Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 settembre 2024: Liam ha perso. Hope e Thomas partono per San Francisco

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 26 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap Hope e Thomas partiranno senza che Liam possa opporsi. Un problema inaspettato a San Francisco metterà la Logan davvero nei guai con suo marito...

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas e Hope saranno in partenza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi dovranno raggiungere San Francisco per incontrare alcuni clienti che vogliono conoscerli e vogliono vedere la loro nuova collezione. I ragazzi saranno felicissimi di questa grande opportunità ma Liam si opporrà a questo viaggio di lavoro. Lo Spencer avrà paura che il Forrester, lontano da casa, possa combinarne una delle sue e possa mettere in pericolo sua moglie e la loro famiglia. Il figlio di Bill dovrà però farsi da parte e non potrà opporsi a una faccenda lavorativa necessaria per salvare la Hope for the Future.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas in partenza

La vita di Hope e Thomas sta per cambiare. I due ragazzi hanno ricevuto un invito a San Francisco per incontrare dei clienti interessati al loro lavoro. Pronti a cogliere l’occasione di rilanciare la Hope for the Future, i giovani si prepareranno a partire, felice anzi entusiasti che i loro sforzi siano stati riconosciuti e che la collezione – mesi prima in grande crisi – si sia ripresa in modo così meraviglioso. Hope non vedrà l’ora di sentirsi di nuovo sulla cresta dell’onda ma dovrà affrontare un Liam preoccupato, scettico e pure piuttosto arrabbiato. Suo marito non vorrà che lei si allontani dalla città in compagnia di Thomas, non da sola e non così lontano e glielo farà pesare.

Anticipazioni Beautiful: Liam si oppone ma deve farsi da parte

Liam non gradirà per nulla l’idea che sua moglie debba partire per San Francisco con Thomas. Lo Spencer avrà paura che il Forrester ne combini una delle sue e che metta Hope in difficoltà, finendo per rovinare la pace e la serenità della loro famiglia. Il ragazzo cercherà di dire la sua e di essere ascoltato ma finirà per doversi fare da parte. Non potrà certo impedire che la Logan rinunci alla sua grande occasione lavorativa e metta di nuovo in pericolo la sua collezione, solo per i suoi timori. Dovrà calmarsi e sperare che le ore scorrano il più velocemente possibile e saprà di poter contare sia sua Hope che su Steffy e Wyatt, pronto a rassicurarlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Un intoppo manda in crisi Hope

L’incontro con i clienti di San Francisco sarà un vero successo. Hope e Thomas conquisteranno tutti e saranno felicissimi di poter portare così belle notizie a casa. Peccato però che alcuni problemi tecnici al jet della Forrester – con cui sono partiti – finisca per metterli in difficoltà. Il pilota rivelerà loro di non poter ripartire, non prima di aver risolto le problematiche riscontrate sul velivolo e potrebbero volerci diverse ore. Hope non saprà come dirlo a Liam, consapevole che suo marito perderà la testa, si arrabbierà e comincerà a fare pensieri su pensieri su quanto sta accadendo lontano da lui. Insomma la Logan tremerà al pensiero di dover dire allo Spencer che è bloccata con Thomas in un’altra città e che probabilmente dovrà starci per tutta la notte. Il figlio di Ridge capirà il disagio della ragazza e cercherà in ogni modo di aiutarla a risolvere questa situazione.

