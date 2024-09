Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 settembre 2024: Deacon chiede perdono a Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Deacon chiedere scusa a Sheila per averla tradita. La Carter lo perdonerà?

Nella puntata di Beautiful in onda il 6 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon andrà a fare visita a Sheila per chiederle perdono. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che lo Sharpe si sentirà molto in colpa per quello che ha fatto alla Carter e vorrà scusarsi con lei per averla messa in difficoltà. Una volta che arriverà davanti a lei, le rivelerà di essere stato costretto a farlo per non perdere Hope e per proteggerla. Le dirà però di non aver fatto le cose a cuor leggero e di amarla ancora molto. La rossa ascolterà tutto senza fiatare e sebbene si sia sentita inevitabilmente tradita e delusa, chiuderà la loro conversazione facendogli capire di amarlo ancora pure lei. Intanto alla Forrester Creations, grazie all’aiuto di Charlie, Ridge e Brooke avranno una grande sorpresa.

Beautiful Anticipazioni: Deacon chiede perdono a Sheila

Deacon ha dovuto mentire a Hope e ha dovuto fingere di non avere alcun interesse per Sheila. Lo Sharpe si è limitato a dire alla figlia di aver provato compassione per lei ma non ha potuto continuare. Nella sua mente però è rimasto il cruccio di aver tradito la Carter. Per questo penserà di raggiungere la prigione e di chiedere un colloquio con la rossa, per chiederle perdono. L'ex barista si troverà faccia a faccia con la donna che per mesi ha tenuto nascosta in casa sua e le domanderà immediatamente scusa per averla consegnata all’FBI e per averle voltato le spalle. Le dirà però di non aver potuto fare a meno di comportarsi così e di aver dovuto proteggere Hope. Le confermerà di aver sempre voluto il suo bene di aver desiderato un finale diverso per lei.

Anticipazioni beautiful: Sheila fa capire di amare ancora Deacon

Deacon chiederà perdono a Sheila e cercherà di farle capire di non averle mai voluto fare del male. Purtroppo per lui, non aveva altra scelta. Doveva difendere Hope e proteggere il loro rapporto appena ricostruito. Lo Sharpe ricorderà i bei momenti passati insieme e commuoverà la rossa, che non ha mai dimenticato quanto l’ex barista abbia fatto per lei. Sebbene sia delusa dall’aver ricevuto un volta faccia proprio da lui, non potrà fare a meno di sorridere davanti ai ricordi e nel salutarlo, prima di rientrare in cella, farà capire di essere anche lei ancora innamorata. Per i due amanti ci sarà ancora speranza?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Che sorpresa per Brooke e Ridge!

Brooke e Ridge si troveranno alla Forrester Creations, contenti di passare del tempo insieme. I due si ritroveranno a parlare inevitabilmente di Hope e Thomas e della loro collaborazione per la linea della Logan. La loro discussione verrà interrotta da Charlie, che rivelerà che uno strano individuo si è introdotto in azienda dicendo di essere Ridge. Lo stilista storcerà il naso stanco dei giochetti e degli scherzi del portiere della Forrester, avvezzo a fare battute a volte poco divertenti. Stavolta però, Charlie non farà una battuta. Alla maison è davvero arrivato Ridge Forrester ma quello piccolo, che tutti chiamano RJ. Brooke e il suo ex marito saranno felicissimi di ritrovarsi davanti il loro figlio, tornato a casa dopo aver girato il mondo e stavolta deciso a rimanere a casa per qualche tempo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.