zoe. Quinn continuerà a essere grata alla sua amica per averla salvata e le prometterà di non cadere più in tentazione. Anche il Walton giurerà di non commettere più errori.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Brooke perdona Thomas?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas arriverà alla Forrester Creations molto turbato dall'incontro con Bill. Il ragazzo racconterà tutto a Ridge e Brooke e la Logan confermerà di aver visto il suo ex marito piuttosto scosso. Deve essergli successo qualcosa e di molto grave. Thomas e Brooke si troveranno per la prima volta, dopo diverso tempo, dalla stessa parte. La madre di Hope comincerà ad ammettere che forse il suo figliastro è davvero cambiato. Lui continuerà ad affermare di volere solo il meglio per la sua ex moglie e di tifare per il suo matrimonio con Liam e Brooke stavolta sembrerà davvero crederci. Tutto questo sotto gli occhi compiaciuti di Ridge, che non vedeva l'ora di vedere i due finalmente in pace.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.