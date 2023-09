Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 settembre 2023: Eric sceglie Donna. Addio Quinn!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Eric rivelerà a Donna di aver scelto lei ma Quinn scoprirà i suoi tradimenti. Intanto Paris affronterà nuovamente Zende ma rimarrà sorpresa...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 6 settembre 2023, alle ore 13.45, Eric confiderà a Donna la sua decisione di stare con lei e di chiudere definitivamente con Quinn. Intanto la Fuller sarà a pranzo con Bridget e le due saranno ancora piuttosto spaventate dalle condizioni di salute di Eric e prometteranno di stargli accanto e monitorarlo. All’improvviso, uno dei camerieri che le sta servendo, rivelerà loro che i campi da pickleball sono chiusi da giorni. Allarmate da questa notizia, le due correranno al Club. Intanto Paris comunicherà a Zende del suo matrimonio e il ragazzo, inaspettatamente, ne sarà felice e deciderà di prendere parte alla cerimonia.

Anticipazioni Beautiful: Eric sceglie Donna

Eric ha preso la sua decisione: lascerà Quinn e ricomincerà con Donna, la persona che lui ama davvero. Il Forrester ha sentito la necessità di uscire allo scoperto e di non mentire più alla consorte ma neanche di costringere la Logan a tenersi nascosta. Donna ne sarà molto felice e non vedrà l’ora che il suo “orsacchiotto” parli con la Fuller e firmino i documenti per il divorzio. Poco tempo li separa dallo stare insieme, stavolta senza lasciarsi mai. Ma le cose non andranno lisce come sperano.

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Bridget corrono al Club

Eric e Donna non hanno fatto bene i conti e purtroppo per loro, stanno per essere scoperti, prima di chiarire le cose. Quinn e Bridget continueranno il loro pranzo insieme e saranno sempre più convinte di dover tenere d’occhio Eric e le sue continue tachicardie. Quinn sarà ancora molto in ansia ma la sua figliastra sarà disposta a darle una mano, come ha già fatto. Le due donne rimarranno però molto stupite dal sapere che i campi da pickleball sono chiusi ormai da giorni. Allarmate e convinte che qualcosa stia succedendo, si precipiteranno al Club, scoprendo l’impensabile.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende parteciperà alle nozze di Paris

Mentre Katie e Ridge continueranno a sostenere che il matrimonio tra Carter e Paris non sia proprio una buona idea, la Buckingham si presenterà davanti a Zende per chiarire la situazione. La ragazza gli rivelerà che le voci sul suo matrimonio sono vere e lo inviterà a presenziare. Il Forrester, inaspettatamente, accetterà e la giovane correrà a informare – entusiasta – il suo fidanzato, che rimarrà senza parole.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.