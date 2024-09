Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 settembre 2024: La vita di Hope e Thomas sta per cambiare. Liam dovrà farsi da parte

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 25 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap Hope e Thomas saranno pronti a rilanciare la loro collezione ma dovranno partire per San Francisco. Liam non sarà per nulla contento.

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope e Thomas raggiungeranno un grande traguardo, che potrebbe rilanciare sul mercato la Hope for the Future. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Carter informerà Steffy e Ridge, così come i due ragazzi, di aver ricevuto un’importante chiamata da alcuni clienti di San Francisco, che vogliono incontrare la Logan e il Forrester il prima possibile, per siglare con loro un accordo. I due designer saranno felicissimi di partire ma ovviamente la novità non farà piacere a Liam, che dovrà però per forza farsi da parte. Intanto Thomas rassicurerà sua madre che presto tornerà a occuparsi di Douglas e smetterà di pensare solo al lavoro.

Beautiful Anticipazioni: Thomas rassicura Taylor

Taylor è entrata in scena. Steffy ha chiesto a sua madre di intervenire affinché indagasse più a fondo sullo strano rapporto che si è creato tra Thomas e Hope. La Forrester ha lasciato a sua madre il compito di capire se il suo adorato fratello stia bene o se invece stia tornando a farsi illusioni – stavolta aiutato – sul suo legame con la Logan. La dottoressa ha accolto la richiesta della figlia e ha sondato il terreno, ricevendo però grandi rassicurazioni dallo stilista. Il ragazzo continuerà a promettere alla madre di stare attento e di non lasciarsi travolgere da nulla, nemmeno dal lavoro, che negli ultimi tempi lo ha assorbito moltissimo. Le assicurerà che tornerà a occuparsi di Douglas, con cui vuole ricostruire un rapporto di tenerezza e sincerità, come il piccolo ha sempre sperato di avere. La Hayes tirerà un sospiro di sollievo e si tranquillizzerà ma non farà la stessa cosa Liam.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas avviati al successo

Thomas e Hope riceveranno una delle più belle notizie degli ultimi tempi. Carter rivelerà loro – dopo averlo comunicato a Steffy e a Ridge – che alcuni clienti di San Francisco sono ansiosi di conoscerli e di trovare con loro un accordo, per acquistare alcuni abiti della Hope for the Future. I ragazzi non staranno nella pelle e il Walton organizzerà subito un incontro. La Logan e il Forrester dovranno assentarsi per qualche ora da Los Angeles e la cosa non piacerà per nulla a Liam. come era prevedibile, lo Spencer storcerà il naso ma non potrà fare nulla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam deve farsi da parte

Liam non potrà opporsi alla partenza di Hope e Thomas ma ovviamente il ragazzo sarà molto teso. Il giovane parlerà ancora una volta con Wyatt di quanto sia nervoso e arrabbiato e suo fratello tornerà a consigliargli di non lasciarsi condizionare dagli eventi e di non rovinare il suo equilibrio con sua moglie. Il primogenito di Bill ribadirà di fidarsi di Hope ma non di Thomas e quando verrà a sapere del viaggio di lavoro salterà sull’attenti ma non potrà dire nulla, dovrà farsi da parte.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.