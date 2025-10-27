Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 ottobre 2025: Ridge pronto a tutto per salvare Steffy anche da Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 ottobre 2025. Ecco le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Ridge non riesce a credere che Finn stia tentennando e non riesca a stare vicino a Steffy. Le dichiarazioni di Hope lo hanno messo sull’attenti e lo hanno fatto correre a casa di sua figlia, dove lo troveremo nella puntata di Beautiful in onda il 28 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Il Forrester sarà molto d’aiuto alla sua bambina e la sosterrà proprio nel momento in cui il vicecapo Baker tornerà da lei per avere maggiori dettagli sulla faccenda e farà capire di avere dei grandi sospetti sulla giovane. Ridge si indignerà del fatto che Finn non sia con lei in quel momento e la spingerà a pretendere le attenzioni che merita dal suo consorte, che intanto sarà in compagnia di Deacon, con cui parlerà della tragica morte di sua madre. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Ridge corre da Steffy!

Alla Forrester Creations ci sarà un gran parlare di quanto successo tra Steffy e Sheila. Tutti saranno sconvolti dalle azioni della Forrester ma nessuno potrà biasimarla per aver ucciso la criminale che per anni ha tormentato tutti loro. Brooke sarà in ansia per la sua figliastra così come Thomas e soprattutto Ridge, mentre Hope rivelerà di aver timore che tutto questo finisca per distruggere Finn e confesserà pure di capire come il ragazzo possa sentirsi in questo momento. Questa dichiarazione farà infuriare Ridge, che capirà di dover pensare lui a sua figlia, visto che il dottore è così frustrato dagli eventi. Per questo correrà a casa di Steffy, scoprendola da sola ad affrontare Baker.

Ridge pronto a tutto per difendere Steffy, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge aiuterà Steffy ad affrontare le domande spinose di Baker, che vuole scoprire la verità sulla notte precedente e sulla morte di Sheila. Il detective tormenterà la ragazza, che continuerà a ribadire di aver agito per legittima difesa. Suo padre la sosterrà in ogni modo e ripeterà al poliziotto che sua figlia non è un’assassina e che Sheila Carter, per quanto quella sera non fosse armata, non era certo arrivata per salutare la Forrester ma per farle, in qualche modo, del male. Una volta rimasto solo con Steffy, lo stilista le domanderà perché sia sola e le farà capire di essere infuriato contro Finn, che avrebbe dovuto essere là con lei per darle il suo supporto.

Beautiful: Finn rivela a Deacon che Sheila è morta

Finn ha abbandonato Steffy ed è corso a casa di Sheila, per potersi riconnettere con sua madre. Deacon, raggiunto il dottore, scoprirà con orrore quanto accaduto. Il medico non si farà scrupolo di dirgli che l’assassina di Sheila è sua moglie e che lui sia disperato e travolta dagli eventi. I due uomini si troveranno uniti nel dolore e poco dopo Hope busserà alla porta, certa di dover dare supporto a suo padre in questo terribile momento. La Logan sarà pronta a offrire la sua amicizia a Finn e gli confesserà di capirlo profondamente, lei più degli altri.

