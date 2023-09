Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 settembre 2023: Eric ha preso la sua decisione! Ecco chi sceglierà...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Ridge e Katie condivideranno la stessa preoccupazione per Carter e Paris, Eric lascia di nuovo sola Quinn per andare da Donna e rivelarle che...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 5 settembre 2023, alle ore 13.45, Eric prenderà la sua decisione. Il Forrester lascerà di nuovo sola Quinn e si recherà al Club, dove lo aspetta Donna. Davanti alla Logan confesserà le sue intenzioni. Ma chi sceglierà tra la sua amante e sua moglie? Intanto a casa di Brooke, Ridge e Katie condivideranno le stesse preoccupazioni per Carter e Paris mentre Quinn, delusa dal non poter pranzare né cenare con il marito, chiamerà Bridget per chiarire con lei cosa stia succedendo al consorte.

Anticipazioni Beautiful: Eric corre al Club. Ha preso la sua decisione

Quinn sta tentando di tutto per riavvicinarsi a Eric e dopo l’addio a Carter, desidera davvero salvare il suo matrimonio. Eric non è però stato del tutto sincero con lei e anzi, presto scopriremo chi tra Quinn e Donna ha scelto. Il Forrester, dopo aver parlato con Hope, ha cominciato a pensare di dover prendere velocemente una decisione ed evitare che sia la Logan che la sua consorte, soffrano più del dovuto. Per questo motivo lascerà di nuovo sola Quinn e le dirà di non poter pranzare né cenare con lei e di dover correre al Club. Là lo attenderà la sua focosa amante a cui confesserà tutto il suo amore e le dirà di aver fatto la sua scelta definitiva. Il suo amore andrà solo ed esclusivamente a lei.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Katie in ansia per Carter

Ridge ha spinto Carter a cambiare idea su Paris ma il ragazzo non ha sentito ragioni e anzi ha comunicato all’amico di voler sposare la ragazza, l’indomani. Il Forrester non si darà pace per quello che sta per succedere e condividerà con Katie le sue preoccupazioni. Come lui, anche la Logan confesserà di non pensare che le nozze tra il Walton e la Buckingham siano la giusta soluzione e di essere in ansia che uno dei due, inevitabilmente, si faccia male. Ridge la penserà esattamente come lei e anzi sarà convinto che a essere delusa sarà Paris.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn chiama in soccorso Bridget

Quinn sarà molto delusa di non poter pranzare e cenare con Eric e spaventata da questo continuo assentarsi del marito, deciderà di richiamare Bridget in soccorso. La ragazza sarà felice di dare una mano alla moglie di suo padre e tenterà di rassicurarla sul fatto che terranno d’occhio le condizioni di salute del Forrester e lo faranno insieme. Quinn si sentirà molto meglio ma avrà ancora una brutta sensazione… e farà bene ad averla.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.