Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Futuro incerto per Hope e Steffy per colpa di Finn? Ecco quello che sappiamo

Anticipazioni TV

Il viaggio di lavoro in Italia avrà delle conseguenze catastrofiche per tutti personaggi di Beautiful. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che niente sarà più lo stesso dopo Roma ed ecco perché e cosa vedremo nelle puntate presto in onda su Canale5.

Il viaggio di lavoro a Roma causerà non pochi problemi a quasi tutti i personaggi di Beautiful, coinvolti – direttamente e indirettamente – nella trasferta della Hope for the Future su suolo italiano. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che al ritorno della “compagnia della moda” dalla Città Eterna, le cose non saranno le stesse, soprattutto per Hope, Steffy e Liam... e la colpa potrebbe persino essere di Finn.

Anticipazioni Beautiful: Liam corre da Steffy dopo aver visto il bacio tra Hope e Thomas

Liam ha visto Hope e Thomas baciarsi e ha capito che a innescare il momento non sarà il Forrester ma proprio sua moglie. Tutto questo ve lo abbiamo già raccontato ma siamo ancora in attesa di capire se lo Spencer si limiterà solo a raccontare a Steffy quello che è successo o se, durante il viaggio e per disperazione, finirà per ricadere tra le braccia della Forrester. È un'ipotesi che non ci sentiamo di scartare a priori anche se immaginiamo che la figlia di Ridge, sebbene sicuramente molto affezionata a Liam, non si lascerà incantare dal suo ex marito, innamorata com'è di Finn. Ma le cose, al rientro a Los Angeles, potrebbero cambiare.

Beautiful Anticipazioni: Finn fa un passo falso e compromette il suo matrimonio con Steffy?

Steffy e Liam secondo noi non cederanno a nessuna passione a Roma e lo Spencer finirà per trovare in lei una spalla su cui piangere. Le cose potrebbero però modificarsi al ritorno a Los Angeles, dove ci aspettiamo che Hope e Liam prendano strade diverse, anche se solo momentaneamente. Il figlio di Bill, lontano dalla Logan, potrebbe ripensare alla sua ex e passare sempre più tempo insieme a lei. Questo darebbe sicuramente fastidio a Finn che, a parte all'inizio, ha smesso di essere geloso e sospettoso di Liam. Ma il dottorino, parlando per via ipotetica, potrebbe perdere la pazienza e sentirsi pensino responsabile di quanto successo in Italia. Finnegan potrebbe cominciare a riflettere sul fatto che se non avesse spinto Liam a raggiungere Hope e non gli avesse assicurato di prendersi cura dei loro figli, sarebbe andato tutto in un altro modo.

Trame e Anticipazioni Puntate Americane Beautiful: Il futuro di Steffy e Hope è incerto?

Sempre parlando per via ipotetica, Finn potrebbe pagar caro il suo gesto altruista e potrebbe essere persino costretto ad ammettere di aver velocizzato la rottura tra Hope e Liam. Non siamo certi, e sinceramente speriamo di noi, che Steffy e Liam tornino insieme e che si crei un altra strana situazione tra le due coppie (forse scoppiate). Ci sembrerebbe onestamente troppo, vista la ripreda della faida tra Brooke e Taylor. Al momento non abbiamo certezza sul futuro delle due antiche rivali junior ma potrebbe davvero succedere di tutto.

Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: RJ al centro di un triangolo amoroso?

E se invece non andasse così o se comunque la nostra attenzione fosse colpita da altri personaggi, per ora rimasti secondari? Alcune voci che circolano sul web in questi giorni ci hanno fatto proprio pensare alla possibilità che RJ torni a essere al centro delle storyline amorose di Beautiful. Il ragazzo potrebbe non solo diventare importante nell'azienda di famiglia ma addirittura trovarsi in un nuovo triangolo amoroso. Sembra infatti che nelle puntate della Soap siano in arrivo due nuovi personaggi femminili molto sexy e conturbanti, che si sono intravisti nella puntata andata in onda il 16 giugno scorso, negli Stati Uniti. Si tratta di due modelle, interessate entrambe al rampollo dei Forrester. Il nostro intuito ci dice che più che queste due ragazze, a costituire il triangolo saranno Paris e Zende. Abbiamo avuto il sentore – forse sesto senso – che RJ possa interessarsi a Paris, con cui condivide certe posizioni e sicuramente lo spirito libero e intraprendente. Ma la Buckingahm continua a essere un obiettivo di Zende Forrester, che potrebbe vedere nel suo cuginetto un nuovo rivale. Succederà così? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.