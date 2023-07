Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Un'amata coppia della Soap sta per vivere un'intensa emozione. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle puntate Americane di Beautiful ci rivelano che presto due amati personaggi vivranno una grande emozione. Chi saranno e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Canale5?

Le prossime puntate di Beautiful, presto in arrivo su Canale5, ci ripagheranno di tutte le preoccupazioni che abbiamo avuto fino a ora. Le anticipazioni americane della Soap ci rivelano infatti che una coppia, da noi molto amata, vivrà un'intensa emozione e sarà bellissimo. Ma chi sarà? Scopriamo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Chi sarà la coppia che vivrà il momento di intensa emozione?

Sveliamo subito chi sarà la coppia che vivrà questa intensa emozione di cui vi abbiamo parlato. I protagonisti di questo grande momento saranno Steffy e Finn. Ebbene sì, avete letto bene, il dottor Finnegan. Vi abbiamo già detto, in un nostro vecchio articolo, che il medico non è davvero morto e che Li, sua madre adottiva, lo ha nascosto a tutti per curarlo e proteggerlo. Steffy non ne verrà a conoscenza per diversi mesi e soffrirà tantissimo per la sua perdita. La Forrester sarà inconsolabile sino a quando il suo adorato marito, ripresosi completamente, non cercherà di mettersi in contatto con lei.

Beautiful Anticipazioni: Finn è vivo e raggiunge Steffy a Montecarlo

Finn si riprenderà del tutto e convincerà sua madre Li che è arrivato il momento che lui torni dalla sua famiglia. Il dottore si metterà in contatto con Bill e Liam e saranno loro a informare il ragazzo che Steffy, in quel momento, si trova a Montecarlo, dove è partita per ritrovare se stessa. Il medico, sull'aereo privato di Dollar Bill, giungerà nel Principato e raggiungerà la povera Forrester, di nero vestita e senza più il sorriso sulle labbra. Il loro, ve lo anticipiamo, sarà un incontro molto intenso.

Trame e Anticipazioni puntate Beautiful: Quando si riuniranno Steffy e Finn?

Ora che vi abbiamo rivelato che Steffy e Finn finalmente si riuniranno e che lo faranno in un intenso incontro, possiamo dirvi quando tutto questo succederà. Secondo i nostri calcoli, le puntate in questione dovrebbero arrivare dopo l'estate. Ci attendono quindi ancora diversi episodi in cui vedremo Steffy disperata e sempre più bisognosa d'affetto. Tutta la famiglia le darà una mano e pure Hope, a un certo punto, capirà che la sua gelosia nei confronti di Liam, era piuttosto ingiustificata. Assisteremo anche al colpo di scena della scoperta che Finn è vivo e che è stato nascosto da Li ma anche all'arresto e all'evasione di Sheila Carter, che avverrà quando Steffy riacquisterà la memoria e le tenderà una trappola con i fiocchi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.